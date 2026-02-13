Dòng người ùn ùn rời Hà Nội về quê nghỉ Tết sau ngày làm việc cuối cùng của năm Ất Tỵ

Sau ngày làm việc cuối cùng của năm Ất Tỵ, chiều tối 13-2 (tức 26-12 tháng Chạp năm Ất Tỵ), hàng vạn người dân sinh sống và làm việc tại Hà Nội bắt đầu rời Thủ đô để về quê nghỉ Tết nguyên đán, khiến nhiều tuyến đường cửa ngõ rơi vào tình trạng ùn tắc.







Đường Nguyễn Xiển lượng phương tiện tăng cao đột biến

Theo ghi nhận của Báo Người Lao Động tại các trục đường Khuất Duy Tiến, Nguyễn Xiển, khu vực đường Ngọc Hồi và bến xe Giáp Bát, lượng phương tiện tăng đột biến theo từng giờ. Càng về cuối giờ chiều, dòng xe từ trung tâm thành phố đổ dồn ra các bến xe và hướng đi các tỉnh phía Nam càng đông, di chuyển chậm, nhiều thời điểm xảy ra ùn tắc cục bộ.

Tại đường Khuất Duy Tiến, các làn ô tô chật kín phương tiện, xe máy len lỏi từng khoảng trống nhỏ để thoát khỏi dòng xe. Có thời điểm, do lưu lượng quá lớn, nhiều người điều khiển xe máy phải đi lên cả vỉa hè để kịp về bến xe hoặc rời thành phố sớm.

Nhiều khu vực xảy ra ùn tắc

Tương tự, tuyến đường Nguyễn Xiển, cửa ngõ quan trọng dẫn ra cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, luôn trong tình trạng đông nghịt phương tiện. Dòng xe nối dài hàng trăm mét, nhích từng chút một. Khu vực Ngọc Hồi, nơi tập trung nhiều xe khách liên tỉnh, cũng rơi vào cảnh ùn ứ kéo dài, tiếng còi xe vang lên liên tục.

Bên trong bến xe Giáp Bát, hành khách tay xách nách mang, lỉnh kỉnh đồ đạc chờ xe về quê. Các quầy bán vé, khu vực cửa ra vào và sân bến luôn trong tình trạng đông đúc. Các chuyến xe xuất bến đều kín chỗ.

Người dân lỉnh kỉnh đồ đạc về quê ăn tết

Theo người dân, dù đã chủ động sắp xếp thời gian về sớm hơn thường lệ để tránh mất nhiều giờ mới di chuyển được ra đến cửa ngõ thành phố. “Năm nào cũng tắc nên mình tranh thủ về sớm để đỡ kẹt xe, nhưng ra đến đường vẫn đông, đi lại khá vất vả”- anh Minh (35 tuổi, quê Ninh Bình) nói.

Dự báo trong ngày mai 14-2, lượng người rời Hà Nội về quê sẽ tiếp tục tăng, các tuyến đường cửa ngõ và bến xe lớn có thể còn xảy ra ùn tắc kéo dài, đặc biệt vào các khung giờ cao điểm chiều tối và sáng này mai.

