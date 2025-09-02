HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Xã hội

Mãn nhãn chương trình nghệ thuật đặc biệt "Quảng Trị - Hội tụ và tỏa sáng"

Đức Nghĩa - Hoàng Phúc

(NLĐO) - Đây là một sự kiện ý nghĩa và thiết thực, nhằm ôn lại trang sử hào hùng của dân tộc, đồng thời khơi dậy niềm tự hào, tinh thần yêu nước...

Nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9, tỉnh Quảng Trị long trọng tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt "Quảng Trị - Hội tụ và tỏa sáng". 

Chương trình diễn ra vào 20 giờ ngày 2-9 tại 2 điểm cầu, gồm: điểm cầu ở Quảng trường Hồ Chí Minh (phường Đồng Hới) và điểm cầu ở Quảng trường Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh (phường Nam Đông Hà).

Mãn nhãn chương trình nghệ thuật đặc biệt "Quảng Trị - Hội tụ và tỏa sáng" - Ảnh 1.

Mãn nhãn chương trình nghệ thuật đặc biệt "Quảng Trị - Hội tụ và tỏa sáng" - Ảnh 2.

Các tiết mục tại chương trình nghệ thuật đặc biệt ""Quảng Trị - Hội tụ và tỏa sáng"

Chương trình quy tụ nhiều tiết mục nghệ thuật đặc sắc, kết hợp giữa truyền thống và hiện đại. Những ca khúc cách mạng bất hủ, những bài hát đi cùng năm tháng gắn liền với quê hương, đất nước và con người Quảng Trị. Bên cạnh đó, các tác phẩm nhạc nhẹ, nhạc dân gian đương đại sẽ mang đến hơi thở mới, phản ánh sức sống trẻ trung, khát vọng vươn lên của thế hệ hôm nay.

Đặc biệt, để ghi dấu bước ngoặt lịch sử khi Quảng Bình và Quảng Trị hợp nhất, Ban Tổ chức đã mời các nhạc sĩ tên tuổi sáng tác riêng những ca khúc mới về vùng đất Quảng Trị. Đây là lần đầu tiên các tác phẩm được công bố, như một món quà tinh thần gửi đến Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân.

Mãn nhãn chương trình nghệ thuật đặc biệt "Quảng Trị - Hội tụ và tỏa sáng" - Ảnh 3.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Lê Ngọc Quang phát biểu tại chương trình nghệ thuật đặc biệt "Quảng Trị - Hội tụ và tỏa sáng"

Phát biểu tại chương trình, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Lê Ngọc Quang nhấn mạnh ý nghĩa thiêng liêng của 80 năm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2-9 và quyết định hợp nhất Quảng Bình - Quảng Trị.

Mãn nhãn chương trình nghệ thuật đặc biệt "Quảng Trị - Hội tụ và tỏa sáng" - Ảnh 4.

Mãn nhãn chương trình nghệ thuật đặc biệt "Quảng Trị - Hội tụ và tỏa sáng" - Ảnh 5.

Đông đảo người dân theo dõi chương trình nghệ thuật đặc biệt "Quảng Trị - Hội tụ và tỏa sáng"

Theo Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị chương trình nghệ thuật đặc biệt "Quảng Trị - Hội tụ và tỏa sáng" là một bức tranh bằng âm nhạc và ánh sáng, tái hiện chặng đường lịch sử vẻ vang của dân tộc, khắc họa tình yêu quê hương đất nước, ca ngợi Đảng, Bác Hồ, đồng thời khơi dậy niềm tự hào, tình yêu, khát vọng trong lòng mỗi người dân Quảng Trị. 

Đây cũng là dịp để giới thiệu đến bạn bè trong nước và quốc tế một Quảng Trị giàu truyền thống, giàu tiềm năng, một Quảng Trị đang khát vọng vươn lên mạnh mẽ, một Quảng Trị hội tụ niềm tin để tỏa sáng tương lai.

Kết thúc chương trình, người dân và du khách được chiêm ngưỡng màn pháo hoa tầm thấp và tầm cao tại hai điểm cầu chính.

Tin liên quan

TP HCM yên bình, thư thả trong ngày Quốc khánh 2-9

TP HCM yên bình, thư thả trong ngày Quốc khánh 2-9

(NLĐO) – Khác với sự nhộn nhịp thường ngày, sáng 2-9, trung tâm TP HCM yên bình, thư thả trong dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh.

Pháo hoa rực sáng bầu trời Hà Nội mừng Quốc khánh 2-9

(NLĐO) - Hàng vạn người dân đã hân hoan, phấn khích khi chiêm ngưỡng pháo hoa rực sáng trên bầu trời thủ đô Hà Nội tối 2-9 chào mừng Quốc khánh.

Sinh viên TP HCM đạp xe 30 ngày ra Hà Nội xem diễu binh

(NLĐO) - Bạn Bùi Dương Duy, 23 tuổi, vừa tốt nghiệp Cao đẳng Du lịch Sài Gòn, thực hiện hành trình đặc biệt 30 ngày đạp xe từ TP HCM ra Hà Nội xem diễu binh.

Chương trình nghệ thuật chương trình nghệ thuật đặc biệt Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị ông Lê Ngọc Quang sự kiện tỉnh Quảng trị
