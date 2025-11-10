HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Chính trị

Bí thư Trần Lưu Quang dự Ngày hội Đại đoàn kết ở Bình Thạnh

PHAN ANH; Ảnh: DUY PHÚ

(NLĐO)- Mỗi khu phố đều đoàn kết, mỗi người dân đều chủ động, sáng tạo, nghĩa tình thì cả TP HCM sẽ trở nên mạnh mẽ, năng động và hạnh phúc hơn bao giờ hết

Tối 10-11, Ban công tác Mặt trận Khu phố 5 phường Bình Thạnh, TP HCM tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc năm 2025 với chủ đề "Ngày hội non sông - Dân tộc kết đoàn".

Dự ngày hội có Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TP HCM Trần Lưu Quang; Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM Trương Thị Bích Hạnh.

Bí thư Trần Lưu Quang dự Ngày hội Đại đoàn kết ở Bình Thạnh - Ảnh 1.

Lãnh đạo TP HCM, phường Bình Thạnh cùng người dân dự Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc

Tại ngày hội, Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM; Đảng ủy phường Bình Thạnh đã tặng những cây xanh hạnh phúc, tươi tốt, tràn đầy sức sống cho Khu phố 5, góp phần xây dựng công trình "Bình Thạnh - Sắc hoa nghĩa tình", lan tỏa thông điệp sống xanh, đẹp, nghĩa tình trong cộng đồng dân cư.

Bí thư Trần Lưu Quang dự Ngày hội Đại đoàn kết ở Bình Thạnh - Ảnh 2.

Lãnh đạo TP HCM tặng cây xanh hạnh phúc cho Khu phố 5

Bí thư Trần Lưu Quang dự Ngày hội Đại đoàn kết ở Bình Thạnh - Ảnh 3.

Lãnh đạo phường Bình Thạnh tặng cây xanh hạnh phúc cho Khu phố 5

Mỗi ngôi nhà là một "tế bào đoàn kết", mỗi con hẻm là một "điểm sáng nghĩa tình"

Phát biểu tại ngày hội, Bí thư Thành ủy TP HCM Trần Lưu Quang cho biết trong chiều dài lịch sử dân tộc, đại đoàn kết toàn dân tộc luôn là nguồn sức mạnh vô tận, là chìa khóa mở ra mọi thắng lợi của đất nước ta. Nhờ đoàn kết, dân tộc ta đã vượt qua bao gian khổ, chiến thắng mọi kẻ thù và đang vững bước trên con đường xây dựng một Việt Nam hùng cường, văn minh và đầy nghĩa tình.

Trên hành trình ấy, TP HCM - thành phố mang tên Bác - luôn là nơi hội tụ của ý chí, của sáng tạo và của tình người. Khu phố 5, phường Bình Thạnh chính là một ví dụ sinh động cho tinh thần ấy - nơi mỗi người dân đều góp phần viết nên câu chuyện về sự gắn bó, sẻ chia và trách nhiệm với cộng đồng.

Bí thư Trần Lưu Quang dự Ngày hội Đại đoàn kết ở Bình Thạnh - Ảnh 4.

Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TP HCM Trần Lưu Quang phát biểu tại ngày hội.

Bí thư Thành ủy TP HCM bày tỏ xúc động khi nghe những việc làm giản dị mà chan chứa nghĩa tình của bà con nơi đây: từ Ngày Chủ nhật xanh, 15 phút vì thành phố sáng - xanh - sạch đẹp, đến những chương trình chăm lo hộ nghèo, giúp học sinh mồ côi, hỗ trợ người bệnh, người yếu thế.

Hay những sáng kiến đầy sáng tạo và nhân văn như Bình Thạnh - Sắc hoa nghĩa tình, Khu dân cư Đoàn kết - Nghĩa tình - Tự quản, Bình dân học vụ số giúp cô bác lớn tuổi làm quen với công nghệ… "Những việc làm ấy, dù lớn hay nhỏ, đều tỏa sáng cùng một điều giản dị người dân Khu phố 5 không chỉ sống cùng nhau mà còn sống vì nhau" - Bí thư Thành ủy TP HCM nói.

Bí thư Trần Lưu Quang dự Ngày hội Đại đoàn kết ở Bình Thạnh - Ảnh 5.

Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TP HCM Trần Lưu Quang tặng quà đại đoàn kết cho các hộ dân trên địa bàn Khu phố 5, phường Bình Thạnh

Theo Bí thư Thành ủy TP HCM, thành phố đang bước vào giai đoạn mới, đặt ra khát vọng lớn vì hạnh phúc của nhân dân. Nhưng hạnh phúc ấy không chỉ đến từ những dự án lớn, những công trình hiện đại, mà bắt đầu từ những điều gần gũi nhất - từ mỗi khu phố yên bình, mỗi nụ cười thân thiện, mỗi tấm lòng biết sẻ chia.

Bí thư Thành ủy TP HCM tin tưởng nếu mỗi khu phố đều đoàn kết, mỗi người dân đều chủ động, sáng tạo, nghĩa tình thì cả thành phố sẽ trở nên mạnh mẽ, năng động và hạnh phúc hơn bao giờ hết.

Những kết quả của Khu phố 5 hôm nay không chỉ là niềm tự hào, mà còn là nền tảng để vững bước trong chặng đường mới với nhiều điều mới mẻ.

Do đó, Bí thư Thành ủy TP HCM mong muốn mỗi người dân Khu phố 5 sẽ tiếp tục phát huy truyền thống quý báu ấy, để mỗi ngôi nhà là một "tế bào đoàn kết", mỗi con hẻm là một "điểm sáng nghĩa tình" và toàn khu phố là một bức tranh đẹp về lòng nhân ái, văn minh và tự quản.

Thành lập các tổ tự quản

Tại ngày hội, Khu phố 5 phát động phong trào thi đua, kêu gọi cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia, xây dựng, thực hiện hiệu quả các công trình: Thành lập tổ liên gia tự quản về phòng cháy chữa cháy, tổ tự quản về vệ sinh môi trường, tổ thanh niên tình nguyện; thăm và tặng quà 50 người cao tuổi; thăm và tặng quà Tết cho 53 người dân mắc bệnh nan y, hiểm nghèo; tặng quà 53 thiếu nhi mồ côi, học giỏi.

Dịp này, Khu phố 5 biểu dương 4 hộ gia đình văn hóa tiêu biểu; 3 gương "Người tốt, việc tốt" tích cực tham gia cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh".

Bên cạnh đó, Ban Vận động, Quản lý và sử dụng Quỹ "Vì Người nghèo" thành phố; Ban Vận động, Quản lý và sử dụng Quỹ "Vì Người nghèo" phường, đã trao tặng 15 quà đại đoàn kết cho các hộ dân trên địa bàn. Khu phố 5 cũng trao 5 phần quà đến các hộ gia đình; tặng 2 thẻ BHYT cho 2 cá nhân…

Một số hình ảnh ý nghĩa tại ngày hội:

Bí thư Trần Lưu Quang dự Ngày hội Đại đoàn kết ở Bình Thạnh - Ảnh 6.

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM Trương Thị Bích Hạnh và Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Bình Thạnh Vũ Ngọc Tuất tặng cây xanh cho các hộ dân trên địa bàn

Bí thư Trần Lưu Quang dự Ngày hội Đại đoàn kết ở Bình Thạnh - Ảnh 7.

Lãnh đạo phường Bình Thạnh tặng quà đại đoàn kết cho các hộ dân

Bí thư Trần Lưu Quang dự Ngày hội Đại đoàn kết ở Bình Thạnh - Ảnh 8.

Bí thư Trần Lưu Quang dự Ngày hội Đại đoàn kết ở Bình Thạnh - Ảnh 9.

Bí thư Trần Lưu Quang dự Ngày hội Đại đoàn kết ở Bình Thạnh - Ảnh 10.

Bí thư Trần Lưu Quang dự Ngày hội Đại đoàn kết ở Bình Thạnh - Ảnh 11.

Bí thư Trần Lưu Quang dự Ngày hội Đại đoàn kết ở Bình Thạnh - Ảnh 12.

Bí thư Trần Lưu Quang dự Ngày hội Đại đoàn kết ở Bình Thạnh - Ảnh 13.

Bí thư Trần Lưu Quang dự Ngày hội Đại đoàn kết ở Bình Thạnh - Ảnh 14.

Rộn ràng Ngày hội Đại đoàn kết ở Khu phố 5, phường Bình Thạnh

Bí thư Trần Lưu Quang dự Ngày hội Đại đoàn kết ở Bình Thạnh - Ảnh 15.

Rộn ràng Ngày hội Đại đoàn kết ở Khu phố 5, phường Bình Thạnh

Nhiều chương trình thiết thực, ý nghĩa

Phát biểu tại ngày hội, ông Nguyễn Hồ Thanh Bạch, Trưởng Ban công tác Mặt trận Khu phố 5 cho biết thời gian qua, Khu phố 5 đã vận động 100% gia đình đăng ký xây dựng gia đình văn hóa.

Đồng thời thường xuyên tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, hôn nhân và gia đình, bảo vệ chăm sóc và giáo dục trẻ em, phòng, chống bạo lực gia đình, bình đẳng giới; tuyên truyền phòng chống dịch bệnh, vệ sinh an toàn thực phẩm.

Ban Công tác Mặt trận Khu phố 5 phối hợp cùng nhân dân trong khu phố tổng vệ sinh hằng tuần thực hiện Ngày Chủ nhật xanh, 15 phút vì thành phố văn minh - sạch đẹp - an toàn; tuyên truyền nhân dân phối hợp cùng Cảnh sát khu vực triển khai, thực hiện dự án xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia tổng rà soát, cập nhật dữ liệu đất đai, đăng ký phương tiện, giấy phép lái xe, tình trạng hôn nhân...

Một trong những điểm sáng nổi bật của Khu phố 5 là công tác vận động, chăm lo c các đối tượng khó khăn trên địa bàn.



Tin liên quan

Ấm áp Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc

Ấm áp Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc

Tại TP HCM ngày 9-11, Ban Công tác Mặt trận ấp Mỹ An, xã Phước Hải đã tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2025.

Phó Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Phước Lộc dự Ngày hội Đại đoàn kết xã Phước Hải

(NLĐO)- Năm 2025, ấp Mỹ An, xã Phước Hải ghi dấu với nhiều chương trình an sinh xã hội thiết thực, cảnh quan nông thôn ngày càng đổi mới, khởi sắc.

TP HCM: Rộn ràng ngày hội Đại đoàn kết tại nhiều địa phương

(NLĐO) - Không khí Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2025 diễn ra sôi nổi, lan tỏa tinh thần đoàn kết, gắn bó trong cộng đồng dân cư.

TP HCM Bí thư Thành ủy TP HCM Ngày hội đại đoàn kết phường Bình Thạnh Bí thư Trần Lưu Quang Khu phố 5 phường Bình Thạnh
