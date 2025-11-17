HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Chính trị

Bí thư Trần Lưu Quang: Tăng tốc giải quyết kẹt xe, ngập nước

PHAN ANH

(NLĐO)- Cùng với cam kết nêu gương, Bí thư Trần Lưu Quang chỉ đạo tập trung giải quyết các vấn đề bức thiết của TPHCM như ngập nước, kẹt xe, ô nhiễm...

Chiều 17-11, Thành ủy TPHCM tổ chức hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ TP HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TP HCM Trần Lưu Quang chủ trì hội nghị.

Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp tại Hội trường TP HCM, kết hợp trực tuyến tới 279 điểm cầu với 34.000 đảng viên tham dự.

img

Quang cảnh hội nghị.Ảnh: TẤN THẠNH

Tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP HCM Lê Quốc Phong quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Phó Bí thư Thành ủy TP HCM Đặng Minh Thông triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP HCM Võ Văn Minh quán triệt một số nội dung về công tác tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Còn nhiều khó khăn, thách thức

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Bí thư Thành ủy TP HCM Trần Lưu Quang đã thông tin một số nội dung cơ bản của Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ 14. việc giải quyết, xử lý các vấn đề của địa phương. Đặc biệt những vấn đề được Tổng Bí thư Tô Lâm đề cập tại Đại hội đại biểu Đảng bộ TP HCM lần thứ I là giải quyết ngập nước, kẹt xe, ô nhiễm, phấn đấu trở thành thành phố không ma túy.

"Mới đây, tôi thử lái xe qua ngã tư Bình Triệu vào giờ cao điểm. Mất 2 giờ mới đi được 12km. Nếu tính thời gian, công sức của hàng chục ngàn người mắc kẹt như vậy thì con số lãng phí là khủng khiếp" - Bí thư Thành ủy TP HCM bày tỏ. Trong khi đó, dự án chống ngập 10.000 tỉ đồng của địa phương vẫn chưa về đích sau hơn 10 năm.

img

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang phát biểu chỉ đạo hội nghị   Ảnh: TẤN THẠNH

Theo Bí thư Thành ủy TP HCM, chưa bao giờ cơ chế thông thoáng như bây giờ, cơ chế chung và kể cả cơ chế riêng dành cho thành phố là Nghị quyết 54/2017/QH14, nay là Nghị quyết 98/2023/QH15. Trong dự thảo bổ sung, sửa đổi Nghị quyết 98/2023 có nhiều nội dung rất quan trọng: có thể chỉ định thầu, được thực hiện quy trình rút gọn của nhiều thủ tục liên quan đến đầu tư… "Nếu được thông qua thì thành phố sẽ tiết kiệm khoảng 2 năm cho một dự án cụ thể" – Bí thư Thành ủy TP HCM nói.

Đề cập đến TP HCM sau sáp nhập, Bí thư Thành ủy TP HCM cho biết quy mô nền kinh tế cực lớn, dư địa cực lớn và tiềm năng cực lớn. Ông cũng cho biết năm nay TP HCM có khả năng thu được ngân sách được 800.000 tỉ đồng, chiếm 1/3 cả nước; GRDP đóng góp vào GDP cả nước khoảng 25-27%.

Bên cạnh những điều kiện thuận lợi, Bí thư Thành ủy TP HCM cũng chỉ ra những thách thức mà địa phương đang đối diện. Quy mô lớn vừa là thuận lợi nhưng cũng vừa là thách thức đối với thành phố. Bên cạnh đó, thành phố một lúc làm rất nhiều việc, mà việc gì cũng quan trọng nên bị chia sẻ nguồn lực lẫn thời gian.

Việc này dẫn đến một số việc bị chậm, rất chậm, như sắp xếp các đơn vị công lập, sắp xếp các đơn vị nhà nước, thống kê nhà đất trên địa bàn thành phố. "Đây là một nguồn lực rất lớn của thành phố nhưng giờ chưa làm được" - Bí thư Thành ủy TP HCM nói.

Mặt khác là việc thay đổi phương pháp quản trị theo hướng phân cấp dần cho cơ sở; thiếu cán bộ đủ tầm để đảm đương công việc. Trong khi đó, TP HCM đang được đặt rất nhiều kỳ vọng từ Trung ương và người dân về việc phải đi đầu, đổi mới, sáng tạo, văn minh, hiện đại, nghĩa tình, siêu đô thị ở Đông Nam Á... "Cuộc sống của gần 15 triệu dân mỗi ngày phải tốt hơn" - Bí thư Thành ủy TPHCM bày tỏ.

Bí thư Thành ủy TPHCM nhấn mạnh tất cả những việc thành phố cần làm đã có trong nghị quyết, trong chương trình hành động. Ông yêu cầu mỗi cán bộ, đảng viên cố gắng làm tốt nhiệm vụ được giao; quan tâm công tác phối hợp.

"Công tác phối hợp khó đưa ra công thức chung nhưng có những cách cụ thể mà chính các đồng chí đã làm. Chịu cực một chút, chia sẻ một chút, lắng nghe một chút và đồng hành với nhau một chút là làm được" - Bí thư Thành ủy TPHCM dặn dò.

Bí thư Thành ủy TP HCM cam kết: "Thường trực Thành ủy TP HCM, Ban Thường vụ Thành ủy TP HCM, Ban Chấp hành Đảng bộ TP HCM sẽ nêu gương, chức càng cao nếu vi phạm sẽ bị xử lý càng nặng".

Cùng với đó chỉ đạo nghị quyết, chương trình hành động với sự linh hoạt nhất định; tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện và kịp thời chia sẻ những khó khăn để hỗ trợ khi cơ sở gặp vướng mắc. Ông cũng mong cơ sở khi gặp khó khăn, vướng mắc hãy thông tin, báo cáo kịp thời lên thành phố.

Tin liên quan

Bí thư Trần Lưu Quang: Nguồn lực quý giá nhất của TP HCM chính là con người thành phố

Bí thư Trần Lưu Quang: Nguồn lực quý giá nhất của TP HCM chính là con người thành phố

(NLĐO)- Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP HCM lần I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã đánh dấu một bước ngoặt lịch sử trong tiến trình phát triển của thành phố.

Bí thư Trần Lưu Quang dự Ngày hội Đại đoàn kết ở Bình Thạnh

(NLĐO)- Mỗi khu phố đều đoàn kết, mỗi người dân đều chủ động, sáng tạo, nghĩa tình thì cả TP HCM sẽ trở nên mạnh mẽ, năng động và hạnh phúc hơn bao giờ hết

Bí thư Trần Lưu Quang dự Hội nghị Tổng kết 50 năm văn học, nghệ thuật TP HCM

(NLĐO) - Hội nghị Tổng kết 50 năm văn học, nghệ thuật TP HCM sau ngày đất nước thống nhất có ý nghĩa chính trị, xã hội, văn hóa sâu sắc.

    Thông báo