BÌNH THUẬN: Thúc đẩy việc làm bền vững

Giải quyết việc làm cho người lao động là một trong những nhiệm vụ quan trọng của ngành Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB-XH) tỉnh Bình Thuận. Thời gian vừa qua, ngoài công tác giải quyết việc làm được Sở LĐ-TB-XH đặc biệt quan tâm thì việc thực hiện các chính sách tạo việc làm cũng được đẩy mạnh và ghi nhận những kết quá đáng khích lệ.

Theo Sở LĐ-TB-XH tỉnh Bình Thuận, bước vào năm 2024, tình hình sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động phổ thông khởi sắc, nhu cầu tuyển dụng vì thế tăng cao. Sau khi nắm bắt nhu cầu của các doanh nghiệp, Sở LĐ-TB-XH tỉnh đã phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp trong công tác tuyển dụng lao động.

Trong 10 tháng đầu năm 2024, Bình Thuận đã giải quyết việc làm cho 22.958 lao động, đạt 114,79% so với kế hoạch và tăng 13,35% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, cho vay vốn giải quyết việc làm cho 5.235 lao động, đạt 373,93% so với kế hoạch năm. Cũng trong 10 tháng qua, tuyển mới đào tạo nghề nghiệp cho 13.059 người, đạt 130,59% so với kế hoạch và tăng 42,58% so với cùng kỳ năm trước.

Thời gian vừa qua, bình Thuận tổ chức hàng chục phiên giao dịch việc làm, giới thiệu việc làm cho hàng vạn lao động trên địa bàn tỉnh

Có được kết quả trên ngoài nỗ lực chỉ đạo của Sở LĐ-TB-XH tỉnh, còn có sự phối hợp giữa các đơn vị liên quan và sự quan tâm của các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh. Đặc biệt, với chức năng nhiệm vụ của mình, Trung tâm dịch vụ việc làm của tỉnh cũng đã tham mưu, chủ động phối hợp với các Trung tâm giáo dục nghề nghiệp các huyện, thị xã để tổ chức các phiên giao dịch việc làm.

Ông Nguyễn Ngọc Thành, Phó Giám đốc Sở LĐ-TB-XH tỉnh Bình Thuận cho biết phiên giao dịch việc làm đã giúp cho người lao động, đoàn viên thanh niên, học sinh, sinh viên được tư vấn, thông tin một cách đầy đủ, toàn diện nhất về "Định hướng nghề nghiệp, kỹ năng tìm việc làm". Đồng thời tuyên truyền, giới thiệu, cung cấp nhu cầu tuyển dụng các vị trí việc làm từ lao động phổ thông đến trình độ đại học làm việc tại doanh nghiệp trong nước và du học, đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

"Các phiên giao dịch việc làm tại các địa phương được tổ chức liên tục, luân phiên với quy mô ngày càng mở rộng. Mục tiêu giúp người lao động tìm được việc làm phù hợp, đồng thời hỗ trợ doanh nghiệp tuyển được nhân công để ổn định sản xuất, kinh doanh. Hoạt động này được rất nhiều doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh tham gia với nhu cầu tuyển hàng trăm nhân sự" - ông Thành thông tin.

Không chỉ giải quyết việc làm trong nước, Bình Thuận cũng đẩy mạnh công tác xuất khẩu lao động. Ngoài việc liên kết với các doanh nghiệp xuất khẩu lao động uy tín, công tác tuyên truyền cũng được đẩy mạnh thông qua các phiên giao dịch việc làm.

Lãnh đạo Sở Sở LĐ-TB-XH tỉnh Bình Thuận cho biết trong bối cảnh kinh tế hội nhập toàn cầu sâu và rộng như hiện nay, xuất khẩu lao động đóng vai trò quan trọng đối với sự phát triển kinh tế của mỗi quốc gia. Thực tế cho thấy, nguồn thu nhập cao từ hoạt động xuất khẩu lao động của người lao động trong đã góp phần cải thiện đời sống gia đình và thân nhân họ, giúp nhiều gia đình trở nên khá giả, nhiều lao động sau khi về nước đã trở thành các nhà đầu tư và chủ doanh nghiệp, tạo việc làm cho một bộ phận lao động khác, đóng góp vào sự phát triển và ổn định kinh tế xã hội của tỉnh nhà.

Nhiều doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh đến các phiên giao dịch việc làm để tư vấn, định hướng và tuyển dụng lao động

Xuất khẩu lao động còn là công cụ để chuyển giao công nghệ tiên tiến từ nước ngoài, giúp đào tạo đội ngũ lao động có chất lượng, nâng cao tay nghề và rèn luyện tác phong công nghiệp cho người lao động, đồng thời tăng cường quan hệ hợp tác quốc tế giữa nước ta với các nước trên thế giới.

Tính đến nay toàn tỉnh đưa 468 lao động đi làm việc ở nước ngoài. Trong đó, phần lớn lao động chọn sang Nhật Bản với 313 lao động; 78 lao động chọn sang Đài Loan làm việc; Hàn Quốc là 12 lao động, còn lại là những thị trường khác.

Trong thời gian tới, Sở LĐ-TB-XH Bình Thuận tiếp tục phối hợp với các doanh nghiệp, các huyện, thành phố đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền chủ trương, chính sách về đào tạo nghề, giải quyết việc làm; rà soát, tổng hợp nhu cầu việc làm của người lao động để tư vấn, định hướng đào tạo nghề phù hợp với thị trường lao động…

Từ đó, có kế hoạch cung ứng lao động đảm bảo cả về số lượng và chất lượng lao động, nhất là với những doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng lao động số lượng lớn.