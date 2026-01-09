HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Chính trị

Bộ Công an hoàn thành "Chiến dịch Quang Trung"

Trần Thường

(NLĐO) – Công an các địa phương đã chủ trì xây mới 419 căn nhà cho hộ dân có nhà sập đổ hoàn toàn tại 8 tỉnh, thành.

Chiều 9-1, tại xã Thượng Đức (TP Đà Nẵng), Bộ Công an tổ chức tổng kết "Chiến dịch Quang Trung" trong Công an nhân dân – thần tốc xây dựng, sửa chữa nhà ở cho người dân bị thiệt hại nặng do thiên tai tại 9 tỉnh thành miền Trung – Tây Nguyên.

Xác định đây là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, Bộ Công an đã ban hành nhiều kế hoạch, công điện, thành lập các đoàn công tác trực tiếp kiểm tra, đôn đốc tại cơ sở.

Bộ Công an hoàn thành "Chiến dịch Quang Trung" vượt tiến độ yêu cầu của Thủ tướng - Ảnh 1.

Bộ Công an hoàn thành "Chiến dịch Quang Trung" vượt tiến độ yêu cầu của Thủ tướng - Ảnh 2.

Lực lượng Công an TP Đà Nẵng thực hiện "Chiến dịch Quang Trung", để lại hình ảnh đẹp trong lòng người dân

Tại các tỉnh miền Trung – Tây Nguyên, hơn 11.000 lượt cán bộ, chiến sĩ Công an cùng lực lượng bảo vệ an ninh trật tự cơ sở được huy động; tăng cường thêm 300 cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát cơ động và học viên các trường CAND tham gia chiến dịch.

Kết quả, Công an các địa phương đã chủ trì xây mới 419 căn nhà cho hộ dân có nhà sập đổ hoàn toàn tại 8 tỉnh, thành; hoàn thành sớm khoảng 20 ngày, vượt 30% tiến độ theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ. Toàn bộ nhà ở, trường học, bệnh viện, cơ sở y tế hư hỏng nặng được khắc phục trước ngày 20-12-2025.

Bộ Công an hoàn thành "Chiến dịch Quang Trung" vượt tiến độ yêu cầu của Thủ tướng - Ảnh 3.

Khánh thành và bàn giao nhà "Chiến dịch Quang Trung" cho người dân TP Đà Nẵng

Riêng tại TP Đà Nẵng, Công an thành phố được đánh giá là điểm sáng khi hoàn thành xây dựng, sửa chữa 271/505 căn nhà, chiếm hơn 53% tổng khối lượng toàn thành phố, đồng thời hỗ trợ nhiều vật dụng thiết yếu giúp người dân sớm ổn định cuộc sống.

Trong công tác an sinh xã hội, Bộ Công an hỗ trợ 50 triệu đồng/căn nhà xây mới; riêng tỉnh Hà Tĩnh được hỗ trợ 1 tỉ đồng (100 triệu/nhà).

Toàn lực lượng CAND tự nguyện đóng góp một ngày lương, tiếp nhận và quản lý hơn 124 tỉ đồng; đồng thời huy động, cấp phát hơn 900 tấn nhu yếu phẩm, tổ chức khám, chữa bệnh cho người dân vùng bão lũ.

Bộ Công an hoàn thành "Chiến dịch Quang Trung" vượt tiến độ yêu cầu của Thủ tướng - Ảnh 4.

Trung tướng Đặng Hồng Đức – Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu tại buổi lễ

Phát biểu tại lễ tổng kết, Trung tướng Đặng Hồng Đức - Thứ trưởng Bộ Công an, Trưởng Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự Bộ Công an, cho biết năm 2025, đất nước ta chịu nhiều đợt bão lũ, thiên tai nghiêm trọng, trải dài từ miền Bắc đến Nam Trung Bộ, gây thiệt hại lớn cho người dân.

Trước và trong thiên tai, lực lượng Công an nhân dân cùng Quân đội nhân dân và cả hệ thống chính trị đã đồng loạt ra quân; ở những nơi nước lũ dâng cao, dòng chảy nguy hiểm đều có mặt cán bộ, chiến sĩ CAND.

Bộ Công an hoàn thành "Chiến dịch Quang Trung" vượt tiến độ yêu cầu của Thủ tướng - Ảnh 5.

Khen thưởng cho các đơn vị, cá nhân xuất sắc

Sau 40 ngày triển khai, lực lượng CAND đã hoàn thành xuất sắc "Chiến dịch Quang Trung", vừa tập trung cứu hộ, cứu nạn, hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai, vừa bảo đảm tốt an ninh, trật tự trên các địa bàn bị ảnh hưởng.

Theo Thứ trưởng Đặng Hồng Đức, nhiều cán bộ, chiến sĩ dù gia đình bị thiệt hại do bão lũ vẫn gác lại việc riêng, xông pha làm nhiệm vụ, thể hiện rõ tinh thần "lúc dân cần, lúc dân khó có Công an", tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, Đảng, Nhà nước và Nhân dân.

Thứ trưởng đánh giá cao tinh thần chủ động, kỷ luật, sáng tạo của toàn lực lượng; ghi nhận nhiều cách làm hay, mô hình hiệu quả ở các địa phương, qua đó khẳng định lực lượng CAND đủ năng lực, bản lĩnh hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Thời gian tới, Thứ trưởng Đặng Hồng Đức đề nghị các đơn vị tiếp tục đúc rút kinh nghiệm, nhân rộng mô hình hiệu quả, kịp thời khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu, sẵn sàng ứng phó trong mọi tình huống, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ trong năm 2026 và những năm tiếp theo…

Bộ Công an Công an TP Đà Nẵng chiến sĩ công an chiến dịch Quang Trung
