Doanh nghiệp bán lẻ xăng dầu lại kêu trời vì chiết khấu 0 đồng

Giá xăng dầu trong nước thời gian gần đây liên tục biến động mạnh do ảnh hưởng từ căng thẳng tại Trung Đông và nguồn cung qua eo biển Hormuz bị gián đoạn. Tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp bán lẻ xăng dầu phản ánh dù giá tăng giảm liên tục nhưng hoạt động kinh doanh vẫn gặp khó khăn, thậm chí càng bán càng lỗ.

Ông La Trường An, giám đốc Công ty TNHH Xăng dầu La Trường An, cho biết thời gian qua doanh nghiệp thường xuyên nhận mức chiết khấu 0 đồng từ các đầu mối. Đồng thời, lượng hàng được cung cấp cũng giảm đáng kể. "Nếu trước đây mỗi tuần doanh nghiệp nhập khoảng hai xe bồn xăng dầu thì nay chỉ còn khoảng nửa xe" – ông nói.

Cây xăng than phiền chiết khấu quá thấp

Tương tự, ông Nguyễn Xuân Thắng, giám đốc Công ty TNHH Hải Âu Phát, cho biết gần một tháng qua doanh nghiệp hầu như không nhận được chiết khấu. "Chiết khấu 0 đồng đồng nghĩa doanh nghiệp bán lẻ mua xăng dầu với giá gần như bằng giá bán ra. Khi đó, chúng tôi không có lợi nhuận, thậm chí còn phải bù chi phí vận chuyển từ kho về cửa hàng" - ông Thắng nói.

Theo ông Thắng, với mức chiết khấu hiện nay, mỗi lít xăng bán ra doanh nghiệp có thể lỗ từ 1.000 đến 1.500 đồng. Trong khi đó, chi phí vận tải cũng tăng mạnh theo giá nhiên liệu. Cụ thể, trước đây, phí vận chuyển dao động khoảng 200-600 đồng/lít tùy khu vực, nay đã tăng lên 260-780 đồng/lít.

Ngoài chi phí vận chuyển, các cửa hàng xăng dầu còn phải chi thêm khoảng 800 đồng/lít cho các chi phí vận hành như tiền lương nhân viên, điện nước và bảo trì hệ thống.