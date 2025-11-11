Thị trường tiền số hôm nay, 11-11: Giá Bitcoin bất ngờ lao dốc, chuyện gì đang xảy ra?

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Thị trường tiền số hôm nay, 11-11: Giá Bitcoin bất ngờ lao dốc, chuyện gì đang xảy ra?

Lê Tỉnh

(NLĐO) - Giá Bitcoin được dự báo có thể giảm xuống quanh 100.000 USD, thậm chí còn rớt về 90.000–93.000 USD trước khi ổn định trở lại.

Tối 11-11, thị trường tiền số lao dốc. Dữ liệu từ sàn OKX cho thấy trong 24 giờ qua, giá Bitcoin (BTC) giảm hơn 1,5%, còn 104.600 USD.

Các đồng tiền khác cũng giảm giá. Trong đó, Ethereum (ETH) xuống 3.548 USD, XRP còn 2,4 USD, BNB 981 USD và Solana (SOL) về 163 USD.

Chuyên gia tiền số Ted Pillows nhận xét giá Bitcoin đang chịu áp lực, nhưng có thể bật tăng trở lại nếu các điều kiện thị trường thuận lợi. Ông cũng lưu ý ngưỡng hỗ trợ quanh 104.000 USD là điểm đáng theo dõi, với khả năng bật tăng nếu dòng tiền quay lại.

Theo nhà giao dịch Daan Crypto Trades, đợt giảm giá này phản ánh khó khăn chung của thị trường tiền số, khi nhiều nhà đầu tư tạm thời rút tiền ra.

Thị trường tiền số hôm nay: Bitcoin lao dốc , điều gì đang xảy ra với giá cả? - Ảnh 1.

Bitcoin đang giao dịch ở vùng 104.600 USD Nguồn: OKX

Trong khi đó, chuyên gia tiền số Michael van de Poppe nhận định đây là diễn biến bình thường, nhưng nếu Bitcoin không giữ được các ngưỡng hỗ trợ quan trọng, giá có thể kiểm tra lại vùng 100.000 USD, thậm chí xuống 90.000–93.000 USD trước khi tìm đáy ổn định.

Về dài hạn, công ty giao dịch QCP Capital nhấn mạnh để Bitcoin tăng giá bền vững, thị trường cần điều kiện kinh tế thuận lợi cùng dòng tiền từ các quỹ ETF và nhu cầu từ nhà đầu tư dài hạn.

QCP Capital cảnh báo nhiều nhà đầu tư nắm giữ lâu dài vẫn đang bán ra, khiến thị trường vẫn có xu hướng đi ngang trong trung hạn.

Theo các chuyên gia, Bitcoin và thị trường tiền số hiện trong giai đoạn nhạy cảm. Các nhà đầu tư nên theo dõi sát diễn biến giá và tâm lý thị trường, vì trong vài ngày tới, giá Bitcoin có thể dao động quanh 104.000–107.000 USD, khả năng giảm xuống dưới 100.000 USD nếu áp lực bán tăng.

Tin liên quan

Thị trường tiền số hôm nay, 10-11: Điều gì khiến Bitcoin bất ngờ bật tăng trở lại?

Thị trường tiền số hôm nay, 10-11: Điều gì khiến Bitcoin bất ngờ bật tăng trở lại?

(NLĐO)- Tâm lý thị trường hiện được hỗ trợ bởi kỳ vọng chính phủ Mỹ sắp chấm dứt tình trạng đóng cửa và Fed có thể tiếp tục giảm lãi suất trong tháng 12.

Thị trường tiền số hôm nay, 9-11: Diễn biến trái chiều

(NLĐO)- Các chuyên gia nhận định Bitcoin đang đi ngang trong khoảng hẹp trước khi kết thúc tuần, và mức hỗ trợ 100.000 USD là mốc được nhà đầu tư quan sát.

Thị trường tiền số hôm nay, 7-11: Một công ty chứng khoán bất ngờ gác kế hoạch lập sàn

(NLĐO)- Giới phân tích cho rằng nếu giá Bitcoin giữ được ở vùng 100.000 USD, đồng tiền này có thể dần phục hồi.

bitcoin tiền số Ethereum BNB
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo