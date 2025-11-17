Bí thư Trần Lưu Quang: Ngành giáo dục có nhiều thay đổi

Chiều tối 17-11, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TP HCM Trần Lưu Quang đến thăm GS.TS Nguyễn Tấn Phát, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên thứ trưởng Bộ Giáo dục – Đào tạo, nguyên Giám đốc Đại học Quốc gia TPHCM.

Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang đến thăm GS.TS Nguyễn Tấn Phát.

Đi cùng đoàn còn có ông Hoàng Nguyên Dinh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giao Thành ủy TPHCM, vừa được bầu làm Phó Chủ tịch UBND TPHCM; ông Nguyễn Văn Hiếu, Giám đốc Sở Giáo dục - Đạo tạo TPHCM; lãnh đạo phường Chợ Lớn.

Nhân kỷ niệm 43 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20-11-1982 – 20-11-2025), thay mặt lãnh đạo TP HCM, Bí thư Trần Lưu Quang gửi lời chúc sức khỏe đến GS.TS Nguyễn Tấn Phát, cùng gia đình; đồng thời cảm ơn những đóng góp của ông cho nền giáo dục nước nhà và thành phố.

Buổi trò chuyện thân tình giữa Bí thư Thành ủy TP HCM và GS.TS Nguyễn Tấn Phát.

"Nhân kỷ niệm Ngày giáo Việt Nam, xin chúc thầy, cô luôn luôn luôn mạnh khỏe, luôn là cây cao bóng cả cho thế hệ sau cố gắng tiếp bước. Mong muốn của các thế hệ học trò là mong muốn thầy cô mạnh khỏe, kể chuyện cho đời sau nghe. Hồi xưa làm thầy khó như thế nào, có chuyện gì vui, chuyện gì hay?" – Bí thư Trần Lưu Quang nói.

Bí thư Thành ủy TP HCM trò chuyện với GS.TS Nguyễn Tấn Phát.

Tại buổi trò chuyện thân tình, Bí thư Thành ủy cũng thông tin đến GS.TS Nguyễn Tấn Phát về tình hình giáo dục hiện nay nói chung và thành phố nói riêng đã có những thay đổi lớn.

GS.TS Nguyễn Tấn Phát ký tên và tặng cuốn tiểu thuyết "Hoàng hôn lóng lánh" đến Bí thư Thành ủy và thành viên trong đoàn.

Theo đó, tới đây một số quy định trong lĩnh vực giáo dục sẽ khác, cố gắng kịp xu thế phát triển. Mọi việc sẽ hiệu năng, hiệu quả, gọn gàng hơn, bớt hình thức. Ngoài ra, các cơ sở giáo dục cũng sẽ được sắp xếp lại cho phù hợp tình hình hiện nay.

"Tinh thần chung là giữ các thương hiệu lớn, chẳng hạn như trường đại học Sư phạm TP HCM. Những trường nhỏ, yếu sẽ sắp xếp lại, đưa vào những trường lớn để dìu nhau lên cho mạnh. Việc sắp xếp lại cũng chiếm tỉ lệ nhất định, cho nên thầy cô yên tâm, không đến mức có sự xáo trộn" – Bí thư Trần Lưu Quang chia sẻ.

Bí thư Thành ủy chia vui với GS.TS Nguyễn Tấn Phát về tiểu thuyết "Hoàng hôn lóng lánh".

Bên cạnh đó, ngành giáo dục cũng đẩy mạnh hợp tác quốc tế. Nhiều trường đại học nước ngoài muốn vào TP HCM, bởi họ thấy được xu thế phát triển, sự ổn định chính trị và có sự đổi mới chính sách. "Trong cuộc họp mở rộng của Thành ủy mới đây cũng có nhận định chung là chưa bao giờ thể chế thuận lợi như bây giờ" – Bí thư Thành ủy chia sẻ.

Bí thư Thành ủy gửi lời chúc sức khỏe vợ chồng GS.TS Nguyễn Tấn Phát trước lúc chia tay.

Đáp lời Bí thư Thành ủy, GS.TS Nguyễn Tấn Phát bày tỏ niềm vui mừng, phấn khởi khi lãnh đạo Thành ủy dù rất bận rộn nhưng dành thời gian đến thăm. GS.TS Nguyễn Tấn Phát cho biết cảm nhận được những thay đổi, những làn gió mát mẻ, tươi trẻ trong ngành giáo dục. Điều này ông cảm nhận rõ khi đi dự họp mặt ở Đại học Quốc gia TP HCM mới đây. "Điểm chung của đội ngũ Đại học Quốc gia bây giờ là khí chất, khát vọng và năng động. Đã làm việc thì cho ra kết quả. Khát vọng này, không khí này cũng lan tràn trong xã hội" – ông chia sẻ.

Bí thư Thành ủy TP HCM mong GS.TS luôn khỏe mạnh và kể cho thế hệ sau nghe những câu chuyện vui, chuyện hay của thế hệ đi trước.

Bên cạnh đó, GS.TS Nguyễn Tấn Phát cũng đánh giá cao những chỉ đạo thiết thực, sâu sát, đi thẳng vào vấn đề khó khăn, vướng mắc cần giải quyết của lãnh đạo thành phố thời gian qua và những kết quả tốt trong phát triển kinh tế - xã hội thành phố.

Theo ông, thành phố đã có nhiều thay đổi bởi những công trình lớn, hiện đại, đặc biệt giao thông kết nối, liên kết vùng tốt hơn trước, với những tuyến đường Vành đai đang triển khai. Ông mong thành phố sớm giải quyết được tình trạng kẹt xe và kỳ vọng sự thay đổi diện mạo lớn của thành phố trong thời gian tới.

Bí thư Thành ủy chia sẻ hiện nay tinh thần và cách làm việc đã thay đổi nhiều, mọi người làm việc thực tế, thực chất hơn. Không có việc gì chậm, giao việc có thời hạn gấp.

"Mọi người đều cố gắng làm việc, kèm theo đó thì chế độ chính sách cũng khá hơn, đời sống cũng tốt hơn. Thành phố sẽ nỗ lực, cố gắng hơn nữa để cuộc sống của người dân tốt hơn, bớt kẹt xe, bớt ngập nước" – Bí thư Thành ủy khẳng định.