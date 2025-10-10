Ngày 10-10, Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Tây Ninh lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030 đã diễn ra ngày cuối cùng.

Lãnh đạo Trung ương, nguyên lãnh đạo Trung ương, lãnh đạo TP HCM và lãnh đạo tỉnh Tây Ninh đến dự đại hội Ảnh: Long An Online

Đến dự Đại hội có nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV của Đảng Nguyễn Văn Nên; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa; Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TP HCM Trần Lưu Quang; Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Được…

Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Tây Ninh lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030 diễn ra ngày cuối cùng với sự tham dự của nhiều lãnh đạo Trung ương, nguyên lãnh đạo Trung ương và lãnh đạo TP HCM. Ảnh: Long An Online

Thay mặt Bộ Chính trị, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV của Đảng Nguyễn Văn Nên đã tặng lẵng hoa của Ban Chấp hành Trung ương Đảng và lẵng hoa của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm chúc mừng Đại hội.

Tại Đại hội, Đoàn Chủ tịch đã công bố Quyết định chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ (67 người), Ban Thường vụ (20 người), Bí thư, Phó Bí thư, Ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Tây Ninh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030; Đoàn đại biểu dự Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Theo đó, ông Nguyễn Văn Quyết được chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh nhiệm kỳ 2025-2030; Phó Bí thư Tỉnh ủy gồm các ông: Nguyễn Mạnh Hùng (Phó Bí thư Thường trực), Nguyễn Văn Út, Phạm Hùng Thái, Nguyễn Thanh Hải

Quá trình công tác của Tân Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh:

Ông Nguyễn Văn Quyết sinh ngày 6-1-1972; quê quán: xã Khánh Nhạc, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình. Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật, Thạc sĩ Xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước. Lý luận chính trị: Cao cấp.

Tân Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh nhiệm kỳ 2025-2030

Ông Nguyễn Văn Quyết từng làm việc tại TAND tỉnh Ninh Bình; Sở Tư Pháp, Văn phòng Công chứng, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Gia Lai.

Tháng 9-2007, ông Nguyễn Văn Quyết công tác tại Ủy ban Kiểm tra Trung ương, từng làm Vụ trưởng Vụ Địa bàn 5. Tại Hội nghị Trung ương 3, tháng 7-2021, ông Quyết được bầu bổ sung làm Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương, sau đó giữ chức Phó Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Trung ương.

Ngày 22-2-2025, Tỉnh ủy Long An (nay là tỉnh Tây Ninh) tổ chức hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Tại hội nghị, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Quang Dương đã công bố quyết định của Bộ Chính trị về việc ông Nguyễn Văn Quyết thôi tham gia Ủy ban Kiểm tra Trung ương, thôi giữ chức Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Long An nhiệm kỳ 2020 - 2025 và tham gia Đảng ủy Quân khu 7, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Ngày 30-6, ông Nguyễn Văn Quyết được chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh nhiệm kỳ 2020-2025 sau khi tỉnh Long An sáp nhập với tỉnh Tây Ninh.

Đại hội Đại biểu Đảnh bộ tỉnh Tây Ninh lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030 đã diễn ra thành công tốt đẹp

Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh

Ông Nguyễn Văn Út, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh

Ông Phạm Hùng Thái, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh

Ông Nguyễn Thanh Hải, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh

Bà Nguyễn Thị Xuân Hương, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy

Với phương châm: "Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển", Đại hội Đại biểu Đảnh bộ tỉnh Tây Ninh lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030 đã diễn ra thành công tốt đẹp.



