Dàn linh vật ngựa mang thông điệp "mã đáo thành công" tại phường Chánh Hiệp, TP HCM

Những ngày qua, người dân ở phường Chánh Hiệp nô nức đến check-in tại khu vực trưng bày 8 chú ngựa được đặt tại đầu đường Hồ Văn Cống - nơi từng nổi tiếng với linh vật rồng làm bằng lu năm 2024.

Ông Võ Minh Tiến, Trưởng phòng Văn hoá- Xã hội phường Chánh Hiệp, cho biết dàn linh vật này gồm 8 chú ngựa, được phường lên ý tưởng và đặt hàng nghệ nhân Nguyễn Minh Thuận, Chủ nhiệm Câu lạc bộ hoa quả tạo hình nét Việt Anh, thực hiện.

Hình ảnh uy nghiêm của 8 chú ngựa

Theo ông Tiến, ngựa tượng trưng cho sức mạnh, ý chí tiến lên, vượt khó và sự bền bỉ. Thông qua hình ảnh 8 chú ngựa, phường Chánh Hiệp gửi đến thông điệp về sự đoàn kết, ý chí vượt khó và khát vọng vươn đến thành công.

Hình ảnh 8 chú ngựa còn gửi gắm niềm tin, kỳ vọng của chính quyền, nhân dân phường Chánh Hiệp về thành công của Đại hội lần thứ 1, nhiệm kỳ 2025-2030 của Đảng bộ TPHCM và Đại hội lần thứ XIV của Đảng.

Những chú ngựa này được tạo bằng chất liệu xốp, thời gian thực hiện chỉ vỏn vẹn 10 ngày, nguồn kinh phí được phường Chánh Hiệp vận động xã hội hóa 100%.

Người dân thích thú khi đến check-in tại khu vực này.

Cụm từ "Mã đáo thành công" bắt nguồn từ văn hóa Á Đông, mang thông điệp chúc phúc và niềm tin vào sự may mắn, thành công trong công việc cũng như cuộc sống. Từ xa xưa, hình ảnh chú ngựa đã gắn liền với sức mạnh, lòng trung thành và tinh thần bền bỉ trong hành trình chinh phục mục tiêu.

Khi nói "Mã đáo thành công", người ta muốn gửi gắm lời chúc vạn sự hanh thông, làm ăn phát đạt, công danh thuận lợi và mọi kế hoạch đều được hoàn thành tốt đẹp.

CLIP: Hình ảnh 8 chú ngựa mang thông điệp "Mã đáo thành công" tại phường Chánh Hiệp

Trong quan niệm phong thủy, ngựa là linh vật biểu tượng cho sự kiên trì, tốc độ và ý chí tiến lên phía trước. Vì vậy, "Mã đáo thành công" được hiểu theo nghĩa sâu hơn là thành công sẽ đến khi con người luôn giữ vững tinh thần chiến đấu và không ngừng nỗ lực.

Hình ảnh đàn ngựa tung vó dưới ánh mặt trời không chỉ mang vẻ đẹp phóng khoáng mà còn thể hiện khát vọng tự do, sức mạnh nội tâm và sự tự tin đối diện với thử thách.

Thăm dò ý kiến Linh vật Ngựa tỉnh, thành nào đẹp nhất Tết Bính Ngọ? Bạn có thể chọn 1 mục. Bình chọn của bạn sẽ được công khai. An Giang Bắc Ninh Cà Mau Cao Bằng Cần Thơ Đà Nẵng Đắk Lắk Điện Biên Đồng Nai Đồng Tháp Gia Lai Hà Nội Hà Tĩnh Hải Phòng TPHCM Huế Hưng Yên Khánh Hòa Lai Châu Lạng Sơn Lào Cai Lâm Đồng Nghệ An Ninh Bình Phú Thọ Quảng Ngãi Quảng Ninh Quảng Trị Sơn La Tây Ninh Thái Nguyên Thanh Hóa Tuyên Quang Vĩnh Long



