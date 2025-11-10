HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Thị trường tiền số hôm nay, 10-11: Điều gì khiến Bitcoin bất ngờ bật tăng trở lại?

Lê Tỉnh

(NLĐO)- Tâm lý thị trường hiện được hỗ trợ bởi kỳ vọng chính phủ Mỹ sắp chấm dứt tình trạng đóng cửa và Fed có thể tiếp tục giảm lãi suất trong tháng 12.

Tối 10-11, thị trường tiền số đồng loạt tăng trở lại sau nhiều ngày biến động. Dữ liệu từ sàn OKX cho thấy trong 24 giờ qua, Bitcoin đã tăng gần 4%, lên vùng 106.490 USD.

Các đồng tiền số khác cũng khởi sắc, như Ethereum (ETH) tăng 4,5% lên 3.610 USD, Solana (SOL) tăng hơn 6% đạt 169 USD, BNB tăng gần 2% lên 1.000 USD, trong khi XRP gây chú ý khi tăng hơn 11%, lên 2,5 USD.

Theo Cointelegraph, Bitcoin đã kết tuần trên mốc 104.500 USD, giữ vững vùng hỗ trợ quan trọng và củng cố niềm tin cho phe mua. Giới phân tích cho rằng nếu vượt qua vùng 105.500 – 106.500 USD, giá có thể mở rộng đà tăng, dù rủi ro điều chỉnh vẫn hiện hữu.

Tâm lý thị trường hiện được hỗ trợ bởi kỳ vọng chính phủ Mỹ sắp chấm dứt tình trạng đóng cửa và Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể tiếp tục giảm lãi suất trong tháng 12, tạo điều kiện cho dòng tiền chảy vào các tài sản rủi ro như tiền điện tử.

Bên cạnh đó, Tổng thống Donald Trump vừa tuyên bố kế hoạch chi trả 2.000 USD cho phần lớn người dân Mỹ, khiến giới đầu tư liên tưởng đến các gói phát tiền kích cầu thời COVID-19, từng giúp Bitcoin tăng mạnh vào năm 2020.

Thêm vào đó, dòng tiền toàn cầu tiếp tục mở rộng, tăng hơn 9% từ đầu năm, lên mức kỷ lục 142.000 tỉ USD, góp phần củng cố triển vọng tích cực cho thị trường tiền số.

Dù tâm lý “sợ hãi” vẫn bao trùm, dữ liệu chuỗi khối cho thấy các nhà đầu tư lớn (cá voi) đang mua ròng trở lại, gom thêm hàng chục ngàn Bitcoin ở vùng giá thấp.

Những diễn biến này cho thấy Bitcoin có thể đang bước vào giai đoạn phục hồi mới, dù thị trường vẫn tiềm ẩn nhiều biến động khó lường.

Tin liên quan

Thị trường tiền số hôm nay, 9-11: Diễn biến trái chiều

Thị trường tiền số hôm nay, 9-11: Diễn biến trái chiều

(NLĐO)- Các chuyên gia nhận định Bitcoin đang đi ngang trong khoảng hẹp trước khi kết thúc tuần, và mức hỗ trợ 100.000 USD là mốc được nhà đầu tư quan sát.

Thị trường tiền số hôm nay, 7-11: Một công ty chứng khoán bất ngờ gác kế hoạch lập sàn

(NLĐO)- Giới phân tích cho rằng nếu giá Bitcoin giữ được ở vùng 100.000 USD, đồng tiền này có thể dần phục hồi.

Thị trường tiền số hôm nay, 6-11: Khoảng trống giữa stablecoin và tài sản số

(NLĐO)- Một số chuyên gia cảnh báo thị trường tiền số sắp bước vào giai đoạn biến động mạnh do chứng khoán Mỹ hạ nhiệt và tác động từ các chính sách thuế.

Cục Dự trữ Liên bang Mỹ FED bitcoin tiền số
    Thông báo