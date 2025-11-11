Biển động, hàng loạt tàu cá tại Lâm Đồng bị sóng đánh chìm

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Biển động, hàng loạt tàu cá tại Lâm Đồng bị sóng đánh chìm

Châu Tỉnh

(NLĐO) - Sóng lớn và gió mạnh liên tục quật chìm 8 tàu thuyền ven bờ biển Lâm Đồng, khiến nhiều phương tiện hư hỏng, may mắn không có thiệt hại về người

Chiều tối 11-11, lực lượng chức năng và người dân xã Tân Hải, tỉnh Lâm Đồng vẫn đang nỗ lực trục vớt tàu cá bị chìm tại cửa biển Ba Đăng.

Theo ghi nhận tại cửa biển Ba Đăng chiều 11-11, sóng to khiến 2 tàu cá bị phá nước và chìm. Lực lượng chức năng và người dân địa phương đã phối hợp kéo được 1 tàu cá lên bờ, sau đó tiếp tục kéo tàu còn lại.

- Ảnh 1.

Một tàu cá bị sóng đánh chìm tại biển Ba Đăng

Theo Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lâm Đồng, sáng cùng ngày, nhiều tàu cá cũng bị sóng to đánh chìm do ảnh hưởng thời tiết xấu.

Tại khu vực biển xã Liên Hương, sóng lớn, gió mạnh đã khiến 4 tàu cá gặp nạn. Trong đó, 1 tàu bị sóng đánh lật nghiêng khi đang neo đậu; 1 tàu dạt vào bờ, mắc cạn và bể đáy; 1 tàu bị sóng đánh chìm hoàn toàn; tàu còn lại chìm khi đang di chuyển vào cảng cá Liên Hương.

Cùng thời điểm, tại cảng cá La Gi, 2 tàu cá cũng bị sóng lớn đánh chìm khi đang trên đường vào cảng.

- Ảnh 2.

Lực lượng chức năng và người dân xã Tân Hải nỗ lực trục vớt tàu cá bị chìm tại cửa biển Ba Đăng

Trong tất cả các vụ việc nêu trên, toàn bộ ngư dân đều an toàn, không có thiệt hại về người.

Những ngày qua, khu vực ven biển Lâm Đồng liên tục xuất hiện sóng lớn, nước dâng cao và chảy xiết, khiến nhiều tàu cá tại các cửa biển như Phan Rí, La Gi, Tân Hải bị chìm hoặc hư hỏng nặng.

Tin liên quan

Bắt giám đốc Công ty Lý Tuấn liên quan vụ chìm tàu kéo và sà lan khiến 9 người chết, mất tích

Bắt giám đốc Công ty Lý Tuấn liên quan vụ chìm tàu kéo và sà lan khiến 9 người chết, mất tích

(NLĐO) – Bà Phạm Thị Minh Lý, Giám đốc Công ty Lý Tuấn, bị bắt về hành vi "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".

Chìm tàu cá TP HCM ở cửa Gianh, cửa Việt: Lập Sở chỉ huy tiền phương tìm 8 ngư dân mất tích

(NLĐO) - Đến nay, lực lượng chức năng đã tìm thấy 3 thi thể trong số 11 ngư dân mất tích sau khi các tàu cá TP HCM gặp nạn ở Quảng Trị.

TP HCM bác bỏ đề xuất đánh chìm tàu Sheng Li ở Côn Đảo

(NLĐO) – Đề xuất đánh chìm tàu Sheng Li tạo điểm lặn biển cao cấp tại Côn Đảo là không phù hợp với quy định.

Lâm Đồng chìm tàu sóng đánh chìm tàu
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo