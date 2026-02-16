Bình chọn linh vật ngựa Tết Bính Ngọ: Lộ diện "Ngũ mã" dẫn đầu cuộc đua

Cuộc bình chọn "Linh vật ngựa tỉnh, thành nào đẹp nhất Tết Bính Ngọ 2026" trên Báo Người Lao Động đang thu hút sự tham gia mạnh mẽ của bạn đọc. Tính đến nay, gần 40.600 lượt bình chọn đã được ghi nhận, tạo nên một cuộc "so găng" kịch tính giữa các địa phương trên khắp cả nước.
Dựa trên số liệu thực tế từ hệ thống bình chọn, dưới đây là chân dung Top 5 linh vật đang dẫn đầu cuộc đua:
Quảng Trị: Uy nghi "vị vua" linh vật
Tiếp nối truyền thống từ những năm trước, linh vật của Quảng Trị tiếp tục giữ vững ngôi đầu. Các "chiến mã" ở Quảng Trị năm nay được đánh giá rất cao nhờ tạo hình dũng mãnh, các khối cơ bắp được chạm trổ tinh xảo kết hợp cùng thần thái uy nghiêm.
Các linh vật ngựa do nghệ nhân Đinh Văn Tâm tạo tác đặt ở nhiều địa phương tỉnh Quảng Trị đã nhận được hơn gần 11.900 lượt bình chọn của bạn đọc.
Linh vật ngựa Đà Nẵng: Hiện đại, sáng tạo
Đà Nẵng đứng thứ hai (gần 8.900 lượt bình chọn) với sự đầu tư công phu nhiều linh vật ngựa tại nhiều điểm trưng bày. Tại quảng trường phía Nam thành phố, là hình tượng Thánh Gióng cưỡi ngựa sắt uy nghi bên dàn ngựa vàng rực rỡ.
Thành phố này (sau sáp nhập với tỉnh Quảng Nam) còn gây ấn tượng với linh vật ngựa được ghép từ tên của 94 xã, phường và đặc khu, biểu trưng cho sự đoàn kết, đồng lòng của toàn thành phố.
Tại khu vực ven sông Hàn, linh vật "kim mã 4.0" cũng đang thu hút nhiều lượt bình chọn về cho Đà Nẵng bởi ý tưởng hiện đại, chế tác công phu hình ảnh "chiến mã công nghệ" đầy uy lực và mạnh mẽ.
Linh vật ngựa Quảng Ninh: "Bát Mã" tung vó
Giữ vị trí thứ 3 (hơn 7.000 lượt bình chọn) là linh vật ngựa Quảng Ninh. Cụm linh vật "Bát Mã" dũng mãnh tung vó tại Quảng trường 30/10, phường Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, mang phong cách thiết kế hiện đại với những đường nét khỏe khoắn, góc cạnh, tượng trưng cho sức mạnh kỷ luật và khát vọng vươn tầm của vùng đất mỏ.
Linh vật ngựa Đồng Tháp: Bứt tốc mạnh mẽ
Cuộc bình chọn linh vật ngựa đẹp nhất ghi nhận sự bứt tốc mạnh mẽ và thú vị của tỉnh Đồng Tháp. Chỉ trong vòng 1 ngày, từ chỗ chỉ nằm trong tốp 10, linh vật ngựa của tỉnh Đồng Tháp vươn lên vị trí thứ 4 với gần 6.500 lượt bình chọn.
Linh vật ngựa tại Đồng Tháp năm nay có chủ đề "Xuân hội tụ - Vững bước vươn mình", nổi bật nhất là hình tượng "Song mã khai xuân". Tạo hình ngựa ở tỉnh này đại diện cho sự giao thoa giữa truyền thống và hiện đại, gắn liền với biểu tượng kinh tế xanh, làng nghề mây tre và nhịp sống vùng sông nước.
TPHCM: Độc đáo linh vật ngựa ở đường hoa Nguyễn Huệ
Xếp vị trí thứ năm là linh vật của TPHCM (gần 5.200 lượt bình chọn) với sự đầu tư quy mô tại nhiều khu vực trong thành phố. Trong đó, các linh vật ngựa ở đường hoa Nguyễn Huệ được đầu tư rất bài bản, ứng dụng nhiều công nghệ hiện đại cũng như sử dụng vật liệu thân thiện với môi trường hứa hẹn sẽ thu hút nhiều lượt bình chọn sau khi đường hoa khai mạc.
Ngoài ra, TPHCM cũng có nhiều linh vật ngựa gây ấn tượng mạnh như chú ngựa như đang bay ra từ cánh mai vàng, ngựa làm từ mây tre ở phường Phước Hải,...
