Thời sự

Khởi công lắp đặt thang máy tại các cầu vượt metro số 1

Ngọc Quý

(NLĐO) - TPHCM khởi công lắp đặt thang máy tại các cầu vượt bộ hành dọc tuyến metro số 1, tăng tiện ích và bảo đảm tiếp cận thuận lợi cho hành khách.

Sáng 5-1, Ban Quản lý Đường sắt đô thị TPHCM khởi công dự án xây dựng và lắp đặt thang máy tại các cầu vượt bộ hành kết nối các nhà ga trên cao của tuyến metro số 1 (Bến Thành – Suối Tiên). Dự án được triển khai nhằm nâng cao tiện ích, bảo đảm khả năng tiếp cận an toàn, thuận lợi cho hành khách, nhất là người cao tuổi, trẻ em, người khuyết tật và phụ nữ mang thai, qua đó góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ và khuyến khích người dân sử dụng giao thông công cộng.

Khởi công lắp đặt thang máy tại các cầu vượt Metro số 1 - Ảnh 1.

Lễ khởi công xây dựng và lắp đặt thang máy tại các cầu vượt bộ hành các nhà ga trên cao của tuyến metro số 1 - Ảnh: MAUR

Trước đó, UBND TPHCM đã phê duyệt chủ trương đầu tư dự án trong bối cảnh tuyến Metro số 1 đi vào vận hành ổn định, lượng hành khách tăng dần theo thời gian. Ngay sau khi được chấp thuận, Ban Quản lý Đường sắt đô thị phối hợp với Công ty TNHH MTV Đường sắt đô thị số 1 cùng các đơn vị quản lý hạ tầng và nhà thầu liên quan tổ chức khảo sát, đánh giá thực tế lưu lượng hành khách tại các cầu vượt bộ hành kết nối nhà ga trên cao, làm cơ sở lựa chọn vị trí và phương án lắp đặt phù hợp. Dự kiến, thời gian thi công toàn bộ dự án khoảng 6 tháng.

Khởi công lắp đặt thang máy tại các cầu vượt Metro số 1 - Ảnh 2.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công dự án - Ảnh: MAUR

Theo thiết kế, dự án lắp đặt tổng cộng 8 thang máy, mỗi thang có trọng tải 1.000 kg, bố trí tại 7 cầu vượt bộ hành dọc theo tuyến metro số 1. Cụ thể, ga Tân Cảng (phường Thạnh Mỹ Tây) được lắp 1 thang máy tại vỉa hè đường Nguyễn Hữu Cảnh, phía bên trái tuyến đường sắt. 

Khởi công lắp đặt thang máy tại các cầu vượt Metro số 1 - Ảnh 3.

Theo thiết kế, dự án lắp đặt tổng cộng 8 thang máy, mỗi thang có trọng tải 1.000 kg, bố trí tại 7 cầu vượt bộ hành dọc theo tuyến Metro số 1 - Ảnh: MAUR

Ga An Phú (phường Bình Trưng) có 2 thang máy, gồm 1 thang đặt tại dải phân cách đường Võ Nguyên Giáp và 1 thang tại vỉa hè đường song hành. Các ga Rạch Chiếc, Phước Long và Bình Thái (phường Phước Long) mỗi ga bố trí 1 thang máy tại vỉa hè đường song hành Võ Nguyên Giáp, phía bên phải tuyến. Ga Khu Công nghệ cao (phường Tăng Nhơn Phú) lắp 1 thang máy tại vỉa hè đường song hành bên phải tuyến, còn ga Đại học Quốc gia (phường Tăng Nhơn Phú) có 1 thang máy đặt tại dải phân cách đường song hành.

Cùng với việc lắp đặt thang máy, dự án còn triển khai đồng bộ các hạng mục phụ trợ như lối đi bộ tiếp cận có mái che, ram dốc dành cho người khuyết tật, hệ thống camera giám sát và loa thông báo thông minh. Các hạng mục này nhằm tạo không gian di chuyển an toàn, thân thiện, giảm bớt bất tiện cho hành khách khi tiếp cận và sử dụng metro.

Hiện nay, tuyến metro số 1 vận chuyển trung bình khoảng 60.000 lượt hành khách mỗi ngày. Việc hoàn thiện hệ thống thang máy và các hạng mục phụ trợ tại các cầu vượt bộ hành được kỳ vọng sẽ góp phần nâng cao trải nghiệm đi lại, khắc phục những bất tiện phát sinh trong quá trình vận hành, đồng thời tạo thêm động lực để người dân lựa chọn metro làm phương tiện di chuyển thường xuyên.

