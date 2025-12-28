Thái Lan - Campuchia ngừng bắn

Tại cuộc họp của Ủy ban Biên giới chung (GBC) hôm 27-12, Thái Lan và Campuchia đã đạt được một thỏa thuận toàn diện nhằm ngay lập tức giảm leo thang căng thẳng dọc biên giới hai nước, tái khẳng định cam kết với hòa bình, đối thoại và ổn định khu vực.

Cuộc họp được tổ chức tại cửa khẩu quốc tế Ban Phak Khat ở tỉnh Chanthaburi - Thái Lan, nơi tiếp giáp tỉnh Pailin - Campuchia, với sự chứng kiến của Nhóm Quan sát ASEAN (AOT). Bộ trưởng Quốc phòng Thái Lan Natthaphon Narkphanit và người đồng cấp Campuchia Tea Seiha đã ký tuyên bố chung vào lúc 10 giờ 15 phút. Theo Khmer Times, cốt lõi của thỏa thuận là lệnh ngừng bắn ngay lập tức và vô điều kiện, có hiệu lực lúc 12 giờ trưa 27-12. Lệnh ngừng bắn cấm sử dụng tất cả các loại vũ khí để tấn công vào nhau, bao gồm tấn công vào dân thường, các mục tiêu và cơ sở hạ tầng dân sự cũng như các mục tiêu quân sự, ở mọi khu vực dọc biên giới.

Hai bên nhất trí tránh mọi hành động nổ súng vô cớ, nhấn mạnh rằng thỏa thuận ngừng bắn "không được vi phạm trong bất kỳ hoàn cảnh nào". Ngoài ra, Campuchia và Thái Lan cam kết duy trì hiện trạng bố trí quân hiện tại, không tuần tra hay di chuyển quân về phía vị trí của nhau. Tuyên bố chung cũng nêu rõ các thỏa thuận này không ảnh hưởng đến việc phân định biên giới và đường biên giới quốc tế. Cả hai nước nhất trí chuyển các vấn đề liên quan đến biên giới cho GBC.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Thái Lan (phải) và người đồng cấp Campuchia bắt tay sau khi ký kết tuyên bố chung ngày 27-12. Ảnh: AP

Theo hãng tin AP, ngoài việc chấm dứt giao tranh, thỏa thuận còn kêu gọi không có thêm bất kỳ hoạt động quân sự nào từ cả hai phía và không vi phạm không phận của bất kỳ bên nào vì mục đích quân sự. Thỏa thuận cũng quy định sau khi lệnh ngừng bắn được duy trì trong 72 giờ, Thái Lan sẽ trao trả 18 binh sĩ Campuchia mà nước này đang giam giữ kể từ cuộc xung đột hồi tháng 7, theo như yêu cầu của Campuchia.

Còn theo tờ Bangkok Post, Bộ trưởng Natthaphon cho biết Campuchia đã đồng ý với tất cả 4 điểm của thỏa thuận trước đó, được Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul và Thủ tướng Campuchia Hun Manet ký kết tại TP Kuala Lumpur - Malaysia hồi tháng 10 với sự chứng kiến của Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim, cũng là chủ tịch ASEAN năm nay.

Trong tuyên bố mới, hai phía cũng đồng thuận tạo điều kiện để người dân phải sơ tán ở hai nước được trở về nhà an toàn, thống nhất không tăng cường lực lượng dọc toàn bộ biên giới chung. Tuyên bố mới đồng thời kêu gọi cả hai bên tuân thủ các thỏa thuận quốc tế chống việc sử dụng mìn sát thương, một mối quan ngại lớn của Thái Lan. Binh sĩ Thái Lan dọc biên giới đã bị thương trong ít nhất 9 vụ việc trong năm nay bởi thứ mà họ cáo buộc là mìn mà Campuchia mới gài ở biên giới, còn Campuchia cho rằng đó là tàn dư từ cuộc chiến hàng thập kỷ trước. Ngoài ra, hai bên cam kết hợp tác trong nhiều lĩnh vực như phòng chống tội phạm xuyên quốc gia, chống tin giả...

Đợt xung đột mới nhất giữa Thái Lan và Campuchia nổ ra ngày 7-12. Tình hình vẫn căng thẳng ngay cả khi hai bên tổ chức đàm phán trong 4 ngày qua. Theo tờ Guardian, Bộ Quốc phòng Campuchia cho biết Thái Lan vẫn điều động máy bay chiến đấu F-16 thả 4 quả bom xuống một mục tiêu ở Serei Saophoan thuộc tỉnh Banteay Meanchey phía Tây Bắc Campuchia trong sáng 27-12.