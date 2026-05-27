Biến động nhân sự cấp cao tại Tổng Công ty Truyền tải điện quốc gia

Theo Quyết định về việc ban hành quy định phân công nhiệm vụ, trách nhiệm đối với Tổng Giám đốc và các Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT).



Ông Hoàng Xuân Khôi (đứng giữa) được bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc EVNNPT từ tháng 2-2026. Ảnh: EVN

Quyền Tổng giám đốc Hoàng Xuân Khôi được giao nhiệm vụ chỉ đạo, điều hành và quản lý chung các hoạt động hàng ngày của tổng công ty theo quy định.

Ông Khôi cũng trực tiếp chỉ đạo, điều hành các lĩnh vực trọng yếu như: hoạch định chiến lược phát triển của EVNNPT; kế hoạch (dài hạn, trung hạn và hàng năm) sản xuất, kỹ thuật, tài chính, đầu tư xây dựng; giá truyền tải điện, tổ chức cán bộ, đấu thầu, thanh tra - pháp chế, truyền thông và văn hóa doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, Quyền Tổng giám đốc còn được giao nhiệm vụ trực tiếp phụ trách các ban, gồm: Ban Kế hoạch; Ban Tổ chức và Nhân sự; Ban Kiểm tra, Thanh tra và Pháp chế; Ban Quản lý đấu thầu; Ban Truyền thông và Văn hóa doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, EVNNPT cũng phân công lại nhiệm vụ cho các Phó Tổng giám đốc: Ông Lưu Việt Tiến phụ trách kỹ thuật, quản lý vận hành và một số dự án đầu tư xây dựng; ông Nguyễn Ngọc Tân phụ trách tài chính, kế toán và đầu tư xây dựng; ông Bùi Văn Kiên phụ trách đầu tư xây dựng và điều hành cơ quan.

Trước khi được giao nhiệm vụ Quyền Tổng giám đốc EVNNPT, ông Hoàng Xuân Khôi từng là Phó giám đốc Công ty Truyền tải điện 1 (PTC1). Từ ngày 11-2-2026, ông được bổ nhiệm giữ chức Phó Tổng giám đốc EVNNPT.

Trước đợt biến động nhân sự này, ngày 16-12-2025, ông Trương Hữu Thành, Phó Tổng Giám đốc EVNNPT được giao thực hiện nhiệm vụ Quyền Tổng Giám đốc công ty.

Việc thay đổi lãnh đạo cấp cao của EVNNPT trong bối cảnh sau khi một loạt lãnh đạo của các công ty điện bị cơ quan công an khởi tố, bắt giam, trong đó có ông Trịnh Văn Tuấn, Chủ tịch HĐQT PC1; ông Nguyễn Hữu Chỉnh, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tư vấn xây dựng điện 1 (PECC1) và ông Nguyễn Chơn Hùng, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tư vấn xây dựng điện 2 (PECC2)…

PC1, PECC1 và PECC2 là các doanh nghiệp đều từng góp mặt trong dự án đường dây 500 kV mạch 3 từ Quảng Trạch (Quảng Bình) đến Phố Nối (Hưng Yên), do EVNNPT làm chủ đầu tư. Dự án có tổng chiều dài 519 km với tổng mức đầu tư hơn 22.300 tỉ đồng, bắt đầu thi công từ ngày 25-1-2024, chính thức khánh thành ngày 29-8-2024.