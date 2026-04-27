Công nhân mong có thêm chính sách hỗ trợ nhà ở, y tế, đào tạo nghề

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Công nhân mong có thêm chính sách hỗ trợ nhà ở, y tế, đào tạo nghề

Thanh Nga - Nguyễn Tiến (Ảnh: Hoàng Triều)

(NLĐO) - Công nhân lao động tại TPHCM đã bày tỏ nhiều đề xuất kiến nghị tại buổi gặp gỡ Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng các lãnh đạo Đảng, nhà nước

Sáng 27-4, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã đến dự chương trình Lãnh đạo Đảng, nhà nước và lãnh đạo TPHCM thăm và tặng quà cho đoàn viên Công đoàn, người lao động TPHCM tại Khu nhà ở xã hội công nhân Becamex Định Hòa (phường Chánh Hiệp, TPHCM).

Công nhân mong có thêm chính sách hỗ trợ nhà ở, y tế, đào tạo nghề - Ảnh 1.

Quang cảnh chương trình lãnh đạo Đảng, nhà nước và TPHCM thăm và tặng quà cho đoàn viên Công đoàn, người lao động TPHCM

Chương trình còn được đón tiếp các lãnh đạo Đảng, nhà nước, lãnh đạo Quốc hội, lãnh đạo các bộ, ngành, Tổng LĐLĐ Việt Nam, lãnh đạo TPHCM. 

Gồm có Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Đại tướng Phan Văn Giang; Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ Trưởng Bộ Công an Đại tướng Lương Tam Quang; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang; Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Chính sách Chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị; Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc; Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Lê Minh Trí; Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa; nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư TPHCM Nguyễn Văn Nên; Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Anh Tuấn…

Công nhân mong có thêm chính sách hỗ trợ nhà ở, y tế, đào tạo nghề - Ảnh 2.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chào hỏi công nhân lao động TPHCM

Sự kiện đặc biệt này diễn ra trước thềm lễ kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30.4.1975 - 30.4.2026); kỷ niệm 140 năm Ngày Quốc tế Lao động (1.5.1886 - 1.5.2026) và Tháng Công nhân 2026…

Lấy người lao động làm trung tâm

Công nhân mong có thêm chính sách hỗ trợ nhà ở, y tế, đào tạo nghề - Ảnh 3.

Ông Nguyễn Anh Tuấn, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam phát biểu tại chương trình

Phát biểu tại chương trình, ông Nguyễn Anh Tuấn, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, cho biết sau gần 40 năm đổi mới, công nhân nước ta có bước phát triển mạnh mẽ về số lượng, chất lượng và cơ cấu. 

Tuy nhiên, công nhân đang chịu tác động mạnh của quá trình hội nhập quốc tế và đối mặt với nhiều thách thức, khó khăn. Đó là mặt bằng chung học vấn và kỹ năng nghề chưa cao, thiếu công nhân lành nghề ở hầu hết các ngành; một bộ phận chưa thường xuyên rèn luyện bản lĩnh chính trị, ý thức pháp luật, kỷ luật lao động, tác phong công nghiệp. 

Phần lớn công nhân đang làm việc ở các doanh nghiệp thâm dụng lao động; việc làm, thu nhập thiếu ổn định, số công nhân có tài chính tích lũy chưa nhiều; số mắc bệnh hiểm nghèo, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp có xu hướng tăng.

Công nhân mong có thêm chính sách hỗ trợ nhà ở, y tế, đào tạo nghề - Ảnh 4.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao quà cho người lao động

Từ thực tế đó, đa số công nhân mong muốn được thuê nhà ở xã hội, được đáp ứng tốt hơn về trường học, nơi khám chữa bệnh, có nơi vui chơi giải trí, có lương đủ sống. Qua kênh thu thập thông tin dư luận của Tổng LĐLĐ, công nhân rất phấn khởi với các quyết sách của Đảng, Nhà nước mà người khởi xướng là Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về chính sách miễn học phí, hỗ trợ bữa ăn trưa, chính sách miễn viện phí cho nhân dân, trong đó có người lao động.

Công nhân mong có thêm chính sách hỗ trợ nhà ở, y tế, đào tạo nghề - Ảnh 5.

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Đại tướng Phan Văn Giang tặng quà cho người lao động

Trước yêu cầu mới phát triển đất nước, Công đoàn Việt Nam đã cụ thể hóa Nghị quyết, triển khai thành các chương trình, kế hoạch, đề án cụ thể, với tinh thần chủ đạo, bao trùm là: Bảo đảm  sự lãnh đạo tuyệt đối, toàn diện của Đảng đối với Công đoàn Việt Nam; coi người lao động là trung tâm của mọi kế hoạch hoạt động; sâu sát cơ sở, gần người lao động, hình thành các chương trình phúc lợi dài hạn, ổn định để phục vụ người lao động kịp thời, đúng đối tượng, ứng dụng chuyển đổi số; phát động và triển khai mạnh mẽ các phong trào thi đua, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tạo bước chuyển mạnh về năng suất lao động, thực hiện mục tiêu tăng trưởng 2 con số. Đồng thời, xây dựng mô hình tổ chức theo hướng mở, linh hoạt, năng động phù hợp với sự phát triển của quan hệ lao động và nhu cầu của đoàn viên trước yêu cầu mới.

Nhiều kiến nghị từ thực tế

Công nhân mong có thêm chính sách hỗ trợ nhà ở, y tế, đào tạo nghề - Ảnh 6.

Người lao động vui mừng khi được gặp lãnh đạo Đảng, nhà nước, lãnh đạo TPHCM

Anh Lưu Văn Nhiệm, công nhân Công ty TNHH Sài Gòn Stec, rất vinh dự khi lần đầu tiên được gặp Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng các lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Bản thân anh Nhiệm là công nhân đam mê sáng tạo, anh có sáng kiến giúp tiết giảm chi phí sản xuất gần 5 tỉ đồng mỗi năm, đồng thời góp phần nâng cao năng suất, ổn định sản xuất và hạn chế lãng phí.

Công nhân mong có thêm chính sách hỗ trợ nhà ở, y tế, đào tạo nghề - Ảnh 7.

Công nhân phát biểu ý kiến tại chương trình

Từ thực tế cá nhân, anh Nhiệm cho rằng công nhân nào cũng có thể có sáng kiến, dù lớn hay nhỏ, làm lợi nhiều hay ít. Điều quan trọng là mỗi công nhân phải có tinh thần trách nhiệm và niềm đam mê với công việc. 

Tuy nhiên, vẫn còn một bộ phận công nhân chưa mạnh dạn cải tiến, chủ yếu làm theo quy trình có sẵn. Nguyên nhân là do trình độ chưa đồng đều, điều kiện học tập còn khó khăn và ở nhiều công ty, cơ chế khuyến khích chưa thật sự kịp thời nên chưa tạo được động lực.

Vì vậy, anh Nhiệm mong muốn Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và lãnh đạo Đảng, Nhà nước tiếp tục quan tâm tạo điều kiện để công nhân được học nghề trước khi vào làm việc, được nâng cao kỹ năng trong quá trình làm việc; mở thêm các cơ sở đào tạo nghề gần nơi ở, nơi làm việc, với thời gian linh hoạt để công nhân có thể tham gia.

Cũng theo anh Nhiệm, thời gian qua, Đảng, Nhà nước đang rất quan tâm thúc đẩy phát triển khoa học công nghệ và chuyển đổi số, trong đó có Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ quốc gia. 

Từ thực tế sản xuất, anh Nhiệm mong có thêm cơ chế để một phần nguồn lực này được dành hỗ trợ cho các sáng kiến ngay tại doanh nghiệp, nhất là những sáng kiến xuất phát từ thực tiễn, có thể áp dụng ngay và mang lại hiệu quả rõ rệt.

Ngoài ra, anh Nhiệm cũng kỳ vọng lãnh đạo Đảng, nhà nước tiếp tục quan tâm đến tiền lương của người lao động. 

"Nhiều năm qua chúng ta duy trì mức lương tối thiểu nay anh em công nhân mong muốn từng bước nâng lên theo hướng "lương đủ sống", để công nhân có thể ổn định cuộc sống, yên tâm làm việc và tạo nên năng suất cao.

Công nhân mong có thêm chính sách hỗ trợ nhà ở, y tế, đào tạo nghề - Ảnh 8.

Bí thư Thành ủy Trần Lưu Quang tặng quà cho người lao động

Tôi tin rằng công nhân được học tập tốt hơn, được khuyến khích sáng tạo và được ghi nhận xứng đáng, thì không chỉ bản thân người lao động phát triển mà doanh nghiệp và đất nước cũng sẽ phát triển mạnh mẽ hơn"- anh chia sẻ.

Từng có thời gian dài chiến đấu với bệnh tật, chị Huỳnh Thị Lý, công nhân Công ty Yazaki EDS Việt Nam đã bày tỏ mong muốn Nhà nước mở rộng phạm vi chi trả bảo hiểm xã hội đối với các bệnh nặng và các bệnh phải điều trị dài ngày, để công nhân đỡ khó khăn. 

"Bản thân tôi khi khó khăn nhất còn có Công đoàn, công ty và người thân hỗ trợ nhưng không phải ai cũng may mắn như vậy, nếu không may rơi vào hoàn cảnh bệnh tật thì công nhân sẽ vô cùng khó khăn"- chị Lý xúc động.

Một số hình ảnh tại chương trình


Tin liên quan

Điểm tựa an sinh cho công nhân- lao động: Giữ nhịp lòng dân

(NLĐO) - Tại TPHCM, từ thành phố đến cơ sở đang hình thành "tấm lưới" an sinh rộng khắp. Ở đó, mỗi hoàn cảnh khó khăn đều được tiếp sức

Điểm tựa an sinh cho công nhân - lao động

(NLĐO) - Công đoàn TPHCM luôn đồng hành tích cực với MTTQ Việt Nam TP, tổng hợp sức mạnh, nguồn lực trong chăm lo đời sống nhân dân, công nhân - lao động

Báo in ngày 21-4: Tăng tốc lo chỗ ở cho công nhân - lao động

Hàng loạt giải pháp đẩy nhanh tiến độ xây dựng nhà ở xã hội được triển khai, nhằm chăm lo chỗ ở một cách tốt nhất cho công nhân - lao động

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo