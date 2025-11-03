Biển nước bao vây xã Lệ Thủy, người dân hối hả chạy lũ

Mưa lớn khiến "rốn lũ" Lệ Thủy bị ngập trong nước

Ngày 3-11, sau nhiều giờ mưa lớn, nước lũ từ thượng nguồn đổ về khiến "rốn lũ" xã Lệ Thủy (tỉnh Quảng Trị) chìm trong biển nước. Mực nước sông Kiến Giang đã vượt báo động 3, nhiều khu dân cư bị chia cắt, một số nơi người dân phải dùng thuyền để đi lại.

Theo Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Quảng Trị, trong 12 giờ qua, lượng mưa phổ biến 40-70 mm, có nơi hơn 100 mm. Mưa lớn khiến 104 điểm ngập lụt với gần 3.700 hộ dân (hơn 11.500 người) bị cô lập tạm thời, hơn 28.000 học sinh phải nghỉ học. Nhiều tuyến quốc lộ, tỉnh lộ ngập sâu, sạt lở gây ách tắc giao thông.

Tại xã Lệ Thủy - nơi được xem là "rốn lũ" của Quảng Trị, mực nước sông Kiến Giang dâng cao, tràn vào nhà dân và trường học. Hơn 500 hộ dân ở các thôn Mai Hạ, Phú Thọ, Tân Lệ, Thượng Phong… đã bị ngập từ 0,5 m đến 0,8 m. Đường liên xã, đường 30 bị sạt lở mái taluy, nhiều đoạn ngập sâu, phương tiện không thể lưu thông.

Theo UBND xã Lệ Thủy, toàn bộ 21 trường học với gần 8.000 học sinh phải tạm nghỉ. Nước đang dâng nhanh, chính quyền địa phương phải cắt cử lực lượng túc trực, hướng dẫn người dân di chuyển tài sản, đảm bảo an toàn.

Người dân dùng thuyền để di chuyển đồ đạc lên các khu vực an toàn để tránh lũ

Lực lượng công an xã đã dựng chốt tại các điểm ngập, phát loa cảnh báo và hỗ trợ người dân di dời. Bên trong các ngôi nhà, người dân tất bật di chuyển đồ đạc lên cao.

Dọc các tuyến đường liên xã, người dân lội bì bõm trong dòng nước đục ngầu, người gánh, người khiêng, người đẩy thuyền chở tivi, tủ lạnh, bao gạo, vật nuôi… tìm nơi cao ráo để tránh lũ. Những ngôi nhà thấp nhanh chóng bị nước tràn vào, nhiều hộ phải sang nhà hàng xóm hay lên trường học, trụ sở xã để trú tạm.

Xế chiều, nước vẫn phủ trắng khắp làng, một số tiểu thương tranh thủ chọn những điểm cao như trên cầu Kiến Giang để bán thực phẩm cho người dân để chống lũ.

Lực lượng chức năng vẫn đang túc trực 24/24, hỗ trợ người dân vùng lũ di chuyển đến nơi an toàn.

Nước sông Kiến Giang dâng ngập, nhiều tuyến đường ở Lệ Thủy biến thành sông

Mưa lớn khiến nhiều nhà dân ở vùng thấp bị cô lập hoàn toàn.

Một trụ sở cơ quan bị ngập

Con đường liên thôn biến mất dưới lớp nước lũ dày hơn nửa mét.

Những con phố nay đã thành sông

Cảnh gia đình sơ tán vật nuôi lên cao tránh lũ

Di chuyển đồ đạc

Các tiểu thương bán thực phẩm cho người dân chống lũ

Người dân di chuyển phương tiện, tài sản lên cao

Nhiều tuyến đường liên xã ở Lệ Thủy ngập sâu, giao thông tê liệt hoàn toàn

Những đứa trẻ chạy lũ bằng xe bán tải, ánh mắt ngơ ngác giữa mưa trắng trời.

Từng mái nhà thấp thoáng giữa mênh mông nước