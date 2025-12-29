HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Quốc tế

Thái Lan - Campuchia nỗ lực xây dựng lòng tin

Hoàng Phương

Chính quyền 2 tỉnh Buri Ram và Surin của Thái Lan cho phép những người đi sơ tán để tránh xung đột được trở về nhà

Tình hình chung trên tuyến đầu dọc biên giới Campuchia - Thái Lan vẫn ổn định sau khi hai bên ký thỏa thuận ngừng bắn tại cuộc họp đặc biệt lần thứ 3 của Ủy ban Biên giới chung (GBC) hôm 27-12. Theo Thông tấn xã Campuchia (AKP), người phát ngôn Bộ Quốc phòng Campuchia Maly Socheata cho biết thông tin trên ngày 28-12.

Cùng ngày, Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia Tea Seiha bày tỏ hy vọng Thái Lan sẽ hành động một cách minh bạch và thiện chí trong việc thực thi các thỏa thuận đạt được. Ông Tea Seiha nhấn mạnh việc tuân thủ đầy đủ là điều cốt yếu để bảo đảm an toàn cho binh sĩ và người dân của cả hai bên. Bộ trưởng Campuchia cho rằng hai bên cần phải hợp tác để xây dựng lại lòng tin lẫn nhau và đưa cuộc sống dọc biên giới trở lại bình thường.

Trong khi đó, theo trang The Nation, quân đội Thái Lan ngày 28-12 cho biết khu vực biên giới tại các tỉnh giáp ranh với Campuchia đã yên bình, hai bên đã đồng ý cho phép người dân trở về nhà, khôi phục cuộc sống thường nhật trên lãnh thổ mỗi nước sớm nhất có thể. Tờ Bangkok Post cho biết chính quyền 2 tỉnh Buri Ram và Surin đã cho phép những người đi sơ tán để tránh xung đột được trở về nhà.

Theo các điều khoản của thỏa thuận ngừng bắn, hai bên cam kết đình chỉ ngay lập tức mọi hành vi thù địch bằng bất kỳ loại vũ khí nào, nhất trí giữ nguyên quân số hiện tại và kiềm chế việc tăng viện dọc tuyến biên giới nhằm ngăn chặn leo thang căng thẳng hơn nữa. Ngoài ra, phía Thái Lan đồng ý trao trả toàn bộ 18 binh sĩ Campuchia đang bị giam giữ kể từ tháng 7 sau khi thỏa thuận ngừng bắn được duy trì nghiêm túc trong vòng 72 giờ.

Theo kế hoạch, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị chủ trì cuộc gặp ba bên với người đồng cấp của Campuchia và Thái Lan nhằm củng cố thỏa thuận ngừng bắn mới nhất. Theo Bộ Ngoại giao Trung Quốc, đại diện quân sự của 3 nước cũng tham dự cuộc họp nói trên, diễn ra tại tỉnh Vân Nam trong 2 ngày 28 và 29-12. Bộ Ngoại giao Thái Lan cho biết cuộc họp dự kiến thảo luận về những diễn biến mới nhất liên quan tình hình Thái Lan - Campuchia nhằm bảo đảm một lệnh ngừng bắn bền vững và thúc đẩy nền hòa bình lâu dài giữa hai nước.

Thái Lan - Campuchia nỗ lực xây dựng lòng tin - Ảnh 1.

Cuộc gặp giữa Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị với Bộ trưởng Ngoại giao và Hợp tác Quốc tế Campuchia Prak Sokhonn tại TP Côn Minh, tỉnh Vân Nam ngày 28-12. Ảnh: BỘ NGOẠI GIAO VÀ HỢP TÁC QUỐC TẾ CAMPUCHIA

Trong ngày 28-12, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị đã gặp Bộ trưởng Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Campuchia Prak Sokhonn tại TP Côn Minh, tỉnh Vân Nam. Tại cuộc gặp, ông Prak Sokhonn nhấn mạnh sự ủng hộ liên tục của Trung Quốc đối với việc giải quyết hòa bình về bất đồng thông qua đối thoại, ngoại giao và tôn trọng lẫn nhau đóng vai trò then chốt trong vấn đề bảo đảm thực thi hiệu quả lệnh ngừng bắn, hướng tới một nền hòa bình công bằng và bền vững.

Trước đó, Bắc Kinh cho rằng thỏa thuận trên đã chứng minh rằng đối thoại và thương thảo là những phương cách thiết thực, hiệu quả để giải quyết các tranh chấp phức tạp. Trung Quốc cũng khẳng định sẵn sàng tiếp tục tạo điều kiện cho các cuộc trao đổi đầy đủ và chi tiết hơn nữa giữa Campuchia và Thái Lan.

Sau khi xung đột biên giới Campuchia - Thái Lan bùng phát trở lại hôm 7-12, Bộ trưởng Vương Nghị đã lần lượt điện đàm riêng với Bộ trưởng Prak Sokhonn và Bộ trưởng Ngoại giao Thái Lan Sihasak Phuangketkeow. Ngoài ra, ông Đặng Tích Quân, Đặc phái viên Trung Quốc về các vấn đề châu Á, đã tới thăm cả Campuchia và Thái Lan trong chuyến ngoại giao con thoi kéo dài 6 ngày kết thúc hôm 23-12.

Nhiều nước đã lên tiếng hoan nghênh thỏa thuận ngừng bắn giữa Campuchia và Thái Lan, đồng thời kêu gọi cả hai bên thực thi thỏa thuận này một cách đầy đủ và hiệu quả. Riêng Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio thúc giục Campuchia và Thái Lan thực hiện đầy đủ các điều khoản của Hiệp ước Hòa bình Kuala Lumpur ký hồi tháng 10. 

