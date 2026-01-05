Biểu đồ tàu metro số 1 mới: Giãn cách và giờ vận hành cập nhật

Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng vừa ban hành thông báo về kế hoạch vận hành biểu đồ chạy tàu mới trên tuyến metro số 1 (Bến Thành – Suối Tiên), chính thức áp dụng từ ngày 2-1-2026 đến hết ngày 31-5-2026. Việc điều chỉnh lịch trình nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu đi lại ngày càng tăng của người dân, đồng thời bảo đảm khai thác hiệu quả hệ thống giao thông công cộng hiện đại của TPHCM.

Metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) điều chỉnh số chuyến chạy và thời gian giãn cách trong tuần

Theo kế hoạch, lịch vận hành được xây dựng linh hoạt theo từng nhóm ngày trong tuần. Cụ thể, từ thứ Hai đến thứ Năm, tàu metro số 1 hoạt động từ 5 giờ đến 22 giờ hằng ngày. Trong khung thời gian này, toàn tuyến khai thác 246 lượt tàu/ngày, với thời gian giãn cách giữa các chuyến dao động từ 6 đến 15 phút, phù hợp với lưu lượng hành khách trong ngày làm việc.

Riêng ngày thứ Sáu, thời gian vận hành được kéo dài thêm một giờ, từ 5 giờ đến 23 giờ, nhằm phục vụ nhu cầu đi lại tăng cao vào cuối tuần. Số lượt tàu trong ngày thứ Sáu tăng lên 254 lượt/ngày, trong khi thời gian giãn cách giữa các chuyến vẫn được duy trì từ 6 đến 15 phút.

Đối với hai ngày cuối tuần (thứ Bảy và Chủ Nhật), tàu tiếp tục hoạt động từ 5 giờ đến 23 giờ. Trong các ngày này, tuyến metro số 1 phục vụ 250 lượt tàu/ngày, với thời gian giãn cách giữa các chuyến từ 7 đến 15 phút, phù hợp với đặc thù nhu cầu đi lại, vui chơi và mua sắm của người dân.