Thị trường tiền số hôm nay, 13-11: Bitcoin lao dốc khi tài sản bí ẩn này tăng mạnh

Tối 13-11, thị trường tiền số đi xuống. Dữ liệu từ sàn OKX cho thấy trong 24 giờ qua, Bitcoin giảm gần 2%, còn khoảng 103.040 USD.

Các đồng tiền số khác cũng giảm theo, như Ethereum mất hơn 1%, còn 3.498 USD; BNB giảm 0,5%, xuống 967 USD; Solana giảm hơn 2%, còn 156 USD. Riêng XRP đi ngược xu hướng, tăng hơn 2% lên 2,4 USD.

Theo Cointelegraph, diễn biến tiêu cực của Bitcoin diễn ra trong bối cảnh thị trường chứng khoán Mỹ khởi sắc.

Trong phiên giữa tuần, giới đầu tư kỳ vọng Hạ viện Mỹ sớm thông qua dự luật chấm dứt tình trạng chính phủ đóng cửa.

Kỳ vọng này đã giúp chỉ số Dow Jones tăng 0,9% nhờ nhóm cổ phiếu tài chính như Goldman Sachs, JPMorgan Chase và American Express dẫn dắt. S&P 500 tăng nhẹ 0,1%, trong khi Nasdaq giảm 0,3% do nhóm công nghệ yếu thế.

Bitcoin đang giao dịch ở vùng 103.040 USD Nguồn: OKX

Trái ngược với chứng khoán, Bitcoin đã có lúc giảm mạnh từ mức cao nhất trong ngày 105.300 USD xuống còn 101.200 USD, mức thấp nhất trong tuần, tương đương giảm 3,4%.

Trong khi đó, giá vàng tăng lên quanh 4.180 USD/ounce, bạc vượt 53 USD, nhờ nhu cầu trú ẩn an toàn và kỳ vọng việc công bố lại dữ liệu kinh tế sau khi chính phủ mở cửa trở lại.

Các chuyên gia cho rằng đà giảm của Bitcoin phản ánh sự dịch chuyển dòng tiền khỏi các tài sản rủi ro. Khi cuộc bỏ phiếu về dự luật ngân sách sắp diễn ra, nhà đầu tư có xu hướng ưu tiên các kênh gắn với chính sách và tín dụng truyền thống.

Đà tăng của kim loại quý cũng cho thấy tâm lý phòng thủ vẫn chiếm ưu thế, đồng thời thị trường đặt cược vào khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) có thể nới lỏng chính sách tiền tệ nếu dữ liệu kinh tế được cập nhật ổn định hơn.

Đối với Bitcoin, việc giảm giá lần này được cho là hoạt động chốt lời sau đợt phục hồi nhẹ trước đó, cùng với việc các tổ chức đầu tư lớn vẫn thận trọng, chưa quay lại mạnh mẽ với thị trường tiền số.

Dù vậy, tín hiệu tích cực vẫn xuất hiện khi dòng vốn vào các quỹ ETF Bitcoin giao ngay tăng trở lại, đạt hơn 524 triệu USD trong ngày 12-11, mức cao nhất kể từ đầu tháng 10. Đây là dấu hiệu cho thấy niềm tin đang dần hồi phục sau cú sụt mạnh của thị trường hồi đầu tháng.

Giới phân tích nhận định, nếu FED phát đi tín hiệu ôn hòa trong cuộc họp sắp tới và thị trường chứng khoán ổn định sau khi chính phủ mở cửa, Bitcoin có thể sớm lấy lại đà tăng, khi dòng tiền quay lại tìm kiếm cơ hội ở các kênh đầu tư thay thế.