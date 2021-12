Thực hiện Đợt Cao điểm đấu tranh phòng, chống tội phạm vi phạm pháp luật dịp trước, trong, sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, Đoàn Trinh sát số 1 thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, liên tiếp bắt giữ các phương tiện có hành vi vi phạm pháp luật trên vùng biển được phân công



Các tàu chở than lậu được dẫn giải về bến Gót (Hải Phòng) để tiếp tục điều tra làm rõ và xử lý

Theo đó, vào lúc 4 giờ ngày 29-12, tại khu vực biển giáp ranh giữa Quảng Ninh và Hải Phòng, tổ công tác của Đoàn Trinh sát số 1 đã tiến hành kiểm tra tàu mang số hiệu QN 2266. Tại thời điểm kiểm tra, trên tàu có 2 thuyền viên do Đoàn Trung Định, SN 1983, là đại diện tàu; và Vũ Đức Lực, SN 1983, cùng có quê quán và thường trú tại Khu 6, phường Yên Hải, Quảng Yên, Quảng Ninh.

Thời điểm kiểm tra, tàu vận chuyển khoảng 140 tấn than cám không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của số hàng hóa trên, tàu không có hồ sơ và thuyền viên không có chứng chỉ chuyên môn theo qui định.

Tổ công tác của Đoàn Trinh sát số 1 đã lập biên bản, dẫn giải đưa tàu QN 2266 và các thuyền viên về bến Gót (Hải Phòng) để tiếp tục điều tra làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.

Trước đó, vào lúc 1 giờ ngày 29-12, cũng tại khu vực biển giáp ranh giữa Quảng Ninh và Hải Phòng, tổ công tác của Đoàn Trinh sát số 1 đã tiến hành kiểm tra tàu mang số hiệu QN 2434.

Tại thời điểm kiểm tra, trên tàu có 2 thuyền viên do ông Bùi Hoàng Phúc (SN 1962, thường trú tại Hà An, Quảng Yên, Quảng Ninh) là chủ tàu kiêm thuyền trưởng đang chở khoảng 80 tấn than cám không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của số hàng hóa trên. Thuyền trưởng và thuyền viên (Bùi Huy Tín, SN 1995, là con trai ông Phúc) không có các chứng chỉ chuyên môn theo qui định.

Tổ công tác Đoàn Trinh sát số 1 đã lập biên bản, dẫn giải đưa tàu QN 2434 và các thuyền viên về bến Gót (Hải Phòng) để tiếp tục điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật.