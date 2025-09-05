HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Quảng Trị "chạy nước rút" với dự án hạ tầng 2.000 tỉ đồng

HOÀNG PHÚC

(NLĐO) - Tỉnh Quảng Trị đang gấp rút xử lý vướng mắc giải phóng mặt bằng dự án hạ tầng hơn 2.000 tỉ đồng từ nguồn vốn ADB tài trợ.

Quảng Trị "chạy nước rút" với dự án hạ tầng 2.000 tỉ đồng- Ảnh 1.

Quảng Trị quyết liệt gỡ vướng giải phóng mặt bằng dự án vốn ADB (Ảnh AI - Hoàng Phúc)

UBND tỉnh Quảng Trị vừa yêu cầu các sở, ngành và địa phương liên quan xử lý dứt điểm vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, nhằm đẩy nhanh tiến độ Dự án Hạ tầng cơ bản cho phát triển toàn diện các tỉnh Bắc Trung Bộ (BIIG2) - tiểu dự án Quảng Bình.

Dự án do Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) tài trợ, với tổng vốn hơn 2.000 tỉ đồng - do Sở Tài chính Quảng Bình làm chủ đầu tư và Ban Quản lý Dự án BIIG2 trực tiếp điều hành, giao quản lý dự án.

Công trình gồm nhiều gói thầu quan trọng: tuyến đường du lịch kết nối Bảo Ninh - Hải Ninh; tuyến BOT - Ngư Thủy Bắc; đường nối từ đường tránh Quốc lộ 1 với nhánh Đông đường Hồ Chí Minh; tuyến đường du lịch Dinh Mười (Quảng Ninh) và tuyến đường từ xã Lộc Ninh đi Khu công nghiệp Tây Bắc Đồng Hới.

Các tuyến đường này được kỳ vọng tạo động lực phát triển hạ tầng giao thông, kết nối các khu du lịch trọng điểm và vùng kinh tế năng động. Tuy nhiên, tiến độ giải phóng mặt bằng, đặc biệt ở các khu tái định cư, còn chậm trễ, ảnh hưởng lớn đến kế hoạch thi công dù dự án đã được gia hạn đến ngày 30-9-2025.

Nguyên nhân theo UBND tỉnh Quảng Trị, là sự thiếu quyết liệt trong điều hành của Ban Quản lý Dự án và việc phối hợp chưa chặt chẽ giữa các sở, ngành, địa phương. Trong đó, vai trò kiểm tra, đôn đốc của đơn vị chủ quản còn hạn chế, một số cơ quan chưa chủ động giải quyết công việc thuộc thẩm quyền.

Để tháo gỡ, UBND tỉnh Quảng Trị yêu cầu các cơ quan liên quan thực hiện nghiêm phương châm "6 rõ" của Thủ tướng Chính phủ (rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền). Khi nhận văn bản đề nghị giải quyết công việc của Ban Quản lý Dự án BIIG2 thuộc chức năng, nhiệm vụ thì xử lý, tham mưu ngay, không chờ văn bản chỉ đạo của lãnh đạo UBND tỉnh.

Sở Tài chính cùng Ban Quản lý Dự án BIIG2 đang phối hợp với UBND các phường Đồng Hới, Đồng Sơn, Đồng Thuận và công an địa phương để tuyên truyền, vận động người dân bàn giao mặt bằng; đồng thời hoàn thiện hồ sơ, xây dựng phương án cưỡng chế, bảo vệ thi công khi đủ điều kiện.

Trên cơ sở những vướng mắc còn tồn đọng, Sở Tài chính cũng đề nghị UBND tỉnh Quảng Trị chỉ đạo các đơn vị, địa phương liên quan khẩn trương hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng đúng chức năng, nhiệm vụ và thời hạn được giao.

Theo tìm hiểu, hiện UBND phường Đồng Thuận đang hoàn tất kiểm đếm tài sản, thẩm định và phê duyệt giá đất cụ thể để làm cơ sở bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. UBND xã Quảng Ninh cùng Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng Đồng Hới tập trung nguồn lực hoàn thiện các khu tái định cư và bàn giao đất cho các hộ dân bị ảnh hưởng.

UBND tỉnh Quảng Trị nhấn mạnh, việc xử lý dứt điểm vướng mắc về giải phóng mặt bằng là nhiệm vụ cấp bách. Sở Tài chính cùng các đơn vị liên quan phải khẩn trương hoàn thành để dự án về đích đúng tiến độ trong năm 2025.


Quảng Trị giải phóng mặt bằng dự án hạ tầng dự án BIIG2 vốn ADB tuyến đường giao thông
