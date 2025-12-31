HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Xã hội

Biển người hân hoan đón khoảnh khắc giao thừa

Nguyễn Hưởng

(NLĐO)- Từ tối ngày 31-12-2025, hàng chục ngàn người đến các điểm bắn pháo hoa ở Hà Nội để chờ khoảnh khắc bắn pháo hoa trong đêm giao thừa dương lịch.

Dịp Tết Dương lịch, TP Hà Nội tổ chức bắn pháo hoa trong thời gian 15 phút, từ 23 giờ 45 ngày 31-12-2025 đến 0 giờ ngày 1-1-2026, tại 5 điểm (6 trận địa) ở 5 phường Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng, Từ Liêm, Tây Hồ và Hà Đông.

Hàng ngàn người dân Hà Nội đón giao thừa với pháo hoa rực rỡ năm 2026 - Ảnh 1.

Ngay từ buổi tối chục hàng ngàn người dân đã đổ về hồ Gươm để chờ khoảnh khắc bắn pháo hoa giao thừa

Tại các điểm bắn pháo hoa, hàng chục ngàn người đổ về chờ khoảnh khắc bắn pháo hoa trong đêm giao thừa. Ngay từ tối dòng người đổ về hồ Gươm, Sân vận động Mỹ Đình mỗi lúc một đông, chật kín các lối đi quanh hồ, những vị trí đẹp để quan sát pháo hoa gần như đã không còn chỗ trống, ai nấy đều cố gắng tìm cho mình một góc nhỏ để hòa vào không khí náo nức của đêm giao thừa tết dương lịch.

Theo đó, các điểm bắn pháo hoa gồm: Trụ sở báo Hà Nội mới và trước Bưu điện Hà Nội (phường Hoàn Kiếm), ngay cạnh Hồ Gươm; đảo Dừa, Công viên Thống nhất (phường Hai Bà Trưng); khuôn viên đường đua F1 cạnh sân vận động Mỹ Đình (phường Từ Liêm); vườn hoa Lạc Long Quân (phường Tây Hồ); hồ Văn Quán (phường Hà Đông).

Người dân đổ về và ngắm pháo hoa

Về số lượng pháo hoa ở cả 6 trận địa, pháo tầm cao 4.000 quả, pháo hoa tầm thấp tổng số 360 giàn.

Bên cạnh đó, Hà Nội cũng sẽ tổ chức chương trình chào năm mới 2026 (Countdown 2026) diễn ra tại quảng trường Đông Kinh Nghĩta Thục và không gian phố đi bộ hồ Gươm.

Hàng ngàn người dân Hà Nội đón giao thừa với pháo hoa rực rỡ năm 2026 - Ảnh 2.

Biển người đứng trật kín các khu vực xung quanh hồ Gươm

Hàng ngàn người dân Hà Nội đón giao thừa với pháo hoa rực rỡ năm 2026 - Ảnh 3.

Hàng ngàn người dân Hà Nội đón giao thừa với pháo hoa rực rỡ năm 2026 - Ảnh 4.

Khu vực xung quanh hồ Gươm, người dân ngồi kín ven bờ

Hàng ngàn người dân Hà Nội đón giao thừa với pháo hoa rực rỡ năm 2026 - Ảnh 5.

Hàng ngàn người dân Hà Nội đón giao thừa với pháo hoa rực rỡ năm 2026 - Ảnh 6.

Nhiều người nước ngoài đến thưởng thức pháo hoa đêm giao thừa

Hàng ngàn người dân Hà Nội đón giao thừa với pháo hoa rực rỡ năm 2026 - Ảnh 7.

Nhiều bạn trẻ xem pháo hoa ở hồ Gươm

Hàng ngàn người dân Hà Nội đón giao thừa với pháo hoa rực rỡ năm 2026 - Ảnh 8.

Khu vực Sân vận động Mỹ Đình cũng chật kín người

Hàng ngàn người dân Hà Nội đón giao thừa với pháo hoa rực rỡ năm 2026 - Ảnh 9.

Người dân háo hức chờ đợi khoảnh khắc giao thừa

Hàng ngàn người dân Hà Nội đón giao thừa với pháo hoa rực rỡ năm 2026 - Ảnh 10.

Đúng 23 giờ 45 phút pháo hoa rợp trời đón chào năm mới

Hàng ngàn người dân Hà Nội đón giao thừa với pháo hoa rực rỡ năm 2026 - Ảnh 11.

Hàng ngàn người dân Hà Nội đón giao thừa với pháo hoa rực rỡ năm 2026 - Ảnh 12.

Pháo hoa rực rỡ nhiều điểm khác

Hàng ngàn người dân Hà Nội đón giao thừa với pháo hoa rực rỡ năm 2026 - Ảnh 13.

Hàng ngàn người dân Hà Nội đón giao thừa với pháo hoa rực rỡ năm 2026 - Ảnh 14.

Hàng ngàn người dân Hà Nội đón giao thừa với pháo hoa rực rỡ năm 2026 - Ảnh 15.

Người dân hạnh phúc trong khoảnh khắc giao thời

Hàng ngàn người dân Hà Nội đón giao thừa với pháo hoa rực rỡ năm 2026 - Ảnh 16.


