HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Gia đình

Biết đủ để chạm vào hạnh phúc

Bài và ảnh: Tố Trâm

Hạnh phúc không nằm ở con số tích lũy được, mà ở cách chúng ta chạm vào những điều giản dị

Trong lễ trao giải cuộc thi viết "Người Thầy thuốc trong tôi", giữa nhiều câu chuyện khiến người nghe lặng đi, tôi nhớ mãi chia sẻ của BS.CKII Nguyễn Cao Viễn, Phó trưởng Khoa Ngoại Chấn thương Chỉnh hình, Trưởng Đơn vị vi phẫu, tạo hình.

Là người đã thực hiện hơn 10.000 ca phẫu thuật, giúp bệnh nhân phục hồi chức năng, tìm lại hình hài sau tai biến, ung thư, bỏng nặng…, anh đúc kết một câu ngắn gọn: "Hạnh phúc với nhiều người đôi khi chỉ cần được là mình trước khi xảy ra sự cố".

"Được là mình", nghe đơn giản mà thấm. Là khi có thể mở khuôn miệng nuốt một muỗng cơm, tự cầm ly nước đưa lên môi. Hay nhìn vào gương, thấy một gương mặt quen thuộc; đôi chân còn đủ sức bước đi, chạy nhảy. Những điều tưởng như nhỏ đến mức không cần gọi tên, với nhiều người, lại là ước mơ xa xỉ.

Biết đủ để chạm vào hạnh phúc - Ảnh 1.

Những khoảnh khắc bình dị bên người thân, bạn bè cũng đủ làm nên hạnh phúc

Chúng ta có những điều ấy mỗi ngày. Cũng vì thế mà dễ quên.

Ta quen với việc thức dậy và bước đi, nên không nghĩ đó là may mắn. Quen với việc ăn uống, nói cười, nên không gọi đó là hạnh phúc. Nếu từng chứng kiến một người tập bước sau chấn thương, một bệnh nhân phải học lại cách cầm nắm, mới thấm thía có những điều "bình thường" hóa ra lại không hề bình thường.

Con người vốn vậy. Khi còn khỏe, ít ai nghĩ đến sức khỏe. Có đủ đầy, hiếm khi thấy mình đang đủ đầy. Chỉ đến lúc đánh rơi điều gì đó, mới nhận ra giá trị của nó. Và điều tiếc nuối nhất, thường lại là những ngày rất đỗi bình thường đã từng đi qua.

Cuộc sống hiện đại không chỉ có những mất - còn hữu hình mà còn kéo con người vào một nhịp khác. Mọi thứ đều có thể đo đếm, nhìn thấy, so kè. Từ một chiếc xe, một căn nhà, đến bộ quần áo, cuộc sống "sang chảnh" tràn ngập mạng xã hội… 

TIN LIÊN QUAN

Nói tham lam thì chưa hẳn, chỉ là dễ tin rằng mình cần thêm một chút nữa để thấy vui hơn. Thế nhưng niềm vui đến nhanh và cũng rời đi nhanh. Con người lại tiếp tục tìm kiếm. Như thể hạnh phúc luôn ở phía trước, chỉ cần với tới là sẽ chạm vào. Mà càng đi, nhiều khi lại càng xa.

Rồi có những ngày, ăn một bữa cơm nóng, ngồi cạnh người thân, không có chuyện gì lớn xảy ra, vẫn thấy lòng trống trải. Không phải vì thiếu, mà vì không kịp nhận ra mình đang có gì. Có lẽ, điều khó không phải là đạt được nhiều hơn, mà là cảm nhận được những gì đang hiện hữu.

"Biết đủ" không phải là dừng lại hay bằng lòng với hiện tại một cách thụ động. Nó không ngăn chúng ta ước mơ hay bước tiếp. Đơn thuần là, giữa hành trình đó, đừng quên ngoảnh lại, để thấy mình đã đi được bao xa, có trong tay những gì. Để không vì mải miết chạy mà bỏ lỡ những điều đáng quý ngay bên cạnh.

Một người có thể chưa có nhiều, nhưng nếu lòng yên, họ sẽ thấy đủ. Ngược lại, có người sở hữu rất nhiều, nếu luôn thấy thiếu thì khó mà an. 

Hạnh phúc không nằm ở con số tích lũy được, mà ở cách chúng ta chạm vào những điều giản dị. Một buổi sáng thức dậy thấy mình còn khỏe. Một ngày trôi qua bình yên. Một bữa cơm ngon. Một ánh nhìn quen thuộc. Những điều ấy không lớn nhưng đủ để làm nên một đời sống an yên.

Và có lẽ, khi ta thôi tìm kiếm ở đâu đó xa xôi, chúng ta sẽ nhận ra mình đã có rất nhiều. 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo