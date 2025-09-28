HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Gia đình

Phụ nữ và hạnh phúc gia đình

Phan Thị Chính

Gia đình là nơi ta cất tiếng khóc chào đời, lớn lên trong vòng tay yêu thương, được nuôi dưỡng, dạy dỗ và chuẩn bị cho hành trang mai sau.

Làm thế nào để mỗi thành viên cùng nhau xây đắp những giá trị, gìn giữ nếp nhà và chuẩn mực đạo đức? Đó không chỉ là trách nhiệm chung mà còn là câu hỏi gửi gắm nhiều nhất đến người phụ nữ trong bối cảnh hôm nay.

Người ta từng ví von: "Lập gia đình là dịch một bài thơ sang văn xuôi". Câu nói ấy nhắc rằng đời sống vợ chồng không chỉ màu hồng, mà còn là chuỗi ngày đầy những công việc nhỏ nhặt. Chính trong những lo toan thường nhật, người phụ nữ lại là người thắp lên "chất thơ", để mái nhà luôn ấm áp và đầy sức sống. Để làm được điều đó, trước hết cần đến lòng nhân ái. Lòng nhân ái giống như sợi dây vô hình gắn kết tình cảm vợ chồng, là cội nguồn của hạnh phúc. Bằng sự chân thành và bao dung, người vợ có thể cảm hóa, nâng đỡ chồng, giúp tổ ấm thêm bền chặt. Sự nhân ái ấy cũng mở ra không gian cho sẻ chia và đồng cảm, để mỗi người biết lắng nghe và gắn bó với nhau lâu dài. Song hành cùng nhân ái, thủy chung là đức tính không thể thiếu. Trong hôn nhân, sự thủy chung không chỉ làm đẹp thêm tình yêu mà còn củng cố niềm tin, tạo nên chỗ dựa vững vàng trước những biến động hay cám dỗ của đời sống. Chính sự thủy chung, âm thầm nhưng mạnh mẽ, giúp gia đình đứng vững trước mọi thử thách. Tình yêu thương và sự thủy chung chỉ thực sự bền chặt khi được nâng đỡ bởi sự tôn trọng. Bởi lẽ, không ai hoàn hảo. Hai con người với những khác biệt khi chung sống dưới một mái nhà khó tránh va chạm. Nhưng khi mỗi người biết tôn trọng, biết soi lại mình và sẵn sàng nhường nhịn, không khí gia đình sẽ trở nên chan hòa, êm ấm. Tiếng cười là nét chấm phá cho bức tranh hạnh phúc gia đình. Nụ cười của người vợ đôi khi chính là "liều thuốc nhiệm mầu" có thể xua tan mệt mỏi, hóa giải mâu thuẫn.

Phụ nữ và hạnh phúc gia đình - Ảnh 1.

Minh họa AI: Vy Thư

Biết kiềm chế bực dọc, giữ sự dịu dàng và đôi khi pha chút hài hước, người phụ nữ góp phần biến mái ấm thành nơi chan chứa niềm vui. Không chỉ thế, người phụ nữ còn là tấm gương để gia đình soi vào. Sự hiếu thảo, chu đáo trong việc phụng dưỡng cha mẹ già không chỉ là đạo lý mà còn là bài học sống động cho con cái về tình thương và lòng kính trọng. Trong quan hệ anh chị em, sự gắn bó và trách nhiệm cũng là nền tảng. Người anh, người chị biết gánh vác và nhường nhịn; người em biết ý thức bổn phận. Khi "trên thuận dưới hòa, trong ấm ngoài êm", gia đình trở thành mảnh đất nuôi dưỡng những hạt giống nhân cách và tình cảm tốt đẹp cho thế hệ sau. Hơn hết, tấm gương người mẹ luôn in sâu trong tâm hồn con cái.

Từng lời nói, từng cử chỉ, cách sống của mẹ âm thầm gieo mầm và định hình nhân cách con. Trong xã hội nhiều biến động hôm nay, sự hiện diện ấy càng trở nên cần thiết, như một điểm tựa bền vững cho cả gia đình. Hạnh phúc gia đình, suy cho cùng, không nằm ở những điều lớn lao, mà ở cách mỗi người trân trọng từng khoảnh khắc ở bên nhau. Một nụ cười, ánh mắt đồng cảm hay cái nắm tay giản dị… đôi khi cũng đủ tạo nên sự ấm áp.

Và chính từ những điều tưởng chừng nhỏ bé ấy, một mái nhà luôn sáng đèn, luôn vang tiếng cười được dựng xây bền lâu.


Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo