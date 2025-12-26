Thủ tướng: Petrovietnam phát huy tinh thần của những "chiến binh dầu khí"

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Thủ tướng: Petrovietnam phát huy tinh thần của những "chiến binh dầu khí"

Lê Thúy

(NLĐO) - Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá Petrovietnam đã trải qua những bước "thăng trầm và đột phá", thể hiện rõ tinh thần của những "chiến binh dầu khí".

Chiều 26-12, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Hội nghị tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025, triển khai nhiệm vụ kế hoạch năm 2026 của Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam).

Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định tinh thần chiến binh dầu khí tại Petrovietnam - Ảnh 1.

Thủ tướng tham quan triển lãm về các hoạt động dầu khí - Ảnh: VGP

Về kết quả sản xuất - kinh doanh năm 2025, tân Chủ tịch Petrovietnam Lê Ngọc Sơn cho biết tổng doanh thu toàn tập đoàn ước đạt 1,1 triệu tỉ đồng, vượt 36% kế hoạch năm; tăng 10% so với thực hiện năm 2024, ghi nhận kỷ lục mới lần thứ tư liên tiếp.

Lợi nhuận trước thuế hợp nhất năm 2025 ước đạt 62,7 ngàn tỉ đồng; tăng 13% so với thực hiện năm 2024. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất năm 2025 ước đạt 51,4 ngàn tỉ đồng, tăng 36% so với thực hiện năm 2024.

Theo Thủ tướng, Petrovietnam đã trải qua những bước "thăng trầm và đột phá". Qua 5 lần dự Hội nghị, Thủ tướng cảm nhận được sự lớn mạnh và trưởng thành vượt bậc của tập đoàn, thể hiện rõ tinh thần của những "chiến binh dầu khí", tinh thần vượt khó, "biến không thành có, biến khó thành dễ, biến không thể thành có thể".

Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá Petrovietnam đã nỗ lực vượt bậc, hành động quyết liệt, không ngừng đổi mới, sáng tạo, đạt được nhiều kết quả quan trọng, khái quát bằng "32 chữ": Ý chí hội tụ; tinh thần chiến binh; thành tích toàn diện; tư duy đổi mới; hội nhập sâu rộng; quản trị thông minh; nhân văn đong đầy; giá trị lan tỏa.

Bên cạnh những kết quả tích cực đã đạt được, Thủ tướng cơ bản đồng tình, thống nhất với những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm đã được xác định, đồng thời nhấn mạnh một số bài học kinh nghiệm từ thực tiễn, đặc biệt là bài học rất sâu sắc về luôn tập trung, đột phá vào lĩnh vực trọng tâm, cốt lõi, "làm đúng nghề" và phát triển theo đúng xu hướng thế giới.

Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định tinh thần chiến binh dầu khí tại Petrovietnam - Ảnh 3.

Thủ tướng phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị. Ảnh: VGP

Năm 2026, Thủ tướng đề nghị Petrovietnam phát huy vai trò tiên phong, trụ cột, đi đầu; tiên phong trong triển khai Nghị quyết Đại hội XIV, tăng trưởng 2 con số, tham gia chuỗi giá trị, tạo hệ sinh thái phát triển công nghiệp dầu khí, tạo điều kiện phát triển các ngành công nghiệp khác, cùng các tập đoàn khác lớn mạnh hơn.

Thủ tướng đề nghị tập đoàn thực hiện "6 tiên phong" gồm: Tiên phong trong đề xuất, góp phần hoàn thiện thể chế, xây dựng cơ chế, chính sách; Tiên phong trong ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, xây dựng cơ sở dữ liệu, ứng dụng trí tuệ nhân tạo, chuyển dịch năng lượng; Tiên phong trong việc triển khai đồng bộ các giải pháp đổi mới mô hình quản trị hiện đại, thông minh; Tiên phong trong hội nhập để lớn lên; Tiên phong trong đổi mới tư duy, cách nghĩ, cách làm; Tiên phong trong thực hành tiết kiệm, phòng, chống lãng phí, tiêu cực, bảo đảm công khai, minh bạch với tinh thần "3 có": Có lợi cho đất nước, có lợi cho người dân, có lợi cho doanh nghiệp" và "2 không": Không có động cơ cá nhân, tham nhũng, tiêu cực và không để thất thoát, lãng phí tài sản".

Tin liên quan

Ông Lê Ngọc Sơn làm Chủ tịch Hội đồng thành viên Petrovietnam

Ông Lê Ngọc Sơn làm Chủ tịch Hội đồng thành viên Petrovietnam

(NLĐO) - Ngày 26-12, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã trao quyết định bổ nhiệm ông Lê Ngọc Sơn làm Chủ tịch Hội đồng Thành viên Petrovietnam.

TP HCM và Petrovietnam hợp tác, cùng phát triển

TP HCM cam kết đồng hành với Petrovietnam trong các định hướng phát triển chiến lược, đặc biệt ở những lĩnh vực kinh tế biển, năng lượng và logistics

Petrovietnam khai giảng chương trình lãnh đạo tương lai của tập đoàn

(NLĐO) - Petrovietnam khai giảng chương trình "Lãnh đạo tương lai " cho 60 cán bộ, nhân viên từ các đơn vị thành viên

thủ tướng phạm minh chính lợi nhuận dầu khí PetroVietnam PVN
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo