Biểu tượng sinh động của lòng tin, sức mạnh đại đoàn kết

Trước sự kiện này, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh để ngày bầu cử thực sự là ngày hội lớn của nhân dân cả nước, các ủy ban bầu cử, tổ bầu cử, khu vực bỏ phiếu trong cả nước cần tập trung rà soát kỹ lưỡng khâu chuẩn bị, tập trung cao độ nhiệm vụ bầu cử. Đặc biệt, tạo điều kiện thuận lợi nhất để mọi cử tri thực hiện quyền bầu cử của mình - nhất là cử tri ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, cử tri đang làm nhiệm vụ trên địa bàn đặc thù, cử tri là lực lượng vũ trang hoặc đang công tác xa nơi cư trú.

Cấp ủy, chính quyền các cấp được giao tăng cường kiểm tra, giám sát công tác tổ chức bầu cử ở cơ sở; chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh thiếu sót có thể ảnh hưởng đến kết quả bầu cử. Cùng với đó, chú trọng công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, tăng cường phối hợp giữa các lực lượng, duy trì chế độ trực nghiêm túc. Nhiệm vụ quan trọng nữa là đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong công tác quản lý, điều hành và tổ chức bầu cử; nâng cao hiệu quả công tác thống kê, tổng hợp, báo cáo kết quả bầu cử, bảo đảm chính xác, kịp thời, đúng quy định.

Tại TP HCM nhiều ngày qua, đường phố được trang hoàng để chào mừng cuộc bầu cử thành công tốt đẹp. Ảnh: HOÀNG TRIỀU

"Việc tổ chức cuộc bầu cử thành công, thực sự là ngày hội lớn của nhân dân còn góp phần quan trọng củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước, củng cố, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo động lực mạnh mẽ thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước trong giai đoạn mới" - Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia cho biết. Ông cũng dẫn nội dung hội nghị toàn quốc quán triệt Chỉ thị của Bộ Chính trị, triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 tổ chức mới đây. Theo đó, tại hội nghị này, Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định mỗi lá phiếu của cử tri trong suốt 8 thập kỷ qua là biểu tượng sinh động của lòng tin, của sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, của tinh thần trách nhiệm, ý chí làm chủ đất nước của nhân dân ta. Qua đó, Tổng Bí thư yêu cầu toàn Đảng, toàn dân, toàn quân phải tổ chức thật tốt công tác chuẩn bị, bảo đảm cuộc bầu cử thành công tốt đẹp...