Thời sự Chính trị

Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hoá Nguyễn Doãn Anh làm Phó Chủ tịch Quốc hội

Văn Duẩn - Minh Chiến

(NLĐO) - Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hoá Nguyễn Doãn Anh đã được bầu giữ chức Phó Chủ tịch Quốc hội khoá XVI.

Chiều 6-4, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI đã biểu quyết thông qua Nghị quyết bầu Phó Chủ tịch Quốc hội khóa XVI, với có 496/496 (tỉ lệ 100%) đại biểu tham gia biểu quyết tán thành. Theo đó, ông Nguyễn Doãn Anh, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa, được bầu giữ chức Phó Chủ tịch Quốc hội khóa XVI.

Nguyễn Doãn Anh được bầu làm Phó Chủ tịch Quốc hội khóa XVI năm 2026 - Ảnh 1.

Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Nguyễn Doãn Anh làm Phó Chủ tịch Quốc hội

Ông Nguyễn Doãn Anh sinh năm 1967, quê quán xã An Khánh, TP Hà Nội. Ông Nguyễn Doãn Anh là Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa XIII, XIV. Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp; Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành Khoa học Quân sự; Cao đẳng Quân sự. Ông Nguyễn Doãn Anh giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa từ tháng 10-2024.

Tóm tắt quá trình công tác của ông Nguyễn Doãn Anh:

- 2011: Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô.

- 6-2015: Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô.

- 7-2016: Đại biểu Quốc hội khóa XIV, Ủy viên Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội.

- 11-2018: Tư lệnh Quân khu 4.

- 6-2019: Được thăng quân hàm Trung tướng.

- 1-2021: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026.

- 11-2022: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII; Trung tướng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam.

- 20-10-2024: Được thăng quân hàm Thượng tướng.

- 25-10-2024: Bộ Chính trị điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa nhiệm kỳ 2020 - 2025.

- 15-10-2025: Tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025 - 2030, được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa nhiệm kỳ 2025 - 2030.

- 22-1-2026: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIV.

- 3-2026: Đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Nguyễn Doãn Anh làm Phó Chủ tịch Quốc hội - Ảnh 1.

Đòa họa: Anh Thanh

Tin liên quan

VIDEO: Chủ tịch Quốc hội khóa XVI Trần Thanh Mẫn tuyên thệ nhậm chức

VIDEO: Chủ tịch Quốc hội khóa XVI Trần Thanh Mẫn tuyên thệ nhậm chức

(NLĐO) - 491/491 đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết đã tán thành thông qua Nghị quyết bầu Chủ tịch Quốc hội khóa XVI đối với ông Trần Thanh Mẫn.

Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại phiên khai mạc kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI

(NLĐO)- Ngày 6-4, tại thủ đô Hà Nội, Quốc hội khóa XVI đã khai mạc kỳ họp thứ nhất. Tổng Bí thư Tô Lâm dự và có bài phát biểu quan trọng.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn: Cống hiến hết sức mình, phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân

(NLĐO) - Sáng 6-4, sau khi tái đắc cử, Chủ tịch Quốc hội khóa XVI Trần Thanh Mẫn đã có bài phát biểu nhậm chức trước Quốc hội.

Phó Chủ tịch Quốc hội công tác nhân sự quốc hội khoá XVI ông nguyễn doãn anh bí thư tỉnh uỷ thanh hoá
