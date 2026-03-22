Bình yên Đông Kinh

Người ta thường nghĩ về Tokyo như một đô thị không ngủ - nơi nhịp sống công nghiệp năng động, gấp gáp. Nhưng bức tranh Đông Kinh còn có gam màu khác: sự lặng lẽ, nề nếp và bình yên khiến ta dịu dàng, hòa ái hơn. Đó là cảm xúc của chúng tôi khi len qua ngách nhỏ nào đó hay dừng chân ở ga tàu điện ngầm.

Giữa Tokyo vận động không ngừng, có những bước chân nhịp nhàng, điềm tĩnh làm tim ta lắng đọng.Ảnh: HỒNG NHẬT

Có sự quyến rũ đầy thuyết phục trong vẻ đẹp lặng yên ở thành phố này. Nó nằm trong cách mọi người xếp hàng ngay ngắn ở nơi công cộng dù không ai nhắc, trong tiếng tàu đến rồi đi đúng từng phút. Mạng lưới ga ngầm chằng chịt sâu dưới lòng đất Tokyo là một thế giới không ánh sáng mặt trời sống động, sạch sẽ với đầy đủ cửa hàng, quán ăn, siêu thị mini… Ai nấy có thể vội vã song vẫn không ồn ào. Tàu điện ngầm chạy êm, người ta nói chuyện rất nhỏ. Còn lại, phần lớn là im lặng và tranh thủ ngủ, đọc sách, nghe nhạc. Rất hiếm nghe tiếng gọi í ới hay tranh cãi.

Nơi đây còn chứng minh thông điệp tích cực: đánh rơi không đồng nghĩa với mất. Không tham lam là đức tính nổi bật của dân bản xứ. Điều này thể hiện qua con số biết nói: Năm 2025, người dân Tokyo giao nộp cho cảnh sát mức kỷ lục 4,5 tỉ yen (hơn 30 triệu USD) tiền mặt nhặt trên đường. Hơn 3,23 tỉ yen trong số đó được trao trả lại chủ nhân. Theo Sở Cảnh sát Tokyo (Keishicho), người dân tự giác đem đến hàng triệu món đồ thất lạc. Cụ thể, 83% điện thoại di động (khoảng 130.000 chiếc), 73% giấy tờ tùy thân (hơn 545.000) và 65% ví tiền (240.000 chiếc) được hoàn trả cho chủ nhân ngay trong ngày. Nhật Bản nằm trong nhóm dẫn đầu các quốc gia trả lại điện thoại và ví tiền ở khu vực lẫn trên thế giới. Thật dễ chịu và an tâm khi ở giữa thành phố đông đúc mà lòng người vẫn đủ rộng, nâng niu bao điều tử tế nhỏ bé.

Có lẽ, bình yên không nằm ở sự tĩnh tại tuyệt đối, mà ở cách con người gìn giữ nếp sống văn minh trong mỗi hành động bình dị thường nhật. Ảnh: MINH HẠ

Một bé gái Nhật Bản trong buổi lễ cầu an và trưởng thành cho trẻ em. Ảnh: MINH HẠ

Sự trung thực mang tính hệ thống ngày càng vững chãi nhờ ưu điểm về hạ tầng đến văn hóa và pháp luật. Đầu tiên là các Koban - đồn cảnh sát nhỏ - phân bố dày đặc, không chỉ xử lý vi phạm mà còn là trạm hỗ trợ mọi người. Song song đó là yếu tố tâm lý - xã hội, sự giáo dục và triết lý sống, những chuẩn mực nhất quán được gìn giữ qua các thế hệ. Ta càng thấm thía: bình yên đôi khi không phải là nơi để tìm đến, mà có thể được tạo nên, bởi chính cách ta sống với nhau.