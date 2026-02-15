HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Pháp luật

Bình luận "còn bố mày nữa bắt luôn đi", người đàn ông được toại nguyện

T.Trực

(NLĐO)- Thấy công an đăng tải video bắt ma túy, người đàn ông ở Quảng Ngãi bình luận "còn bố mày nữa bắt luôn đi".

Ngày 15-2, Công an xã Bình Sơn (tỉnh Quảng Ngãi) thông tin đơn vị vừa khởi tố đối tượng Nguyễn Thanh Luân (ngụ thôn Trung An, xã Bình Sơn) để điều tra hành vi Sử dụng trái phép chất ma túy.

- Ảnh 1.

Công an xã Bình Sơn khởi tố Nguyễn Thanh Luân để điều tra hành vi Sử dụng trái phép chất ma túy. Ảnh: Công an xã Bình Sơn

Trước đó, ngày 31-1, sau khi Truyền hình An ninh Quảng Ngãi đăng thông tin về việc cảnh sát đột kích tụ điểm ma túy, hầm trú ẩn của Bùi Văn Thiện, bắt 6 người, Luân dùng Facebook cá nhân bình luận: "Còn bố mày nữa, bắt luôn đi".

Theo Công an xã Bình Sơn, Nguyễn Thanh Luân có thái độ ngông cuồng, thách thức lực lượng chức năng. 

Qua theo dõi, công an phát hiện dù đã được đưa đi cai nghiện bắt buộc nhưng Luân vẫn sử dụng ma túy. 

Với hành vi này, Luân đã bị khởi tố để điều tra tội Sử dụng trái phép chất ma túy theo Điều 256a Bộ Luật hình sự.

Theo Công an xã Bình Sơn, Luân là đối tượng nghiện ma túy, có tiền án về tội Cố ý gây thương tích. Luân đã được công an đưa đi cai nghiện bắt buộc sau đó đưa về địa phương để tiếp tục quản lý.

Tin liên quan

Xử lý người đàn ông bình luận vu khống lực lượng công an xã

Xử lý người đàn ông bình luận vu khống lực lượng công an xã

(NLĐO)-Bình luận xuyên tạc, vu khống đã trực tiếp xâm phạm đến danh dự, uy tín của lực lượng Công an nhân dân, ảnh hưởng đến an ninh trật tự tại địa phương

Phạt thanh niên bình luận sai sự thật trên Facebook

(NLĐO) – Sử dụng Facebook bình luận không đúng sự thật liên quan đến lực lượng công an, nam thanh niên ở TP Đà Nẵng bị phạt 7,5 triệu đồng.

Bình luận sai sự thật về lãnh đạo Đảng, Nhà nước, một người bị Công an Đà Nẵng xử phạt

(NLĐO) – Nam thanh niên ở TP Đà Nẵng sử dụng Facebook cá nhân đăng tải bình luận có nội dung sai sự thật, xuyên tạc về lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

tỉnh Quảng Ngãi lực lượng chức năng Bộ luật Hình sự chất ma túy nghiện ma túy sử dụng ma túy công an xã cố ý gây thương tích
