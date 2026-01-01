HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Bộ Công an xuất quân thần tốc 15 ngày đêm Chiến dịch Quang Trung

Đức Anh

(NLĐO) – Bộ Công an xuất quân thần tốc 15 ngày đêm, quyết tâm hoàn thành Chiến dịch Quang Trung trước hạn 20 ngày.

Ngày 1-1, tại khu phố Hải Bắc, phường Quy Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai, Bộ Công an đã tổ chức Lễ xuất quân xung kích thần tốc 15 ngày đêm Chiến dịch Quang Trung. Bộ Công an quyết tâm hoàn thành xây dựng nhà ở cho người dân bị sập, đổ hoàn toàn do bão số 13 và ngập lụt, sớm hơn kế hoạch 20 ngày.

Bộ Công an xuất quân thần tốc 15 ngày đêm Chiến dịch Quang Trung - Ảnh 1.

Thiếu tướng Nguyễn Hồng Nguyên phát biểu tại buổi lễ xuất quân xung kích thần tốc 15 ngày đêm Chiến dịch Quang Trung.

Buổi lễ do Thiếu tướng Nguyễn Hồng Nguyên – Phó Chánh Văn phòng Bộ, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Bộ Công an – chủ trì.

Tham dự có ông Nguyễn Tuấn Thanh – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Gia Lai; đại diện lãnh đạo một số sở, ngành; lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ Công an, Công an các tỉnh Đắk Lắk, TP Đà Nẵng, Gia Lai và chính quyền địa phương.

Theo báo cáo, sau hơn 1 tháng triển khai Chiến dịch Quang Trung tại Gia Lai, lực lượng Công an đã khánh thành, bàn giao 29/87 căn nhà (đạt 33,3%); 58 căn còn lại đạt tiến độ trên 80%. Kết quả này thể hiện nỗ lực lớn của gần 1.000 cán bộ, chiến sĩ thuộc các đơn vị nghiệp vụ, Công an xã, phường và lực lượng bảo đảm an ninh trật tự ở cơ sở.

Thiếu tướng Lê Quang Nhân, Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai, cho biết Công an tỉnh đã phát huy vai trò nòng cốt, chủ động tham mưu, phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương để hỗ trợ xây mới 87 căn nhà cho người dân tại 18 xã, phường. Mục tiêu là hoàn thành toàn bộ các căn nhà trước ngày 10-1, sớm hơn 20 ngày so với yêu cầu của Chính phủ.

Bộ Công an xuất quân thần tốc 15 ngày đêm Chiến dịch Quang Trung - Ảnh 2.

Các lực lượng tham gia xuất quân xung kích thần tốc 15 ngày đêm Chiến dịch Quang Trung.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Tuấn Thanh biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự chủ động, quyết liệt của lực lượng Công an; đồng thời đề nghị các sở, ngành, địa phương tiếp tục phối hợp chặt chẽ, bảo đảm tiến độ và chất lượng từng công trình, sớm bàn giao nhà để người dân ổn định cuộc sống.

Phát biểu chỉ đạo, Thiếu tướng Nguyễn Hồng Nguyên nhấn mạnh Chiến dịch Quang Trung mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện rõ trách nhiệm của Bộ Công an trong hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả thiên tai. Ông yêu cầu lực lượng Công an tiếp tục triển khai chiến dịch theo phương châm "khẩn trương, hiệu quả", quyết tâm hoàn thành trước ngày 10-1.

Công an Gia Lai bàn giao 4 căn nhà trong "Chiến dịch Quang Trung"

Công an Gia Lai bàn giao 4 căn nhà trong “Chiến dịch Quang Trung”

(NLĐO) – Chỉ sau hơn 2 tuần thi công, 4 căn nhà trong “Chiến dịch Quang Trung” do Bộ Công an hỗ trợ đã được Công an tỉnh Gia Lai bàn giao.

Thủ tướng chốt mốc thời gian hoàn thành "Chiến dịch Quang Trung"

(NLĐO) - Thủ tướng yêu cầu đến ngày 15-1-2026 hoàn thành toàn bộ "Chiến dịch Quang Trung".

Thần tốc "Chiến dịch Quang Trung"

Lực lượng quân đội đã và đang quyết tâm thực hiện thắng lợi "Chiến dịch Quang Trung", giúp người dân vùng lũ miền Trung sớm ổn định lại cuộc sống

chính quyền địa phương Bộ Công an giám đốc công an tỉnh xây dựng nhà ở chiến dịch Quang Trung
