Nguy cơ mới với thỏa thuận ngừng bắn Campuchia – Thái Lan

Thiếu tướng Winthai Suvaree, phát ngôn viên lục quân Hoàng gia Thái Lan, khẳng định trong đêm 28-12 quân đội nước này phát hiện 250 UAV bay từ Campuchia xâm nhập không phận thuộc chủ quyền của Thái Lan – theo Bangkok Post.

Cụ thể, UAV Campuchia bị cáo buộc bay qua bầu trời các khu vực Chong Bok, Chong An Ma, Sattasome, Sam Ta, Don Tuan, Chong Krang, Ta Muen Thom và Sai Taku - thuộc 4 tỉnh Đông Bắc Thái Lan giáp Campuchia gồm Buri Ram, Si Sa Ket, Surin và Ubon Ratchathani.

Cửa khẩu Chong Sai Taku thuộc tỉnh Buri Ram – Thái Lan. Đây là một trong những khu vực biên giới Thái Lan phát hiện UAV Campuchia tối 28-12. Ảnh: Quân đội Hoàng gia Thái Lan

"Hành động này là sự khiêu khích và vi phạm các biện pháp giảm leo thang, không phù hợp với tuyên bố chung đạt được từ cuộc họp của Ủy ban Biên giới chung (GBC) ngày 27-12" - Thiếu tướng Winthai nhấn mạnh.

Người phát ngôn Lục quân Hoàng gia Thái Lan cho biết hành động của Phnom Penh khiến quân đội nước này có thể phải xem xét lại kế hoạch thả 18 binh sĩ Campuchia, vốn là một phần của thỏa thuận nếu lệnh ngừng bắn được duy trì.

Theo tờ Khmer Times, nếu không có gì thay đổi, 18 binh sĩ này sẽ được thả vào trưa 30-12.



"Nếu các hành vi vi phạm thỏa thuận và chủ quyền quốc gia tiếp diễn, quân đội Thái Lan buộc phải thực hiện nhiệm vụ của mình đó là bảo vệ lợi ích và an ninh quốc gia" - ông Winthai quả quyết.

Thiếu tướng Winthai cũng khẳng định cho đến nay Thái Lan vẫn tuân thủ các nỗ lực hòa bình nhằm giảm căng thẳng.

Trong khi đó, theo tờ Nikkei, Bộ trưởng Ngoại giao Campuchia Prak Sokhonn cho biết 2 bên đã thảo luận sự việc và nhất trí điều tra, giải quyết "ngay lập tức", đồng thời mô tả đây chỉ là "vấn đề nhỏ liên quan đến hoạt động bay UAV dọc biên giới".

Cáo buộc mới làm dấy lên lo ngại về lệnh ngừng bắn ngay cả khi bộ trưởng ngoại giao 2 nước vừa kết thúc các cuộc đàm phán tại Trung Quốc nhằm khôi phục lòng tin.

Tranh chấp Campuchia – Thái Lan bắt nguồn từ bất đồng phân định đường biên giới dài 800 km, nơi cả 2 bên đều tuyên bố chủ quyền đối với nhiều di tích đền cổ.