Ông Nguyễn Văn Quyết được chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Ông Nguyễn Văn Quyết được chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh

Tâm Quân - Hải Đường

(NLĐO) – Tân Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh Nguyễn Văn Quyết năm nay 53 tuổi, trình độ chuyên môn cử nhân Luật, thạc sĩ Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước.

Ngày 10-10, Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Tây Ninh lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030 đã diễn ra ngày cuối cùng.

- Ảnh 1.

Lãnh đạo Trung ương, nguyên lãnh đạo Trung ương, lãnh đạo TP HCM và lãnh đạo tỉnh Tây Ninh đến dự đại hội Ảnh: Long An Online

Đến dự Đại hội có nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV của Đảng Nguyễn Văn Nên; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa; Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TP HCM Trần Lưu Quang; Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Được…

- Ảnh 2.

- Ảnh 3.

- Ảnh 4.

- Ảnh 5.

Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Tây Ninh lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030 diễn ra ngày cuối cùng với sự tham dự của nhiều lãnh đạo Trung ương, nguyên lãnh đạo Trung ương và lãnh đạo TP HCM. Ảnh: Long An Online

Thay mặt Bộ Chính trị, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV của Đảng Nguyễn Văn Nên đã tặng lẵng hoa của Ban Chấp hành Trung ương Đảng và lẵng hoa của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm chúc mừng Đại hội.

Tại Đại hội, Đoàn Chủ tịch đã công bố Quyết định chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ (67 người), Ban Thường vụ (20 người), Bí thư, Phó Bí thư, Ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Tây Ninh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030; Đoàn đại biểu dự Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Theo đó, ông Nguyễn Văn Quyết được chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh nhiệm kỳ 2025-2030; Phó Bí thư Tỉnh ủy gồm các ông: Nguyễn Mạnh Hùng (Phó Bí thư Thường trực), Nguyễn Văn Út, Phạm Hùng Thái, Nguyễn Thanh Hải

Quá trình công tác của Tân Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh:

Ông Nguyễn Văn Quyết sinh ngày 6-1-1972; quê quán: xã Khánh Nhạc, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình. Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật, Thạc sĩ Xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước. Lý luận chính trị: Cao cấp.

- Ảnh 6.

Tân Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh nhiệm kỳ 2025-2030

Ông Nguyễn Văn Quyết từng làm việc tại TAND tỉnh Ninh Bình; Sở Tư Pháp, Văn phòng Công chứng, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Gia Lai.

Tháng 9-2007, ông Nguyễn Văn Quyết công tác tại Ủy ban Kiểm tra Trung ương, từng làm Vụ trưởng Vụ Địa bàn 5. Tại Hội nghị Trung ương 3, tháng 7-2021, ông Quyết được bầu bổ sung làm Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương, sau đó giữ chức Phó Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Trung ương.

Ngày 22-2-2025, Tỉnh ủy Long An (nay là tỉnh Tây Ninh) tổ chức hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Tại hội nghị, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Quang Dương đã công bố quyết định của Bộ Chính trị về việc ông Nguyễn Văn Quyết thôi tham gia Ủy ban Kiểm tra Trung ương, thôi giữ chức Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Long An nhiệm kỳ 2020 - 2025 và tham gia Đảng ủy Quân khu 7, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Ngày 30-6, ông Nguyễn Văn Quyết được chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh nhiệm kỳ 2020-2025 sau khi tỉnh Long An sáp nhập với tỉnh Tây Ninh.

Ông Nguyễn Văn Quyết được chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh - Ảnh 1.

Đại hội Đại biểu Đảnh bộ tỉnh Tây Ninh lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030 đã diễn ra thành công tốt đẹp

Ông Nguyễn Văn Quyết được chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh - Ảnh 2.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh

Ông Nguyễn Văn Quyết được chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh - Ảnh 4.

Ông Nguyễn Văn Út, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh

Ông Nguyễn Văn Quyết được chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh - Ảnh 5.

Ông Phạm Hùng Thái, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh

Ông Nguyễn Văn Quyết được chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh - Ảnh 6.

Ông Nguyễn Thanh Hải, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh

Ông Nguyễn Văn Quyết được chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh - Ảnh 7.

Bà Nguyễn Thị Xuân Hương, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy

Với phương châm: "Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển", Đại hội Đại biểu Đảnh bộ tỉnh Tây Ninh lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030 đã diễn ra thành công tốt đẹp.


Tin liên quan

Những hình ảnh tại phiên trù bị Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Tây Ninh

Những hình ảnh tại phiên trù bị Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Tây Ninh

(NLĐO) - Dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Tây Ninh lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025- 2030 có 447 đại biểu đại diện cho 94.257 đảng viên trong toàn Đảng bộ tỉnh

Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Tây Ninh không nhận hoa chúc mừng

(NLĐO) - Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Tây Ninh lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030 diễn ra từ ngày 8 đến 10-10.

AEON khai trương TTTM Tân An tại phường Long An – Tây Ninh, biểu tượng phát triển mới

Ngày 4-10-2025, AEON Việt Nam khai trương TTTM AEON Tân An tại Tây Ninh. Đây là trung tâm thứ 8, khẳng định chiến lược tăng tốc mở rộng tại thị trường Việt Nam.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo