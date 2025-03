Bình Dương tạo điều kiện để "những người hùng thầm lặng" tiếp tục cống hiến

Ngày 28-3, Công an tỉnh Bình Dương đã tổ chức hội nghị tổng kết đề án về tổ chức và hoạt động của Lực lượng 113 bán chuyên trách và Đội Cơ động xử lý sự cố giao thông trên địa bàn.

Năm 2021, UBND tỉnh Bình Dương xây dựng, triển khai đề án thành lập Đội Cơ động xử lý sự cố giao thông và Lực lượng 113 bán chuyên trách với phương châm "chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện, vật tư tại chỗ và hậu cần tại chỗ" nhằm huy động quần chúng nhân dân tham gia hỗ trợ lực lượng công an trong công tác bảo đảm an ninh trật tự và an toàn giao thông.

Tại mỗi địa phương, Chủ tịch UBND cấp huyện quyết định thành lập 1 rrung đội 113 bán chuyên trách và 1 đội cơ động xử lý sự cố giao thông, giao cho trưởng công an cấp huyện quản lý, điều hành mọi hoạt động.

Lực lượng 113 bán chuyên trách hỗ trợ công an bảo vệ hiện trường vụ án mạng ngày 26-2-2025

Mỗi thành viên được phụ cấp hàng tháng 4,5 triệu đồng và hỗ trợ kinh phí làm việc ban đêm tối đa 1,5 triệu đồng, được đóng bảo hiểm y tế và cấp trang phục, công cụ, phương tiện phục vụ công tác.

Từ khi triển khai các đề án đến nay, 9 huyện, thành phố đã thành lập, kiện toàn trung đội 113 bán chuyên trách với 276 thành viên; đồng thời thành lập 9 đội cơ động xử lý sự cố giao thông, tổng số 243 thành viên.

Với sự hướng dẫn của công an các cấp, các lực lượng đã từng bước đi vào nề nếp và hoạt động đạt hiệu quả, trở thành lực lượng hỗ trợ đắc lực cho công an 9 địa phương thực hiện tốt nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông.

Lực lượng cơ động xử lý sự cố giao thông cùng góp sức với cảnh sát giao thông thực hiện công tác tuần tra, kiểm soát khép kín 24/24 giờ "xuyên đêm, xuyên Tết" để tập trung bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, đấu tranh phòng chống tội phạm và tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ người dân tham gia giao thông an toàn.

Đồng thời, tham gia bảo đảm trật tự, an toàn giao thông phục vụ các hoạt động văn hóa - thể thao, các ngày lễ hội, các sự kiện quan trọng diễn ra trên địa bàn, cũng như tham gia hỗ trợ Lực lượng 171 tuần tra kiểm soát bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, tuần tra vũ trang ban đêm theo phân công của trưởng công an cấp huyện.

Đại tá Ngô Xuân Phú, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương, cho biết Đội Cơ động xử lý sự cố giao thông và Lực lượng 113 bán chuyên trách đã hoạt động hiệu quả, góp phần giúp lực lượng công an giảm tải áp lực công tác điều tiết giao thông tại các giao lộ trọng điểm vào giờ cao điểm; ngăn chặn kịp thời các vụ việc gây mất an ninh trật tự, không để xảy ra hậu quả nghiêm trọng trên địa bàn.



Theo ông Phú, thực hiện sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy công an địa phương hoạt động theo hướng "tỉnh toàn diện; xã vững mạnh, bám cơ sở", không tổ chức công an cấp huyện, vì vậy lực lượng cơ động xử lý sự cố giao thông và lực lượng 113 bán chuyên trách sẽ tạm dừng hoạt động.

Một số kết quả nổi bật Lực lượng cơ động xử lý sự cố giao thông đã tham gia ứng cứu hơn 500 sự cố giao thông; tham gia bảo vệ hiện trường hơn 1.800 vụ tai nạn giao thông; cung cấp hơn 6.000 tin báo về vi phạm giao thông; cung cấp hơn 1.000 tin về hạ tầng giao thông hư hỏng; hơn 900 tin báo về tai nạn giao thông; điều tiết giao thông, giải quyết hơn 200 vụ ùn ứ... Lực lượng 113 bán chuyên trách đã tiếp nhận hơn 3.920 tin báo vụ, việc liên quan an ninh trật tự hoặc yêu cầu cần giúp đỡ của người dân; đã huy động xuất quân hơn 2.850 lượt với hơn 11.400 lượt thành viên đến hiện trường để phối hợp, ngăn chặn, xử lý các vụ việc liên quan đến an ninh trật tư... Bên cạnh đó, bàn giao hơn 240 vụ với hơn 520 đối tượng cho công an xã xác minh, xử lý; phát hiện hơn 80 vụ với hơn 140 đối tượng vi phạm hình sự, kinh tế, ma túy… Ngoài ra, ngăn chặn hơn 240 vụ gây rối trật tự công cộng, tạm giữ hơn 520 đối tượng, hơn 60 phương tiện, thu giữ gần 16.500 tang vật là vũ khí tự chế, ma túy đá, bao thuốc lá ngoại; giải tán hơn 600 nhóm thanh thiếu niên tụ tập về khuya gây mất an ninh trật tự…