Kinh tế

Bộ Công Thương có hướng dẫn mới về kiểm tra an toàn thực phẩm

Thùy Linh

(NLĐO) - Bộ Công Thương vừa có công văn gửi tới UBND các tỉnh, thành phố liên quan tới kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm nhập khẩu.

Thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long tại Công văn 1012 của Văn phòng Chính phủ về xử lý kiến nghị tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và hướng dẫn thực hiện Nghị định 46, Bộ Công Thương đề nghị UBND các địa phương khẩn trương chỉ đạo các cơ quan chức năng trên địa bàn quản lý tập trung, bố trí nguồn lực để thực hiện thủ tục kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm đối với thực phẩm nhập khẩu, thuộc phạm vi quản lý của ngành Công Thương; hướng dẫn các cơ quan nhà nước có thẩm quyền, đảm bảo việc thông quan hàng hóa của các thương nhân được thông suốt, không gây ùn ứ hàng tại cửa khẩu, gây thiệt hại cho thương nhân.

Bộ Công Thương hướng dẫn kiểm tra an toàn thực phẩm nhập khẩu năm 2026 - Ảnh 1.

Bộ Công Thương đề nghị UBND các tỉnh, thành phân cấp giao nhiệm vụ kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm nhập khẩu

Cùng với đó, theo quy định tại khoản 1 điều 20 Nghị định 46, cơ quan kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm đối với thực phẩm nhập khẩu theo quy định tại khoản 1 điều 39 luật An toàn thực phẩm là cơ quan quản lý nhà nước được UBND cấp tỉnh phân công giao nhiệm vụ.

Vì vậy, để đảm bảo thông suốt và liên tục trong quản lý, Bộ Công Thương đề nghị UBND các tỉnh, thành khẩn trương rà soát, đánh giá và phân cấp giao nhiệm vụ kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm nhập khẩu cho các cơ quan quản lý nhà nước theo quy định của luật An toàn thực phẩm và Nghị định 46.

Công văn chỉ đạo của Bộ Công Thương cũng nhấn mạnh trường hợp địa phương nào còn có vướng mắc, liên hệ với Cục Công nghiệp (Bộ Công Thương) để phối hợp. Đầu mối liên lạc là ông Trần Thành Trung, chuyên viên chính của Phòng Công nghiệp tiêu dùng, thực phẩm (Cục Công nghiệp) theo email trungtrt@moit.gov.vn.

Trước đó, Cục Hải quan (Bộ Tài chính), Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và Môi trường (NN-MT) đã có một số giải pháp nhằm tháo gỡ cho doanh nghiệp xuất nhập khẩu hàng hóa là thực phẩm.

Theo Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên, Nghị định 46 có nhiều điểm mới so với Nghị định 15 nên trong quá trình triển khai, một số địa phương còn lúng túng. Bộ Y tế đã tiếp nhận phản ánh, tổ chức rà soát và phối hợp các bộ, ngành để thống nhất hướng dẫn thực hiện.

"Vướng mắc lớn nhất hiện nay liên quan đến kiểm tra nhà nước đối với thực phẩm nhập khẩu, đặc biệt là nông sản, thủy sản và thực phẩm tươi sống. Do đó, hội nghị được tổ chức nhằm phổ biến các nội dung cốt lõi của Nghị định 46 và lắng nghe ý kiến từ địa phương. Trọng tâm hiện nay không phải sửa nghị định mà là tổ chức thực hiện hiệu quả, thống nhất trên phạm vi cả nước"- ông Tuyên nói.

Trong khi đó, Bộ Nông nghiệp và NN-MT cho biết tiếp tục tập trung rà soát, hoàn thiện các quy định liên quan đến phạm vi, đối tượng và phương thức kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa nhập khẩu theo Nghị định số 46, bảo đảm rõ ràng, thống nhất, thuận lợi cho tổ chức thực hiện.

Bộ NN-MT nghiên cứu phương án phân cấp cho UBND cấp tỉnh tổ chức kiểm tra an toàn thực phẩm đối với các lô hàng nhập khẩu thuộc phạm vi quản lý của Bộ, trên cơ sở bảo đảm nguyên tắc một đầu mối, tránh chồng chéo, phân tán trách nhiệm.

Cùng với đó, Bộ NN-MT kiến nghị Thủ tướng giao Bộ Y tế là cơ quan đầu mối phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan rà soát, sửa đổi ngay Nghị định 46 đảm bảo tính khả thi. Trong thời gian chưa sửa đổi Nghị định 46, Bộ kiến nghị Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành có liên quan có văn bản hướng dẫn thi hành một số nội dung của Nghị định 46 cho phù hợp với thực tiễn.

Tin liên quan

Nhiều Bộ cùng gỡ vướng Nghị định 46 kiểm tra Nhà nước về an toàn thực phẩm

Nhiều Bộ cùng gỡ vướng Nghị định 46 kiểm tra Nhà nước về an toàn thực phẩm

(NLĐO) - Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Công Thương vừa nêu nhiều giải pháp gỡ khó trong triển khai thực hiện Nghị định 46.

Gỡ vướng kiểm tra nông sản, thực phẩm nhập khẩu

(NLĐO) - Các bộ, ngành đang tháo gỡ vướng mắc trong kiểm tra nông sản, thực phẩm nhập khẩu, nhằm triển khai thống nhất các quy định về an toàn thực phẩm.

Ùn ứ 700 lô hàng nông sản, thực phẩm nhập khẩu, Bộ Nông nghiệp và Môi trường lên tiếng

(NLĐO) - Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, đến chiều ngày 31-1, tình trạng ách tắc hàng hóa tại nhiều cửa khẩu đã cơ bản được giải quyết.

Bộ Công Thương thông quan hàng hóa an toàn thực phẩm Luật an toàn thực phẩm nghị định 46
