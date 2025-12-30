HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Quốc tế

Biên giới Thái Lan - Campuchia: 250 UAV “chặn” đường về của 18 binh sĩ?

Huệ Bình

(NLĐO) – Vụ 250 UAV đe dọa thỏa thuận ngừng bắn, khiến kế hoạch trao trả 18 binh sĩ Campuchia bị đình trệ, đẩy quan hệ Thái Lan - Campuchia thêm căng thẳng.

Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Campuchia, ông Prak Sokhonn, cho biết Campuchia và Thái Lan nhất trí điều tra sự xuất hiện của 250 máy bay không người lái (UAV) tại biên giới.

Theo đài Thai PBS, vụ việc này đe dọa trực tiếp đến thỏa thuận trao trả tù binh vốn vừa mới được nhen nhóm hy vọng.

Trước đó, theo thỏa thuận ngừng bắn ký ngày 27-12, phía Thái Lan sẽ phóng thích 18 binh sĩ Campuchia bị bắt giữ từ tháng 7. Tuy nhiên, điều kiện tiên quyết là giai đoạn giám sát 72 giờ phải kết thúc mà không có bất kỳ vi phạm nào.

Mặc dù các binh sĩ này dự kiến được tự do vào trưa 30-12 nhưng vụ Thái Lan cáo buộc Campuchia triển khai 250 UAV xâm phạm lãnh thổ đã khiến mọi thứ trở nên mong manh hơn bao giờ hết.

Biên giới Thái Lan - Campuchia: 250 UAV “chặn” đường về của 18 tù binh? - Ảnh 1.

Bộ trưởng Ngoại giao Thái Lan Sihasak Phuangketkeow nhấn mạnh mục tiêu của Thái Lan là biến lệnh ngừng bắn ký kết vào ngày 27-12 thành một thỏa thuận bền vững. Ảnh: Khmer Times

Theo thông tin từ giới chức Thái Lan, sự xuất hiện của một số lượng lớn UAV bên phía biên giới Thái Lan bị coi là hành vi vi phạm thỏa thuận ngừng bắn.

Người phát ngôn quân đội Thái Lan, ông Winthai Suvaree, khẳng định đây là một "hành động khiêu khích" và thể hiện "thái độ thù địch đối với Thái Lan". 

Ông cũng đưa ra cảnh báo đanh thép rằng quân đội Thái Lan có thể sẽ phải xem xét lại kế hoạch thả binh sĩ Campuchia tùy thuộc vào diễn biến tình hình và thái độ của phía bên kia biên giới.

RTL Today đưa tin trái ngược với sự gay gắt của Thái Lan, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Campuchia cố gắng xoa dịu tình hình khi mô tả đây chỉ là "vấn đề nhỏ". Ông Prak Sokhonn cho biết chính phủ hai nước đã đồng ý phối hợp điều tra để giải quyết dứt điểm vụ việc, đồng thời bày tỏ mong muốn sớm được đón các binh sĩ trở về đoàn tụ với gia đình.

Cùng lúc đó, bà Maly Socheata, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Campuchia, đã thẳng thừng phủ nhận việc nước này triển khai UAV. Bà khẳng định các hoạt động bay không người lái đã bị cấm hoàn toàn tại khu vực biên giới và không có bất kỳ vụ phóng nào xảy ra từ phía Campuchia như cáo buộc.

Báo Khmer Times dẫn lời Bộ trưởng Ngoại giao Thái Lan Sihasak Phuangketkeow nhấn mạnh mục tiêu của Thái Lan là biến lệnh ngừng bắn 72 giờ được ký kết vào ngày 27-12 thành một thỏa thuận bền vững, làm nền tảng để tái thiết lập lòng tin giữa hai quốc gia.

Đề cập đến vấn đề giam giữ binh sĩ Campuchia, ông Sihasak khẳng định việc thả người gắn liền với khung thỏa thuận ngừng bắn 72 giờ, đồng thời nhấn mạnh rằng cả hai phía phải tôn trọng lệnh ngừng bắn và giữ đúng các cam kết của mình.

Theo thông tin mới nhất từ báo Khmer Times ngày 30-12, bất chấp việc giai đoạn giám sát ngừng bắn 72 giờ đã trôi qua, Thống đốc tỉnh Pailin, bà Ban Sreymom, cho biết chính quyền địa phương vẫn chưa nhận được bất kỳ thông tin nào về nơi ở hoặc kế hoạch hồi hương của 18 binh sĩ Campuchia đang bị Thái Lan giam giữ.

Căn cứ vào Tuyên bố chung của tại Hội nghị đặc biệt lần thứ 3 của Ủy ban Biên giới chung (GBC) ngày 27-12, quân đội Thái Lan dự kiến sẽ phóng thích các binh sĩ bị bắt giữ qua Cửa khẩu quốc tế Prum - Ban Pak Kard (nối tỉnh Pailin của Campuchia với tỉnh Chanthaburi của Thái Lan).

ngừng bắn Thái Lan - Campuchia biên giới Thái Lan - Campuchia
