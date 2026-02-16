HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Bạn đọc

Bình chọn linh vật ngựa Tết Bính Ngọ: Lộ diện "Ngũ mã" dẫn đầu cuộc đua

Hà Giang tổng hợp

(NLĐO) – Tính đến sáng 16-2, năm linh vật ngựa của các tỉnh, thành được bình chọn nhiều nhất lần lượt là: Quảng Trị, Đà Nẵng, Quảng Ninh, Đồng Tháp, TP HCM

Cuộc bình chọn "Linh vật ngựa tỉnh, thành nào đẹp nhất Tết Bính Ngọ 2026" trên Báo Người Lao Động đang thu hút sự tham gia mạnh mẽ của bạn đọc. Tính đến nay, gần 40.600 lượt bình chọn đã được ghi nhận, tạo nên một cuộc "so găng" kịch tính giữa các địa phương trên khắp cả nước.

Dựa trên số liệu thực tế từ hệ thống bình chọn, dưới đây là chân dung Top 5 linh vật đang dẫn đầu cuộc đua:

Quảng Trị: Uy nghi "vị vua" linh vật

Bình chọn linh vật ngựa Tết Bính Ngọ: Lộ diện "Ngũ mã" dẫn đầu cuộc đua - Ảnh 1.

Bình chọn linh vật ngựa Tết Bính Ngọ: Lộ diện "Ngũ mã" dẫn đầu cuộc đua - Ảnh 2.

Bình chọn linh vật ngựa Tết Bính Ngọ: Lộ diện "Ngũ mã" dẫn đầu cuộc đua - Ảnh 3.

Như các năm trước, các linh vật ngựa ở Quảng Trị gây ấn tượng mạnh bởi thần thái dũng mãnh, uy nghiêm và hết sức sống động

Tiếp nối truyền thống từ những năm trước, linh vật của Quảng Trị tiếp tục giữ vững ngôi đầu. Các "chiến mã" ở Quảng Trị năm nay được đánh giá rất cao nhờ tạo hình dũng mãnh, các khối cơ bắp được chạm trổ tinh xảo kết hợp cùng thần thái uy nghiêm. 

Các linh vật ngựa do nghệ nhân Đinh Văn Tâm tạo tác đặt ở nhiều địa phương tỉnh Quảng Trị đã nhận được hơn gần 11.900 lượt bình chọn của bạn đọc.

Linh vật ngựa Đà Nẵng: Hiện đại, sáng tạo

Bình chọn linh vật ngựa Tết Bính Ngọ: Lộ diện "Ngũ mã" dẫn đầu cuộc đua - Ảnh 4.

Bình chọn linh vật ngựa Tết Bính Ngọ: Lộ diện "Ngũ mã" dẫn đầu cuộc đua - Ảnh 5.

Bình chọn linh vật ngựa Tết Bính Ngọ: Lộ diện "Ngũ mã" dẫn đầu cuộc đua - Ảnh 6.

Các linh vật ngựa ở Đà Nẵng gây ấn tượng mạnh không chỉ bởi sự sáng tạo trong chế tác mà còn là câu chuyện đằng sau mỗi tác phẩm đều chứa đựng thông điệp của địa phương: Đoàn kết, vươn cao, bứt phá

Đà Nẵng đứng thứ hai (gần 8.900 lượt bình chọn) với sự đầu tư công phu nhiều linh vật ngựa tại nhiều điểm trưng bày. Tại quảng trường phía Nam thành phố, là hình tượng Thánh Gióng cưỡi ngựa sắt uy nghi bên dàn ngựa vàng rực rỡ. 

Thành phố này (sau sáp nhập với tỉnh Quảng Nam) còn gây ấn tượng với linh vật ngựa được ghép từ tên của 94 xã, phường và đặc khu, biểu trưng cho sự đoàn kết, đồng lòng của toàn thành phố. 

Tại khu vực ven sông Hàn, linh vật "kim mã 4.0" cũng đang thu hút nhiều lượt bình chọn về cho Đà Nẵng bởi ý tưởng hiện đại, chế tác công phu hình ảnh "chiến mã công nghệ" đầy uy lực và mạnh mẽ.

Linh vật ngựa Quảng Ninh: "Bát Mã" tung vó

Bình chọn linh vật ngựa Tết Bính Ngọ: Lộ diện "Ngũ mã" dẫn đầu cuộc đua - Ảnh 7.

Bình chọn linh vật ngựa Tết Bính Ngọ: Lộ diện "Ngũ mã" dẫn đầu cuộc đua - Ảnh 8.

"Bát Mã" tung vó ở Quảng Ninh

Giữ vị trí thứ 3 (hơn 7.000 lượt bình chọn) là linh vật ngựa Quảng Ninh. Cụm linh vật "Bát Mã" dũng mãnh tung vó tại Quảng trường 30/10, phường Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, mang phong cách thiết kế hiện đại với những đường nét khỏe khoắn, góc cạnh, tượng trưng cho sức mạnh kỷ luật và khát vọng vươn tầm của vùng đất mỏ.

Linh vật ngựa Đồng Tháp: Bứt tốc mạnh mẽ

Cuộc bình chọn linh vật ngựa đẹp nhất ghi nhận sự bứt tốc mạnh mẽ và thú vị của tỉnh Đồng Tháp. Chỉ trong vòng 1 ngày, từ chỗ chỉ nằm trong tốp 10, linh vật ngựa của tỉnh Đồng Tháp vươn lên vị trí thứ 4 với gần 6.500 lượt bình chọn.

Linh vật ngựa tại Đồng Tháp năm nay có chủ đề "Xuân hội tụ - Vững bước vươn mình", nổi bật nhất là hình tượng "Song mã khai xuân". Tạo hình ngựa ở tỉnh này đại diện cho sự giao thoa giữa truyền thống và hiện đại, gắn liền với biểu tượng kinh tế xanh, làng nghề mây tre và nhịp sống vùng sông nước.

TPHCM: Độc đáo linh vật ngựa ở đường hoa Nguyễn Huệ

Xếp vị trí thứ năm là linh vật của TPHCM (gần 5.200 lượt bình chọn) với sự đầu tư quy mô tại nhiều khu vực trong thành phố. Trong đó, các linh vật ngựa ở đường hoa Nguyễn Huệ được đầu tư rất bài bản, ứng dụng nhiều công nghệ hiện đại cũng như sử dụng vật liệu thân thiện với môi trường hứa hẹn sẽ thu hút nhiều lượt bình chọn sau khi đường hoa khai mạc. 

Ngoài ra, TPHCM cũng có nhiều linh vật ngựa gây ấn tượng mạnh như chú ngựa như đang bay ra từ cánh mai vàng, ngựa làm từ mây tre ở phường Phước Hải,...

Bình chọn linh vật ngựa Tết Bính Ngọ: Lộ diện "Ngũ mã" dẫn đầu cuộc đua - Ảnh 9.

Trình diễn công nghệ Mapping trên linh vật ngựa ở Đường hoa Nguyễn Huệ

Bình chọn linh vật ngựa Tết Bính Ngọ: Lộ diện "Ngũ mã" dẫn đầu cuộc đua - Ảnh 10.

Linh vật ngựa ở cổng chào đường hoa Nguyễn Huệ vừa khai mạc tối 15-2


Bình chọn linh vật ngựa Tết Bính Ngọ: Lộ diện "Ngũ mã" dẫn đầu cuộc đua - Ảnh 11.

Linh vật ngựa được tạo tác như đang bay ra từ cánh mai vàng ở Nhà Văn hóa Thanh Niên

Bình chọn linh vật ngựa Tết Bính Ngọ: Lộ diện "Ngũ mã" dẫn đầu cuộc đua - Ảnh 12.

Linh vật ngựa làm từ mây tre ở phường Phước Hải


