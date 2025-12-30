HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Thủ tướng chốt mốc thời gian hoàn thành "Chiến dịch Quang Trung"

Thùy Linh

(NLĐO) - Thủ tướng yêu cầu đến ngày 15-1-2026 hoàn thành toàn bộ "Chiến dịch Quang Trung".

Sáng 30-12, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị sơ kết "Chiến dịch Quang Trung" thần tốc xây dựng lại, sửa chữa nhà ở cho các hộ dân có nhà bị thiệt hại do bão, lũ tại khu vực miền Trung.

Thủ tướng yêu cầu hoàn thành Chiến dịch Quang Trung trước 15 - 1 - 2026 - Ảnh 1.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị sơ kết "Chiến dịch Quang Trung". Ảnh: VGP

Chiến dịch Quang Trung đã xây mới 671 ngôi nhà

Chỉ sau hơn 1 tháng phát động "Chiến dịch Quang Trung", đến ngày 30-12, tại các tỉnh đã hoàn thành sửa chữa 34.759 ngôi nhà, đạt 100% mục tiêu đề ra. Cùng với đó đã khởi công xây mới 1.597 ngôi nhà, đạt 100%, trong đó đã hoàn thành 671 nhà, đạt 42%, số nhà đang xây sẽ được hoàn thành trong tháng 1-2026.

Tại hội nghị, lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương cam kết tiếp tục thúc đẩy để hoàn thành đạt và vượt toàn bộ mục tiêu của Chiến dịch và kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao để mọi người dân đều có nhà đón Tết cổ truyền của dân tộc.

Kết luận hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh: "Chiến dịch Quang Trung" là chiến dịch không có tiếng súng nhưng phải chiến thắng và chiến thắng giòn giã. Chỉ sau 1 tháng phát động, đến nay đã cơ bản hoàn thành giai đoạn 1, cơ bản hoàn thành 100% sửa chữa nhà cho người dân; 100% số nhà phải xây mới đã được khởi công và hoàn thành 42% và cam kết sẽ hoàn thành trước 25-1-2026.

Thủ tướng Chính phủ đánh giá cao, biểu dương Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các bộ, ngành, tổ chức chính trị - xã hội, doanh nghiệp, đặc biệt là cấp uỷ, chính quyền 8 tỉnh, thành phố khu vực miền Trung đã vào cuộc tích cực, với tinh thần, trách nhiệm cao nhất để "Chiến dịch Quang Trung" đạt mục tiêu ban đầu.

Việc triển khai "Chiến dịch Quang Trung" hiện không có khó khăn, vướng mắc đáng kể, nên với tinh thần "thừa thắng xông lên", Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các tỉnh, thành phố, nhất là các tỉnh Đắk Lắk, Gia Lai huy động tổng lực, cả hệ thống chính trị, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị, xã hội, doanh nghiệp, nhân dân, nhất là lực lượng công an, quân đội, dân quân tự vệ, Đoàn thanh niên vào cuộc, chung tay, góp sức, phấn đấu đến ngày 15-1-2026 hoàn thành toàn bộ "Chiến dịch Quang Trung", lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV.

Thủ tướng chỉ đạo cùng với thúc đẩy "Chiến dịch Quang Trung", cấp uỷ, chính quyền địa phương tiếp tục rà soát, hỗ trợ người dân nếu có các khó khăn trong cuộc sống như thiếu thốn đồ dùng sinh hoạt cơ bản; mua sắm giống cây con, vật tư nông nghiệp để hỗ trợ người dân tái đàn, khôi phục trồng trọt, nuôi trồng thủy sản… khôi phục sản xuất; bảo đảm vệ sinh môi trường; sửa chữa, khôi phục hoạt động các trường học, trạm xá. Các địa phương chủ động giải quyết, nếu vượt thẩm quyền thì báo cáo Chính phủ, Thủ tướng giải quyết.

