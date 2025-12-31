Biển người hân hoan đón khoảnh khắc giao thừa

Dịp Tết Dương lịch, TP Hà Nội tổ chức bắn pháo hoa trong thời gian 15 phút, từ 23 giờ 45 ngày 31-12-2025 đến 0 giờ ngày 1-1-2026, tại 5 điểm (6 trận địa) ở 5 phường Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng, Từ Liêm, Tây Hồ và Hà Đông.
Tại các điểm bắn pháo hoa, hàng chục ngàn người đổ về chờ khoảnh khắc bắn pháo hoa trong đêm giao thừa. Ngay từ tối dòng người đổ về hồ Gươm, Sân vận động Mỹ Đình mỗi lúc một đông, chật kín các lối đi quanh hồ, những vị trí đẹp để quan sát pháo hoa gần như đã không còn chỗ trống, ai nấy đều cố gắng tìm cho mình một góc nhỏ để hòa vào không khí náo nức của đêm giao thừa tết dương lịch.
Theo đó, các điểm bắn pháo hoa gồm: Trụ sở báo Hà Nội mới và trước Bưu điện Hà Nội (phường Hoàn Kiếm), ngay cạnh Hồ Gươm; đảo Dừa, Công viên Thống nhất (phường Hai Bà Trưng); khuôn viên đường đua F1 cạnh sân vận động Mỹ Đình (phường Từ Liêm); vườn hoa Lạc Long Quân (phường Tây Hồ); hồ Văn Quán (phường Hà Đông).
Người dân đổ về và ngắm pháo hoa
Về số lượng pháo hoa ở cả 6 trận địa, pháo tầm cao 4.000 quả, pháo hoa tầm thấp tổng số 360 giàn.
Bên cạnh đó, Hà Nội cũng sẽ tổ chức chương trình chào năm mới 2026 (Countdown 2026) diễn ra tại quảng trường Đông Kinh Nghĩta Thục và không gian phố đi bộ hồ Gươm.
