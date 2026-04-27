Công nhân mong có thêm chính sách hỗ trợ nhà ở, y tế, đào tạo nghề

Sáng 27-4, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã đến dự chương trình Lãnh đạo Đảng, nhà nước và lãnh đạo TPHCM thăm và tặng quà cho đoàn viên Công đoàn, người lao động TPHCM tại Khu nhà ở xã hội công nhân Becamex Định Hòa (phường Chánh Hiệp, TPHCM).

Quang cảnh chương trình lãnh đạo Đảng, nhà nước và TPHCM thăm và tặng quà cho đoàn viên Công đoàn, người lao động TPHCM

Chương trình còn được đón tiếp các lãnh đạo Đảng, nhà nước, lãnh đạo Quốc hội, lãnh đạo các bộ, ngành, Tổng LĐLĐ Việt Nam, lãnh đạo TPHCM.

Gồm có Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Đại tướng Phan Văn Giang; Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ Trưởng Bộ Công an Đại tướng Lương Tam Quang; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang; Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Chính sách Chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị; Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc; Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Lê Minh Trí; Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa; nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư TPHCM Nguyễn Văn Nên; Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Anh Tuấn…

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chào hỏi công nhân lao động TPHCM

Sự kiện đặc biệt này diễn ra trước thềm lễ kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30.4.1975 - 30.4.2026); kỷ niệm 140 năm Ngày Quốc tế Lao động (1.5.1886 - 1.5.2026) và Tháng Công nhân 2026…

Lấy người lao động làm trung tâm

Ông Nguyễn Anh Tuấn, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam phát biểu tại chương trình

Phát biểu tại chương trình, ông Nguyễn Anh Tuấn, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, cho biết sau gần 40 năm đổi mới, công nhân nước ta có bước phát triển mạnh mẽ về số lượng, chất lượng và cơ cấu.

Tuy nhiên, công nhân đang chịu tác động mạnh của quá trình hội nhập quốc tế và đối mặt với nhiều thách thức, khó khăn. Đó là mặt bằng chung học vấn và kỹ năng nghề chưa cao, thiếu công nhân lành nghề ở hầu hết các ngành; một bộ phận chưa thường xuyên rèn luyện bản lĩnh chính trị, ý thức pháp luật, kỷ luật lao động, tác phong công nghiệp.

Phần lớn công nhân đang làm việc ở các doanh nghiệp thâm dụng lao động; việc làm, thu nhập thiếu ổn định, số công nhân có tài chính tích lũy chưa nhiều; số mắc bệnh hiểm nghèo, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp có xu hướng tăng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao quà cho người lao động

Từ thực tế đó, đa số công nhân mong muốn được thuê nhà ở xã hội, được đáp ứng tốt hơn về trường học, nơi khám chữa bệnh, có nơi vui chơi giải trí, có lương đủ sống. Qua kênh thu thập thông tin dư luận của Tổng LĐLĐ, công nhân rất phấn khởi với các quyết sách của Đảng, Nhà nước mà người khởi xướng là Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về chính sách miễn học phí, hỗ trợ bữa ăn trưa, chính sách miễn viện phí cho nhân dân, trong đó có người lao động.

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Đại tướng Phan Văn Giang tặng quà cho người lao động



Trước yêu cầu mới phát triển đất nước, Công đoàn Việt Nam đã cụ thể hóa Nghị quyết, triển khai thành các chương trình, kế hoạch, đề án cụ thể, với tinh thần chủ đạo, bao trùm là: Bảo đảm sự lãnh đạo tuyệt đối, toàn diện của Đảng đối với Công đoàn Việt Nam; coi người lao động là trung tâm của mọi kế hoạch hoạt động; sâu sát cơ sở, gần người lao động, hình thành các chương trình phúc lợi dài hạn, ổn định để phục vụ người lao động kịp thời, đúng đối tượng, ứng dụng chuyển đổi số; phát động và triển khai mạnh mẽ các phong trào thi đua, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tạo bước chuyển mạnh về năng suất lao động, thực hiện mục tiêu tăng trưởng 2 con số. Đồng thời, xây dựng mô hình tổ chức theo hướng mở, linh hoạt, năng động phù hợp với sự phát triển của quan hệ lao động và nhu cầu của đoàn viên trước yêu cầu mới.

Nhiều kiến nghị từ thực tế

Người lao động vui mừng khi được gặp lãnh đạo Đảng, nhà nước, lãnh đạo TPHCM

Anh Lưu Văn Nhiệm, công nhân Công ty TNHH Sài Gòn Stec, rất vinh dự khi lần đầu tiên được gặp Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng các lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Bản thân anh Nhiệm là công nhân đam mê sáng tạo, anh có sáng kiến giúp tiết giảm chi phí sản xuất gần 5 tỉ đồng mỗi năm, đồng thời góp phần nâng cao năng suất, ổn định sản xuất và hạn chế lãng phí.

Công nhân phát biểu ý kiến tại chương trình

Từ thực tế cá nhân, anh Nhiệm cho rằng công nhân nào cũng có thể có sáng kiến, dù lớn hay nhỏ, làm lợi nhiều hay ít. Điều quan trọng là mỗi công nhân phải có tinh thần trách nhiệm và niềm đam mê với công việc.

Tuy nhiên, vẫn còn một bộ phận công nhân chưa mạnh dạn cải tiến, chủ yếu làm theo quy trình có sẵn. Nguyên nhân là do trình độ chưa đồng đều, điều kiện học tập còn khó khăn và ở nhiều công ty, cơ chế khuyến khích chưa thật sự kịp thời nên chưa tạo được động lực.

Vì vậy, anh Nhiệm mong muốn Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và lãnh đạo Đảng, Nhà nước tiếp tục quan tâm tạo điều kiện để công nhân được học nghề trước khi vào làm việc, được nâng cao kỹ năng trong quá trình làm việc; mở thêm các cơ sở đào tạo nghề gần nơi ở, nơi làm việc, với thời gian linh hoạt để công nhân có thể tham gia.

Cũng theo anh Nhiệm, thời gian qua, Đảng, Nhà nước đang rất quan tâm thúc đẩy phát triển khoa học công nghệ và chuyển đổi số, trong đó có Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ quốc gia.

Từ thực tế sản xuất, anh Nhiệm mong có thêm cơ chế để một phần nguồn lực này được dành hỗ trợ cho các sáng kiến ngay tại doanh nghiệp, nhất là những sáng kiến xuất phát từ thực tiễn, có thể áp dụng ngay và mang lại hiệu quả rõ rệt.

Ngoài ra, anh Nhiệm cũng kỳ vọng lãnh đạo Đảng, nhà nước tiếp tục quan tâm đến tiền lương của người lao động.

"Nhiều năm qua chúng ta duy trì mức lương tối thiểu nay anh em công nhân mong muốn từng bước nâng lên theo hướng "lương đủ sống", để công nhân có thể ổn định cuộc sống, yên tâm làm việc và tạo nên năng suất cao.

Bí thư Thành ủy Trần Lưu Quang tặng quà cho người lao động

Tôi tin rằng công nhân được học tập tốt hơn, được khuyến khích sáng tạo và được ghi nhận xứng đáng, thì không chỉ bản thân người lao động phát triển mà doanh nghiệp và đất nước cũng sẽ phát triển mạnh mẽ hơn"- anh chia sẻ.

Từng có thời gian dài chiến đấu với bệnh tật, chị Huỳnh Thị Lý, công nhân Công ty Yazaki EDS Việt Nam đã bày tỏ mong muốn Nhà nước mở rộng phạm vi chi trả bảo hiểm xã hội đối với các bệnh nặng và các bệnh phải điều trị dài ngày, để công nhân đỡ khó khăn.

"Bản thân tôi khi khó khăn nhất còn có Công đoàn, công ty và người thân hỗ trợ nhưng không phải ai cũng may mắn như vậy, nếu không may rơi vào hoàn cảnh bệnh tật thì công nhân sẽ vô cùng khó khăn"- chị Lý xúc động.

