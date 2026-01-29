HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Bộ Công Thương thông tin về phát hiện mỏ dầu lớn

Thùy Linh

(NLĐO) - Với kết quả phát hiện được, mỏ Hải Sư Vàng, thuộc bể Cửu Long được đánh giá có tiềm năng lớn về dầu khí.

Tại buổi họp báo thường kỳ Bộ Công Thương quý IV-2025 diễn ra ngày 29-1, trả lời câu hỏi của phóng viên báo chí về lượng dầu được phát hiện tại mỏ Hải Sư Vàng (HSV-2X) tại lô 15-2, thuộc bể Cửu Long, cách bờ biển phía Nam Việt Nam khoảng 65 km, ông Đặng Hải Anh, Phó Vụ trưởng Vụ Dầu khí và Than, cho biết hiện nay Murphy Oil của Mỹ đang tham gia các hoạt động tìm kiếm, thăm dò dầu khí tại các lô 144-145 và 15-1,15-2. Công tác khai thác, thăm, dò tìm kiếm thời gian qua đã đạt được những kết quả tích cực.

Murphy Oil phát hiện mỏ dầu Hải Sư Vàng lớn tại Việt Nam năm 2025 - Ảnh 1.

Các mỏ dầu lớn nhất Đông Nam Á được phát hiện kể từ năm 2000. Nguồn: Wood Mackenzie Lens

Đối với trữ lượng dầu được phát hiện tại lô 15-2 tức là mỏ Sư Tử Vàng, thuộc bể Cửu Long, hiện nay, công ty con của Murphy Oil đang là đơn vị điều hành.

Trong năm 2024, Murphy Oil bắt đầu khoan giếng thăm dò ở mỏ Hải Sư Vàng, năm 2025 khoan thành công giếng thẩm lượng (giếng khoan sau khi đã có phát hiện) nhằm đánh giá quy mô, trữ lượng và khả năng khai thác. Với kết quả phát hiện được, mỏ Hải Sư Vàng được đánh giá có tiềm năng lớn.

Đề nghị nhà đầu tư báo cáo về trữ lượng mỏ dầu

Theo quy định hiện hành, nhà đầu tư có trách nhiệm tiếp tục thẩm lượng kết quả và lập báo cáo tài nguyên cũng như báo cáo trữ lượng về dầu khí để báo cáo các cơ quan có thẩm quyền.

Trong sản lượng khai thác dầu khí của Việt Nam, năm 2025 sản lượng khai thác dầu đạt khoảng 10 triệu tấn, khí khoảng 6 tỉ m3… cùng với trữ lượng mới được phát hiện tại mỏ Hải Sư Vàng, đây là một kết quả rất tích cực.

"Bộ Công Thương đánh giá cao kết quả của nhà đầu tư trong năm vừa qua"- đại diện Vụ Dầu khí và Than thông tin. Tuy nhiên, để có kết quả chính xác, Bộ Công Thương đã đề nghị chủ đầu tư lập báo cáo để trình các cơ quan có thẩm quyền xem xét, thẩm định.

Thời gian tới, Bộ Công Thương cũng sẽ phối hợp với Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (PVN) cùng các bộ, ngành liên quan tiếp tục rà soát các kết quả thu được để đánh giá được một cách khách quan và tốt nhất.

Bổ sung thêm thông tin, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân cũng cho hay đây là kết quả rất tích cực đối với ngành năng lượng. Trong thời gian tới, Bộ Công Thương sẽ phối hợp với các đơn vị để thẩm định, đánh giá cụ thể.

Trước đó, thông tin từ Tập đoàn dầu khí Murphy (Mỹ), doanh nghiệp hoàn thành giếng khoan thẩm định Hải Sư Vàng-2X, ghi nhận kết quả rất tích cực. Theo đánh giá của Wood Mackenzie - công ty chuyên phân tích, nghiên cứu chuyên sâu dữ liệu về năng lượng và tài nguyên thiên nhiên có trụ sở tại Anh, với quy mô hiện tại, Wood Mackenzie hiện ước tính mỏ dầu Hải Sư Vàng của Murphy là mỏ dầu lớn thứ ba được phát hiện ở Đông Nam Á kể từ năm 2000 và là mỏ dầu lớn nhất trong hai thập kỷ qua.

