Thời sự Chính trị

Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh: "Tất cả vì một Tây Ninh năng động, sáng tạo!"

Tâm Quân

(NLĐO) - Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Tây Ninh thống nhất ý chí và hành động, quyết tâm tạo đột phá

Ngày 10-10, Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Tây Ninh lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030 đã bế mạc.

Bí thư tỉnh ủy Tây Ninh Nguyễn Văn quyết khẳng định Tất cả vì một Tây Ninh năng động - Ảnh 1.

Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh Nguyễn Văn Quyết đọc diễn văn bế mạc đại hội

Phát biểu tại phiên bế mạc, ông Nguyễn Văn Quyết – Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh – cho biết đại hội lần này là một sự kiện chính trị trọng đại - kỳ đại hội đầu tiên của Đảng bộ tỉnh sau khi cùng với cả nước thực hiện cuộc cách mạng sắp xếp, tinh gọn bộ máy của hệ thống chính trị và sáp nhập đơn vị hành chính; mở ra không gian phát triển mới, tạo động lực cho Tây Ninh bứt phá, vươn lên trở thành tỉnh phát triển khá của vùng Đông Nam Bộ và khu vực phía Nam.

Với tinh thần đoàn kết, thống nhất, phát huy dân chủ, giữ vững kỷ cương, đại hội đã thảo luận, đánh giá cao những thành tựu quan trọng, toàn diện mà Đảng bộ tỉnh đã đạt được sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đại hội cũng thẳng thắn chỉ rõ những hạn chế, yếu kém và nguyên nhân, rút ra những kinh nghiệm thực tiễn sâu sắc trong quá trình lãnh đạo.

Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh cho rằng trên cơ sở nhận định và dự báo tình hình, đại hội đã tập trung trí tuệ thảo luận, thống nhất biểu quyết thông qua nghị quyết đại hội; xác định rõ mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, cùng các khâu đột phá, công trình trọng điểm, các trục động lực có tính chiến lược, tạo bước chuyển mình mạnh mẽ để tỉnh Tây Ninh phát triển nhanh và bền vững, xứng đáng với vị trí, tầm vóc của tỉnh sau hợp nhất. Tất cả vì một Tây Ninh năng động, sáng tạo và viết tiếp những trang sử vẻ vang của vùng đất "trung dũng, kiên cường".

Bí thư tỉnh ủy Tây Ninh Nguyễn Văn quyết khẳng định Tất cả vì một Tây Ninh năng động - Ảnh 2.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Tây Ninh nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt đại hội

Bí thư tỉnh ủy Tây Ninh Nguyễn Văn quyết khẳng định Tất cả vì một Tây Ninh năng động - Ảnh 3.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng được chỉ định làm Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh

Bí thư tỉnh ủy Tây Ninh Nguyễn Văn quyết khẳng định Tất cả vì một Tây Ninh năng động - Ảnh 4.

Ông Nguyễn Văn Út, Chủ tịch UBND tỉnh, được chỉ định làm Phó Bí thư Tỉnh ủy

Bí thư tỉnh ủy Tây Ninh Nguyễn Văn quyết khẳng định Tất cả vì một Tây Ninh năng động - Ảnh 5.

Ông Phạm Hùng Thái được chỉ định làm Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh

Bí thư tỉnh ủy Tây Ninh Nguyễn Văn quyết khẳng định Tất cả vì một Tây Ninh năng động - Ảnh 6.

Ông Nguyễn Thanh Hải được chỉ định làm Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh

Bí thư tỉnh ủy Tây Ninh Nguyễn Văn quyết khẳng định Tất cả vì một Tây Ninh năng động - Ảnh 7.

Ông Phạm Tấn Hòa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh là 1 trong 67 thành viên trong Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Tây Ninh khóa mới

"Với khí thế mới, niềm tin mới, động lực mới, thực hiện phương châm "Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển", Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Tây Ninh thống nhất ý chí và hành động, quyết tâm tạo đột phá, đưa Tây Ninh phát triển nhanh và bền vững, cùng cả nước tiến mạnh trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc" – ông Nguyễn Văn Quyết nhấn mạnh.

