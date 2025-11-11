Biển động, hàng loạt tàu cá tại Lâm Đồng bị sóng đánh chìm

Chiều tối 11-11, lực lượng chức năng và người dân xã Tân Hải, tỉnh Lâm Đồng vẫn đang nỗ lực trục vớt tàu cá bị chìm tại cửa biển Ba Đăng.

Theo ghi nhận tại cửa biển Ba Đăng chiều 11-11, sóng to khiến 2 tàu cá bị phá nước và chìm. Lực lượng chức năng và người dân địa phương đã phối hợp kéo được 1 tàu cá lên bờ, sau đó tiếp tục kéo tàu còn lại.

Một tàu cá bị sóng đánh chìm tại biển Ba Đăng

Theo Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lâm Đồng, sáng cùng ngày, nhiều tàu cá cũng bị sóng to đánh chìm do ảnh hưởng thời tiết xấu.

Tại khu vực biển xã Liên Hương, sóng lớn, gió mạnh đã khiến 4 tàu cá gặp nạn. Trong đó, 1 tàu bị sóng đánh lật nghiêng khi đang neo đậu; 1 tàu dạt vào bờ, mắc cạn và bể đáy; 1 tàu bị sóng đánh chìm hoàn toàn; tàu còn lại chìm khi đang di chuyển vào cảng cá Liên Hương.

Cùng thời điểm, tại cảng cá La Gi, 2 tàu cá cũng bị sóng lớn đánh chìm khi đang trên đường vào cảng.

Lực lượng chức năng và người dân xã Tân Hải nỗ lực trục vớt tàu cá bị chìm tại cửa biển Ba Đăng

Trong tất cả các vụ việc nêu trên, toàn bộ ngư dân đều an toàn, không có thiệt hại về người.

Những ngày qua, khu vực ven biển Lâm Đồng liên tục xuất hiện sóng lớn, nước dâng cao và chảy xiết, khiến nhiều tàu cá tại các cửa biển như Phan Rí, La Gi, Tân Hải bị chìm hoặc hư hỏng nặng.