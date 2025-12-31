Cần lan tỏa "Chiến dịch Quang Trung"

"Chiến dịch" ra đời trong bối cảnh miền Trung oằn mình sau bão, lũ; các tỉnh, thành phố từ Hà Tĩnh đến Lâm Đồng có 1.597 nhà dân bị sập, cuốn trôi phải xây lại và 34.759 nhà bị hư hỏng phải sửa chữa. Nguy cơ hàng ngàn gia đình phải đón Tết Bính Ngọ trong cảnh màn trời chiếu đất là nhãn tiền.

Với quyết tâm không để người dân nào không có Tết, Công điện 234/CĐ-TTg cụ thể hóa "Chiến dịch Quang Trung": Hoàn thành sửa chữa nhà ở bị hư hỏng trước ngày 31-12-2025; xây dựng lại, tái định cư cho tất cả các hộ có nhà bị đổ, sập, lũ cuốn trôi trước ngày 31-1-2026.

Hưởng ứng chủ trương của Đảng, Nhà nước và lời phát động của Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương, lực lượng vũ trang, doanh nghiệp và nhân dân đã vào cuộc thần tốc.

Chỉ sau 1 tháng phát động, đến ngày 30-12, tại các tỉnh đã sửa chữa xong 34.759 ngôi nhà, đạt 100% mục tiêu đề ra; đã khởi công xây mới 1.597 ngôi nhà, đạt 100%, trong đó đã hoàn thành 671 nhà, đạt 42%; số nhà đang xây sẽ được hoàn thành trong tháng 1-2026.

Thủ tướng Phạm Minh Chính trực tiếp chỉ đạo: Phấn đấu đến ngày 15-1-2026 hoàn thành toàn bộ "Chiến dịch Quang Trung".

Quỹ thời gian dù chỉ còn 15 ngày nữa thôi, song nhìn vào mức độ thần tốc của "chiến dịch" đã triển khai trong 30 ngày qua, chúng ta tin tưởng mạnh mẽ rằng mục tiêu trên sẽ đạt được.

Thành quả ấy là sự hội tụ của trách nhiệm công vụ, mệnh lệnh từ trái tim đối với đồng bào và đặc biệt là cảm hứng từ một chiến dịch hào hùng trong lịch sử dân tộc cách đây 236 năm, vào mùa xuân 1789, vua Quang Trung (Nguyễn Huệ) chỉ huy cuộc hành quân thần tốc chỉ trong 5 ngày, từ Phú Xuân ra Thăng Long vào đúng đêm giao thừa Tết Kỷ Dậu, bất ngờ đánh tan 29 vạn quân Thanh xâm lược.

Lần đầu tiên trong công cuộc đương đầu với thiên tai và khắc phục hậu quả sau bão lũ, cứu trợ đồng bào từ xưa đến nay, Nhà nước ta lấy tên một chiến dịch lịch sử để đặt cho một cuộc vận động tái thiết dân sinh.

Nhờ đó, tinh thần dân tộc, ý chí quyết thắng được khơi dậy, nghĩa đồng bào và ngọn lửa nhân ái được thắp sáng và tất cả hợp lại, làm nên sức mạnh muôn phần, đưa "Chiến dịch Quang Trung" đi đến thắng lợi, đúng như người đứng đầu Chính phủ đã nhấn mạnh: "Chiến dịch Quang Trung" là chiến dịch không có tiếng súng nhưng phải chiến thắng và chiến thắng giòn giã!

Không ai mong thiên tai tàn phá để rồi phải phát động những phong trào tái thiết, song từ thành công ấn tượng của "Chiến dịch Quang Trung", chúng ta nhận ra rằng bối cảnh đất nước hiện nay thật cần những "chiến dịch" như thế!

Đó là những lĩnh vực, công trình, đại dự án trì trệ nhiều năm do trách nhiệm "ầu ơ" của các bên, vì sự thiếu quyết tâm của các chủ thể tham gia thực hiện hoặc bởi rào cản pháp lý, thể chế, gây lãng phí lớn về nhiều mặt cho đất nước.

Sự trì trệ vì bất cứ lý do gì đều có thể được xuyên phá nếu các giải pháp tháo gỡ chuyên chở tinh thần và nỗ lực sắt đá, thần tốc cùng sức mạnh tổng lực như "Chiến dịch Quang Trung". Vì thế, cần nhân rộng cách làm và lan tỏa tinh thần "chiến dịch" này đến nhiều lĩnh vực, hoạt động quan trọng khác.