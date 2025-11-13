Thị trường tiền số hôm nay, 13-11: Bitcoin lao dốc khi tài sản bí ẩn này tăng mạnh

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Thị trường tiền số hôm nay, 13-11: Bitcoin lao dốc khi tài sản bí ẩn này tăng mạnh

Lê Tỉnh

(NLĐO)- Bitcoin đang diễn biến tiêu cực trong bối cảnh thị trường chứng khoán Mỹ khởi sắc.

Tối 13-11, thị trường tiền số đi xuống. Dữ liệu từ sàn OKX cho thấy trong 24 giờ qua, Bitcoin giảm gần 2%, còn khoảng 103.040 USD.

Các đồng tiền số khác cũng giảm theo, như Ethereum mất hơn 1%, còn 3.498 USD; BNB giảm 0,5%, xuống 967 USD; Solana giảm hơn 2%, còn 156 USD. Riêng XRP đi ngược xu hướng, tăng hơn 2% lên 2,4 USD.

Theo Cointelegraph, diễn biến tiêu cực của Bitcoin diễn ra trong bối cảnh thị trường chứng khoán Mỹ khởi sắc.

Trong phiên giữa tuần, giới đầu tư kỳ vọng Hạ viện Mỹ sớm thông qua dự luật chấm dứt tình trạng chính phủ đóng cửa.

Kỳ vọng này đã giúp chỉ số Dow Jones tăng 0,9% nhờ nhóm cổ phiếu tài chính như Goldman Sachs, JPMorgan Chase và American Express dẫn dắt. S&P 500 tăng nhẹ 0,1%, trong khi Nasdaq giảm 0,3% do nhóm công nghệ yếu thế.

Thị trường tiền số hôm nay, 13-11: - Ảnh 1.

Bitcoin đang giao dịch ở vùng 103.040 USD Nguồn: OKX

Trái ngược với chứng khoán, Bitcoin đã có lúc giảm mạnh từ mức cao nhất trong ngày 105.300 USD xuống còn 101.200 USD, mức thấp nhất trong tuần, tương đương giảm 3,4%.

Trong khi đó, giá vàng tăng lên quanh 4.180 USD/ounce, bạc vượt 53 USD, nhờ nhu cầu trú ẩn an toàn và kỳ vọng việc công bố lại dữ liệu kinh tế sau khi chính phủ mở cửa trở lại.

Các chuyên gia cho rằng đà giảm của Bitcoin phản ánh sự dịch chuyển dòng tiền khỏi các tài sản rủi ro. Khi cuộc bỏ phiếu về dự luật ngân sách sắp diễn ra, nhà đầu tư có xu hướng ưu tiên các kênh gắn với chính sách và tín dụng truyền thống.

Đà tăng của kim loại quý cũng cho thấy tâm lý phòng thủ vẫn chiếm ưu thế, đồng thời thị trường đặt cược vào khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) có thể nới lỏng chính sách tiền tệ nếu dữ liệu kinh tế được cập nhật ổn định hơn.

Đối với Bitcoin, việc giảm giá lần này được cho là hoạt động chốt lời sau đợt phục hồi nhẹ trước đó, cùng với việc các tổ chức đầu tư lớn vẫn thận trọng, chưa quay lại mạnh mẽ với thị trường tiền số.

Dù vậy, tín hiệu tích cực vẫn xuất hiện khi dòng vốn vào các quỹ ETF Bitcoin giao ngay tăng trở lại, đạt hơn 524 triệu USD trong ngày 12-11, mức cao nhất kể từ đầu tháng 10. Đây là dấu hiệu cho thấy niềm tin đang dần hồi phục sau cú sụt mạnh của thị trường hồi đầu tháng.

Giới phân tích nhận định, nếu FED phát đi tín hiệu ôn hòa trong cuộc họp sắp tới và thị trường chứng khoán ổn định sau khi chính phủ mở cửa, Bitcoin có thể sớm lấy lại đà tăng, khi dòng tiền quay lại tìm kiếm cơ hội ở các kênh đầu tư thay thế.

Tin liên quan

Thị trường tiền số hôm nay, 12-11: Xuất hiện tín hiệu lạ

Thị trường tiền số hôm nay, 12-11: Xuất hiện tín hiệu lạ

(NLĐO) - Nếu vượt mốc 107.000 USD, giá có thể hướng tới 124.000 USD, tương đương mức tăng khoảng 19%.

Thị trường tiền số hôm nay, 11-11: Giá Bitcoin bất ngờ lao dốc, chuyện gì đang xảy ra?

(NLĐO) - Giá Bitcoin được dự báo có thể giảm xuống quanh 100.000 USD, thậm chí còn rớt về 90.000–93.000 USD trước khi ổn định trở lại.

Thị trường tiền số hôm nay, 10-11: Điều gì khiến Bitcoin bất ngờ bật tăng trở lại?

(NLĐO)- Tâm lý thị trường hiện được hỗ trợ bởi kỳ vọng chính phủ Mỹ sắp chấm dứt tình trạng đóng cửa và Fed có thể tiếp tục giảm lãi suất trong tháng 12.

bitcoin vàng tiền số Ethereum
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo