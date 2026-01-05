HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Người lao động News

Thời sự

Biểu đồ tàu metro số 1 mới: Giãn cách và giờ vận hành cập nhật

Ngọc Quý

(NLĐO) - Từ ngày 2-1-2026 đến 31-5-2026, metro số 1 (Bến Thành – Suối Tiên) áp dụng biểu đồ chạy tàu mới, điều chỉnh linh hoạt theo từng ngày trong tuần.

Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng vừa ban hành thông báo về kế hoạch vận hành biểu đồ chạy tàu mới trên tuyến metro số 1 (Bến Thành – Suối Tiên), chính thức áp dụng từ ngày 2-1-2026 đến hết ngày 31-5-2026. Việc điều chỉnh lịch trình nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu đi lại ngày càng tăng của người dân, đồng thời bảo đảm khai thác hiệu quả hệ thống giao thông công cộng hiện đại của TPHCM.

Biểu đồ tàu metro số 1 mới: Giãn cách và giờ vận hành cập nhật - Ảnh 1.

Metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) điều chỉnh số chuyến chạy và thời gian giãn cách trong tuần

Theo kế hoạch, lịch vận hành được xây dựng linh hoạt theo từng nhóm ngày trong tuần. Cụ thể, từ thứ Hai đến thứ Năm, tàu metro số 1 hoạt động từ 5 giờ đến 22 giờ hằng ngày. Trong khung thời gian này, toàn tuyến khai thác 246 lượt tàu/ngày, với thời gian giãn cách giữa các chuyến dao động từ 6 đến 15 phút, phù hợp với lưu lượng hành khách trong ngày làm việc.

Biểu đồ tàu metro số 1 mới: Giãn cách và giờ vận hành cập nhật - Ảnh 2.

Riêng ngày thứ Sáu, thời gian vận hành được kéo dài thêm một giờ, từ 5 giờ đến 23 giờ, nhằm phục vụ nhu cầu đi lại tăng cao vào cuối tuần. Số lượt tàu trong ngày thứ Sáu tăng lên 254 lượt/ngày, trong khi thời gian giãn cách giữa các chuyến vẫn được duy trì từ 6 đến 15 phút.

Đối với hai ngày cuối tuần (thứ Bảy và Chủ Nhật), tàu tiếp tục hoạt động từ 5 giờ đến 23 giờ. Trong các ngày này, tuyến metro số 1 phục vụ 250 lượt tàu/ngày, với thời gian giãn cách giữa các chuyến từ 7 đến 15 phút, phù hợp với đặc thù nhu cầu đi lại, vui chơi và mua sắm của người dân.

Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng khuyến nghị hành khách chủ động theo dõi lịch trình để sắp xếp thời gian di chuyển hợp lý. Các thông tin chi tiết được cập nhật trên ứng dụng MultiGo, website buyttphcm.com.vn hoặc qua đường dây nóng 1022 (nhánh số 9) để được hỗ trợ kịp thời.

Tin liên quan

Hai ga metro Bến Thành - Suối Tiên chính thức cho gửi xe qua đêm

Hai ga metro Bến Thành - Suối Tiên chính thức cho gửi xe qua đêm

(NLĐO) - Các bãi giữ xe tại Metro số 1 có quy định khác nhau về thời gian gửi trong ngày và qua đêm, người dân cần nắm rõ để tránh vi phạm, phát sinh chi phí.

Lắng nghe người dân hiến kế: Metro - TOD giúp TP HCM thoát "bẫy hạ tầng"

Từ bỏ tư duy phát triển "vết dầu loang", TP HCM cần xác định việc phát triển metro - TOD là giải pháp phù hợp

Metro số 1 lập kỷ lục hơn 20 triệu lượt khách: Sức hút đến từ đâu?

(NLĐO) - Khép lại năm 2025, Metro số 1 ghi nhận hơn 20,5 triệu lượt khách, cho thấy xu hướng chuyển dịch tích cực sang giao thông công cộng tại TPHCM.

metro số 1 giao thông công cộng Metro metro số 1 tăng chuyến metro số 1 điều chỉnh thời gian hoạt động
