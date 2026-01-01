Metro số 1 lập kỷ lục hơn 20 triệu lượt khách: Sức hút đến từ đâu?

Khép lại năm 2025, tuyến Metro số 1 để lại dấu ấn rõ nét bằng những con số vượt kỳ vọng, cho thấy vai trò ngày càng rõ ràng của loại hình giao thông công cộng hiện đại đầu tiên tại TPHCM.

Sau giai đoạn đầu vận hành còn nhiều bỡ ngỡ, metro dần trở thành lựa chọn quen thuộc của người dân trong di chuyển hằng ngày, đặc biệt trên trục Đông – Tây của thành phố.

Bà Văn Thị Hữu Tâm, Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV đường sắt đô thị số 1 (HURC 1), cho biết trong năm 2025, metro số 1 đã vận hành hơn 80.000 lượt tàu, hoàn thành toàn bộ kế hoạch đề ra về khai thác. Đáng chú ý, lượng hành khách phục vụ đạt hơn 20,5 triệu lượt, vượt xa chỉ tiêu ban đầu.

Sự gia tăng ổn định này không chỉ phản ánh nhu cầu đi lại lớn mà còn cho thấy sự thay đổi dần trong thói quen di chuyển của người dân, từ phương tiện cá nhân sang giao thông công cộng khối lượng lớn.

Không khí sôi động càng được ghi nhận rõ trong những ngày cuối năm. Riêng ngày 31-12-2025, metro số 1 đã đưa hơn 90.000 lượt hành khách vào khu vực trung tâm để tham gia các hoạt động chào đón năm mới. Trong khung giờ sau giao thừa, từ 0 giờ 30 phút đến 2 giờ ngày 1-1-2026, hệ thống tiếp tục phục vụ hơn 12.000 lượt khách, trở thành một trong những phương tiện chính giúp người dân di chuyển an toàn, thuận tiện trong thời điểm cao điểm đặc biệt.

Để đáp ứng nhu cầu tăng cao trong đêm giao thừa, đơn vị vận hành đã chủ động tăng cường nhân sự tại các nhà ga và trên đoàn tàu; tổ chức phân luồng, hướng dẫn hành khách, phối hợp bảo đảm an ninh trật tự. Công tác điều hành được triển khai linh hoạt, giúp dòng hành khách di chuyển thông suốt, hạn chế ùn ứ và tạo cảm giác an tâm cho người sử dụng dịch vụ trong thời khắc chuyển giao năm mới.

Song song với vận tải, metro số 1 cũng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong phục vụ hành khách. Các hình thức thanh toán không tiền mặt được mở rộng tại nhà ga, trên tàu và qua nền tảng số, góp phần rút ngắn thời gian giao dịch, nâng cao trải nghiệm và từng bước hình thành thói quen sử dụng dịch vụ văn minh, hiện đại.