Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hoá Nguyễn Doãn Anh làm Phó Chủ tịch Quốc hội

Chiều 6-4, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI đã biểu quyết thông qua Nghị quyết bầu Phó Chủ tịch Quốc hội khóa XVI, với có 496/496 (tỉ lệ 100%) đại biểu tham gia biểu quyết tán thành. Theo đó, ông Nguyễn Doãn Anh, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa, được bầu giữ chức Phó Chủ tịch Quốc hội khóa XVI.



Ông Nguyễn Doãn Anh sinh năm 1967, quê quán xã An Khánh, TP Hà Nội. Ông Nguyễn Doãn Anh là Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa XIII, XIV. Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp; Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành Khoa học Quân sự; Cao đẳng Quân sự. Ông Nguyễn Doãn Anh giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa từ tháng 10-2024.

Tóm tắt quá trình công tác của ông Nguyễn Doãn Anh:

- 2011: Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô.

- 6-2015: Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô.

- 7-2016: Đại biểu Quốc hội khóa XIV, Ủy viên Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội.

- 11-2018: Tư lệnh Quân khu 4.

- 6-2019: Được thăng quân hàm Trung tướng.

- 1-2021: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026.

- 11-2022: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII; Trung tướng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam.

- 20-10-2024: Được thăng quân hàm Thượng tướng.

- 25-10-2024: Bộ Chính trị điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa nhiệm kỳ 2020 - 2025.

- 15-10-2025: Tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025 - 2030, được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa nhiệm kỳ 2025 - 2030.

- 22-1-2026: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIV.

- 3-2026: Đại biểu Quốc hội khóa XVI.