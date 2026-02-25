HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Bộ Chỉ huy Quân sự Đà Nẵng: Trực 24/24 giờ kiểm soát flycam bay trái phép

HẢI ĐỊNH

(NLĐO) – Đà Nẵng phân công lực lượng tuần tra, kiểm soát 24/24 giờ, xử lý triệt để các thiết bị bay không người lái (flycam, UAV) bay trái phép.

Chiều 25-2, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) TP Đà Nẵng tổ chức hội nghị giao nhiệm vụ triển khai lực lượng tuần tra, kiểm soát, phát hiện và xử lý tàu bay không người lái (UAV, flycam) và các phương tiện bay khác trên địa bàn.

- Ảnh 1.

Lực lượng chức năng triển khai tuần tra, xử lý tình trạng sử dụng UAV, flycam trái phép

Tại hội nghị, các đại biểu được quán triệt tình hình hoạt động của các thiết bị bay không người lái thời gian gần đây, đồng thời phân tích nguy cơ ảnh hưởng đến an ninh, an toàn hàng không, quốc phòng – an ninh trên địa bàn.

Trên cơ sở đó, Bộ CHQS thành phố giao nhiệm vụ cụ thể cho từng cơ quan, đơn vị trong tổ chức lực lượng, phương tiện và phương án xử lý khi phát hiện mục tiêu bay trái phép.

Theo kế hoạch, Bộ CHQS thành phố duy trì các tổ tuần tra, kiểm soát hằng ngày; tổ chức quan sát thường xuyên tại Trạm quan sát Bộ CHQS thành phố, bảo đảm trực 24/24 giờ, sẵn sàng cơ động lực lượng xử trí kịp thời khi có tình huống phát sinh.

- Ảnh 2.

Ứng trực 24/24 tại nhiều vị trí trọng yếu ở Đà Nẵng

Ban CHQS PTKV 1 – Cẩm Lệ, PTKV 5 – Điện Bàn và Ban CHQS các phường, xã trên địa bàn được giao thành lập các tổ tuần tra, kiểm soát chuyên trách; trang bị súng chế áp UAV; phối hợp chặt chẽ với Công an và các lực lượng chức năng trong phát hiện, ngăn chặn và xử lý vi phạm.

Các đơn vị thực hiện nghiêm chế độ báo cáo tình hình hằng ngày về Bộ CHQS thành phố. Công tác tuần tra tập trung vào các địa điểm vui chơi, giải trí, khu vực tổ chức sự kiện đông người, danh lam thắng cảnh, khu vực trọng điểm về quốc phòng – an ninh, các khu vực cấm bay và hạn chế bay. 

Bên cạnh đó, lực lượng chức năng tăng cường tuyên truyền Luật Phòng không nhân dân và các quy định liên quan đến quản lý, sử dụng thiết bị bay không người lái, nhằm nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của tổ chức, cá nhân.

Trước đó, như đã thông tin, tại Đà Nẵng xuất hiện nhiều trường hợp điều khiển UAV, flycam,...xâm nhập trái phép vùng cấm bay tại Đà Nẵng đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến an toàn bay tại thành phố.

Mới đây nhất, lực lượng chức năng đã bắt quả tang, xử lý một trường hợp vi phạm tại đường Nguyễn Tất Thành (TP Đà Nẵng).

Flycam xâm nhập vùng cấm: Lần này bị phát hiện ở ven biển Đà Nẵng

Flycam xâm nhập vùng cấm: Lần này bị phát hiện ở ven biển Đà Nẵng

(NLĐO) – Một vụ flycam xâm nhập vùng cấm vừa bị lực lượng chức năng phát hiện tại khu vực ven biển Đà Nẵng, thiết bị đã bị tạm giữ để xử lý theo quy định.

Vụ flycam xâm nhập vùng cấm sân bay: Đà Nẵng tung lực lượng truy vết

(NLĐO) – Lực lượng quân sự tại Đà Nẵng đang phối hợp các đơn vị truy vết, xử lý nghiêm các vụ flycam xâm nhập vùng cấm sân bay.

Đề nghị điều tra 3 vụ flycam xâm nhập vùng cấm sân bay Đà Nẵng

(NLĐO) – Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng kiến nghị điều tra 3 vụ điều khiển flycam trái phép trong khu vực cấm, ảnh hưởng nghiêm trọng đến an toàn bay.

