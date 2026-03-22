HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Du lịch xanh

Bình yên Đông Kinh

Hạ Vy

Sự tĩnh lặng ở Tokyo không phải do thiếu vắng âm thanh, mà là vẻ đẹp hài hòa đến mức mọi tương quan trở nên nhẹ nhàng.

Người ta thường nghĩ về Tokyo như một đô thị không ngủ - nơi nhịp sống công nghiệp năng động, gấp gáp. Nhưng bức tranh Đông Kinh còn có gam màu khác: sự lặng lẽ, nề nếp và bình yên khiến ta dịu dàng, hòa ái hơn. Đó là cảm xúc của chúng tôi khi len qua ngách nhỏ nào đó hay dừng chân ở ga tàu điện ngầm.

Bình yên Đông Kinh - Ảnh 1.

Giữa Tokyo vận động không ngừng, có những bước chân nhịp nhàng, điềm tĩnh làm tim ta lắng đọng.Ảnh: HỒNG NHẬT

Có sự quyến rũ đầy thuyết phục trong vẻ đẹp lặng yên ở thành phố này. Nó nằm trong cách mọi người xếp hàng ngay ngắn ở nơi công cộng dù không ai nhắc, trong tiếng tàu đến rồi đi đúng từng phút. Mạng lưới ga ngầm chằng chịt sâu dưới lòng đất Tokyo là một thế giới không ánh sáng mặt trời sống động, sạch sẽ với đầy đủ cửa hàng, quán ăn, siêu thị mini… Ai nấy có thể vội vã song vẫn không ồn ào. Tàu điện ngầm chạy êm, người ta nói chuyện rất nhỏ. Còn lại, phần lớn là im lặng và tranh thủ ngủ, đọc sách, nghe nhạc. Rất hiếm nghe tiếng gọi í ới hay tranh cãi.

Nơi đây còn chứng minh thông điệp tích cực: đánh rơi không đồng nghĩa với mất. Không tham lam là đức tính nổi bật của dân bản xứ. Điều này thể hiện qua con số biết nói: Năm 2025, người dân Tokyo giao nộp cho cảnh sát mức kỷ lục 4,5 tỉ yen (hơn 30 triệu USD) tiền mặt nhặt trên đường. Hơn 3,23 tỉ yen trong số đó được trao trả lại chủ nhân. Theo Sở Cảnh sát Tokyo (Keishicho), người dân tự giác đem đến hàng triệu món đồ thất lạc. Cụ thể, 83% điện thoại di động (khoảng 130.000 chiếc), 73% giấy tờ tùy thân (hơn 545.000) và 65% ví tiền (240.000 chiếc) được hoàn trả cho chủ nhân ngay trong ngày. Nhật Bản nằm trong nhóm dẫn đầu các quốc gia trả lại điện thoại và ví tiền ở khu vực lẫn trên thế giới. Thật dễ chịu và an tâm khi ở giữa thành phố đông đúc mà lòng người vẫn đủ rộng, nâng niu bao điều tử tế nhỏ bé.

Bình yên Đông Kinh - Ảnh 2.

Có lẽ, bình yên không nằm ở sự tĩnh tại tuyệt đối, mà ở cách con người gìn giữ nếp sống văn minh trong mỗi hành động bình dị thường nhật. Ảnh: MINH HẠ

Bình yên Đông Kinh - Ảnh 3.

Một bé gái Nhật Bản trong buổi lễ cầu an và trưởng thành cho trẻ em. Ảnh: MINH HẠ

Sự trung thực mang tính hệ thống ngày càng vững chãi nhờ ưu điểm về hạ tầng đến văn hóa và pháp luật. Đầu tiên là các Koban - đồn cảnh sát nhỏ - phân bố dày đặc, không chỉ xử lý vi phạm mà còn là trạm hỗ trợ mọi người. Song song đó là yếu tố tâm lý - xã hội, sự giáo dục và triết lý sống, những chuẩn mực nhất quán được gìn giữ qua các thế hệ. Ta càng thấm thía: bình yên đôi khi không phải là nơi để tìm đến, mà có thể được tạo nên, bởi chính cách ta sống với nhau.

Nhật Bản điện thoại di động an ninh du lịch bình yên trẻ em
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo