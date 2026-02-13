Dòng người ùn ùn rời Hà Nội về quê nghỉ Tết sau ngày làm việc cuối cùng của năm Ất Tỵ

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Vùng miền Hà Nội

Dòng người ùn ùn rời Hà Nội về quê nghỉ Tết sau ngày làm việc cuối cùng của năm Ất Tỵ

Hoàng Nguyễn

(NLĐO)- Sau ngày làm việc cuối cùng của năm Ất Tỵ, hàng vạn người dân rời Thủ đô về quê nghỉ Tết khiến các tuyến đường cửa ngõ phía Nam ùn tắc cục bộ.

Sau ngày làm việc cuối cùng của năm Ất Tỵ, chiều tối 13-2 (tức 26-12 tháng Chạp năm Ất Tỵ), hàng vạn người dân sinh sống và làm việc tại Hà Nội bắt đầu rời Thủ đô để về quê nghỉ Tết nguyên đán, khiến nhiều tuyến đường cửa ngõ rơi vào tình trạng ùn tắc. 


Dòng người rời Hà Nội về quê nghỉ Tết sau ngày làm việc cuối cùng của - Ảnh 1.

Đường Nguyễn Xiển lượng phương tiện tăng cao đột biến

Theo ghi nhận của Báo Người Lao Động tại các trục đường Khuất Duy Tiến, Nguyễn Xiển, khu vực đường Ngọc Hồi và bến xe Giáp Bát, lượng phương tiện tăng đột biến theo từng giờ. Càng về cuối giờ chiều, dòng xe từ trung tâm thành phố đổ dồn ra các bến xe và hướng đi các tỉnh phía Nam càng đông, di chuyển chậm, nhiều thời điểm xảy ra ùn tắc cục bộ. 

Tại đường Khuất Duy Tiến, các làn ô tô chật kín phương tiện, xe máy len lỏi từng khoảng trống nhỏ để thoát khỏi dòng xe. Có thời điểm, do lưu lượng quá lớn, nhiều người điều khiển xe máy phải đi lên cả vỉa hè để kịp về bến xe hoặc rời thành phố sớm.

Dòng người rời Hà Nội về quê nghỉ Tết sau ngày làm việc cuối cùng của - Ảnh 2.

Nhiều khu vực xảy ra ùn tắc

Tương tự, tuyến đường Nguyễn Xiển, cửa ngõ quan trọng dẫn ra cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, luôn trong tình trạng đông nghịt phương tiện. Dòng xe nối dài hàng trăm mét, nhích từng chút một. Khu vực Ngọc Hồi, nơi tập trung nhiều xe khách liên tỉnh, cũng rơi vào cảnh ùn ứ kéo dài, tiếng còi xe vang lên liên tục. 

Bên trong bến xe Giáp Bát, hành khách tay xách nách mang, lỉnh kỉnh đồ đạc chờ xe về quê. Các quầy bán vé, khu vực cửa ra vào và sân bến luôn trong tình trạng đông đúc. Các chuyến xe xuất bến đều kín chỗ. 

Dòng người rời Hà Nội về quê nghỉ Tết sau ngày làm việc cuối cùng của - Ảnh 3.

Người dân lỉnh kỉnh đồ đạc về quê ăn tết

Theo người dân, dù đã chủ động sắp xếp thời gian về sớm hơn thường lệ để tránh mất nhiều giờ mới di chuyển được ra đến cửa ngõ thành phố. “Năm nào cũng tắc nên mình tranh thủ về sớm để đỡ kẹt xe, nhưng ra đến đường vẫn đông, đi lại khá vất vả”- anh Minh (35 tuổi, quê Ninh Bình) nói. 

Dự báo trong ngày mai 14-2, lượng người rời Hà Nội về quê sẽ tiếp tục tăng, các tuyến đường cửa ngõ và bến xe lớn có thể còn xảy ra ùn tắc kéo dài, đặc biệt vào các khung giờ cao điểm chiều tối và sáng này mai.

Dòng người rời Hà Nội về quê nghỉ Tết sau ngày làm việc cuối cùng của - Ảnh 4.

Khu vực đường Giải Phóng hướng ra ngoại ô lưu lượng giao thông về cuối giờ chiều càng tăng cao


Dòng người rời Hà Nội về quê nghỉ Tết sau ngày làm việc cuối cùng của - Ảnh 5.

Bến xe Giáp Bát cũng đông đúc người về quê ăn Tết

Dòng người rời Hà Nội về quê nghỉ Tết sau ngày làm việc cuối cùng của - Ảnh 6.

Tin liên quan

Cận Tết, công nhân vẫn bám trụ thi công trên rạch Xuyên Tâm

Cận Tết, công nhân vẫn bám trụ thi công trên rạch Xuyên Tâm

(NLĐO) - Cận Tết, hơn 100 công nhân vẫn bám trụ công trường cải tạo rạch Xuyên Tâm, tăng tốc thi công gói XL-03, bảo đảm tiến độ công trình trọng điểm TPHCM

Bộ ảnh “Chở Tết về nhà” chụp trong một buổi chiều gây bão mạng

(NLĐO)- Những khung hình giản dị nhưng đầy cảm xúc đã gợi lên sự ấm áp, thân thương và khiến nhiều người cảm nhận rõ ràng Tết ngày càng cận kề

Cao điểm Tết Bính Ngọ: Bến xe Miền Tây đón lượng khách kỷ lục, Miền Đông mới "cháy vé" giờ vàng

(NLĐO) - Ngày 26 tháng Chạp, các bến xe lớn tại TPHCM chật kín người về quê. Nhiều tuyến Tây Nguyên, miền Trung đã hết vé, sản lượng tăng mạnh so với cùng kỳ.

giao thông nghỉ lễ Tết Hà Nội
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo