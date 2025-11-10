Thị trường tiền số hôm nay, 10-11: Điều gì khiến Bitcoin bất ngờ bật tăng trở lại?

Tối 10-11, thị trường tiền số đồng loạt tăng trở lại sau nhiều ngày biến động. Dữ liệu từ sàn OKX cho thấy trong 24 giờ qua, Bitcoin đã tăng gần 4%, lên vùng 106.490 USD.

Các đồng tiền số khác cũng khởi sắc, như Ethereum (ETH) tăng 4,5% lên 3.610 USD, Solana (SOL) tăng hơn 6% đạt 169 USD, BNB tăng gần 2% lên 1.000 USD, trong khi XRP gây chú ý khi tăng hơn 11%, lên 2,5 USD.

Theo Cointelegraph, Bitcoin đã kết tuần trên mốc 104.500 USD, giữ vững vùng hỗ trợ quan trọng và củng cố niềm tin cho phe mua. Giới phân tích cho rằng nếu vượt qua vùng 105.500 – 106.500 USD, giá có thể mở rộng đà tăng, dù rủi ro điều chỉnh vẫn hiện hữu.

Bitcoin đang giao dịch ở vùng 106.490 USD

Tâm lý thị trường hiện được hỗ trợ bởi kỳ vọng chính phủ Mỹ sắp chấm dứt tình trạng đóng cửa và Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể tiếp tục giảm lãi suất trong tháng 12, tạo điều kiện cho dòng tiền chảy vào các tài sản rủi ro như tiền điện tử.

Bên cạnh đó, Tổng thống Donald Trump vừa tuyên bố kế hoạch chi trả 2.000 USD cho phần lớn người dân Mỹ, khiến giới đầu tư liên tưởng đến các gói phát tiền kích cầu thời COVID-19, từng giúp Bitcoin tăng mạnh vào năm 2020.

Thêm vào đó, dòng tiền toàn cầu tiếp tục mở rộng, tăng hơn 9% từ đầu năm, lên mức kỷ lục 142.000 tỉ USD, góp phần củng cố triển vọng tích cực cho thị trường tiền số.

Dù tâm lý “sợ hãi” vẫn bao trùm, dữ liệu chuỗi khối cho thấy các nhà đầu tư lớn (cá voi) đang mua ròng trở lại, gom thêm hàng chục ngàn Bitcoin ở vùng giá thấp.

Những diễn biến này cho thấy Bitcoin có thể đang bước vào giai đoạn phục hồi mới, dù thị trường vẫn tiềm ẩn nhiều biến động khó lường.