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Kinh tế

Thứ trưởng Bộ Công Thương nói về cơ chế xử lý phản ánh của người tiêu dùng đối với xăng E10

Minh Chiến

(NLĐO)- Lãnh đạo Bộ Công Thương đã thông tin về quá trình triển khai bán xăng E10 trên phạm vi toàn quốc.

Chiều 3-6, tại họp báo Chính phủ thường kỳ, trả lời câu hỏi của báo chí về việc kiểm soát chất lượng xăng sinh học E10 (xăng E10), Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân cho biết Bộ đang phối hợp với các bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm bảo đảm chất lượng xăng từ khâu phối trộn đến phân phối, bán lẻ, đồng thời bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong quá trình chuyển đổi sử dụng nhiên liệu sinh học.

Thứ trưởng Bộ Công Thương nói về giám sát chất lượng xăng E10 tại việt nam - Ảnh 1.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân trả lời báo chí.

Theo Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân, từ ngày 1-6, việc chuyển đổi sang sử dụng xăng sinh học tiếp tục được đẩy mạnh, trong đó chủ yếu là xăng E5 và E10. Bộ Công Thương đã phối hợp với các cơ quan liên quan chuẩn bị đầy đủ điều kiện và lộ trình triển khai phù hợp.

Về công tác kiểm soát chất lượng, Thứ trưởng cho biết xăng sinh học hiện được quản lý theo hệ thống tiêu chuẩn do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành. Việc kiểm tra, giám sát được thực hiện xuyên suốt từ khâu sản xuất, phối trộn, vận chuyển đến hệ thống phân phối và bán lẻ.

Hiện, các đơn vị sản xuất, pha chế, vận chuyển, kinh doanh xăng dầu đều phải tự giám sát chất lượng sản phẩm trước khi đưa ra thị trường. Bên cạnh cơ chế tự kiểm soát của doanh nghiệp, lực lượng quản lý thị trường ở trung ương và địa phương cũng thường xuyên tổ chức kiểm tra định kỳ và đột xuất. Các Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Xây dựng cùng các cơ quan chức năng liên quan tham gia phối hợp kiểm tra chất lượng xăng sinh học trên thị trường.

Theo lãnh đạo Bộ Công Thương, việc cung ứng xăng sinh học đã được triển khai từ năm 2008 và luôn được giám sát chặt chẽ. Công tác này sẽ tiếp tục được tăng cường đối với xăng E10 trong thời gian tới.

Liên quan đến cơ chế xử lý phản ánh của người tiêu dùng, Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân khẳng định quyền lợi người dân là mục tiêu ưu tiên trong quá trình triển khai chính sách chuyển đổi sang xăng sinh học.

Ông cho biết Bộ Công Thương đang xây dựng quy trình tiếp nhận phản ánh, bảo hành và xử lý sự cố theo đúng quy định pháp luật. Đồng thời, các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu phải có trách nhiệm tiếp nhận, giải đáp phản ánh và hướng dẫn người dân xử lý khi phát sinh sự cố.

Bộ Công Thương cũng yêu cầu các hãng xe, nhà sản xuất phương tiện có đánh giá, hướng dẫn cụ thể đối với việc sử dụng xăng E10, đồng thời chuẩn bị các điều kiện kỹ thuật cần thiết nhằm hạn chế rủi ro cho người sử dụng.

Ngoài ra, Bộ Công Thương đang xây dựng bộ câu hỏi - đáp liên quan đến xăng sinh học để hỗ trợ người tiêu dùng tiếp cận thông tin đầy đủ, chính xác hơn. Việc phối hợp với các chuyên gia độc lập để tư vấn, hướng dẫn và xử lý các vấn đề chuyên môn cũng được xác định là nhiệm vụ quan trọng. Bộ Công Thương đã và sẽ tiếp tục mời các nhà khoa học tham gia nhằm bảo đảm việc cung cấp thông tin cho người dân được khách quan, chính xác.

Theo quy định của pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, các cơ quan quản lý phải có kênh tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của người dân. Bộ Công Thương và Bộ Tài nguyên và Môi trường trước đây đã duy trì các kênh tiếp nhận này từ lâu. Đối với các nội dung mới liên quan đến xăng sinh học E5, E10, các quy trình tiếp nhận, xử lý phản ánh đang tiếp tục được hoàn thiện theo đúng quy định pháp luật.

Bộ Công Thương cũng đề nghị các địa phương tích cực vào cuộc, phát huy vai trò của các hội bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, các hội kỹ thuật và các tổ chức khoa học liên quan đến động cơ đốt trong nhằm tiếp nhận thông tin, giải đáp và tư vấn cho người dân.

Một nội dung quan trọng khác là bảo đảm đủ nguồn cung xăng nhiên liệu sinh học cho thị trường. Đây là trách nhiệm chung của Bộ Công Thương, các bộ ngành, địa phương và doanh nghiệp liên quan. Bộ Công Thương khẳng định sẽ bảo đảm nguồn cung đầy đủ các loại xăng E5, E10 phục vụ nhu cầu tiêu dùng.

Theo ông Nguyễn Sinh Nhật Tân, với các giải pháp đồng bộ nêu trên, Bộ Công Thương cùng các bộ ngành liên quan sẽ tiếp tục tăng cường kiểm soát chất lượng và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng ở mức cao nhất trong toàn bộ quá trình sản xuất, phối trộn, phân phối và tiêu thụ xăng nhiên liệu sinh học.


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