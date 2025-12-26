Thủ tướng: Petrovietnam phát huy tinh thần của những "chiến binh dầu khí"

Chiều 26-12, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Hội nghị tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025, triển khai nhiệm vụ kế hoạch năm 2026 của Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam).



Thủ tướng tham quan triển lãm về các hoạt động dầu khí - Ảnh: VGP

Về kết quả sản xuất - kinh doanh năm 2025, tân Chủ tịch Petrovietnam Lê Ngọc Sơn cho biết tổng doanh thu toàn tập đoàn ước đạt 1,1 triệu tỉ đồng, vượt 36% kế hoạch năm; tăng 10% so với thực hiện năm 2024, ghi nhận kỷ lục mới lần thứ tư liên tiếp.

Lợi nhuận trước thuế hợp nhất năm 2025 ước đạt 62,7 ngàn tỉ đồng; tăng 13% so với thực hiện năm 2024. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất năm 2025 ước đạt 51,4 ngàn tỉ đồng, tăng 36% so với thực hiện năm 2024.

Theo Thủ tướng, Petrovietnam đã trải qua những bước "thăng trầm và đột phá". Qua 5 lần dự Hội nghị, Thủ tướng cảm nhận được sự lớn mạnh và trưởng thành vượt bậc của tập đoàn, thể hiện rõ tinh thần của những "chiến binh dầu khí", tinh thần vượt khó, "biến không thành có, biến khó thành dễ, biến không thể thành có thể".

Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá Petrovietnam đã nỗ lực vượt bậc, hành động quyết liệt, không ngừng đổi mới, sáng tạo, đạt được nhiều kết quả quan trọng, khái quát bằng "32 chữ": Ý chí hội tụ; tinh thần chiến binh; thành tích toàn diện; tư duy đổi mới; hội nhập sâu rộng; quản trị thông minh; nhân văn đong đầy; giá trị lan tỏa.

Bên cạnh những kết quả tích cực đã đạt được, Thủ tướng cơ bản đồng tình, thống nhất với những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm đã được xác định, đồng thời nhấn mạnh một số bài học kinh nghiệm từ thực tiễn, đặc biệt là bài học rất sâu sắc về luôn tập trung, đột phá vào lĩnh vực trọng tâm, cốt lõi, "làm đúng nghề" và phát triển theo đúng xu hướng thế giới.

Thủ tướng phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị. Ảnh: VGP

Năm 2026, Thủ tướng đề nghị Petrovietnam phát huy vai trò tiên phong, trụ cột, đi đầu; tiên phong trong triển khai Nghị quyết Đại hội XIV, tăng trưởng 2 con số, tham gia chuỗi giá trị, tạo hệ sinh thái phát triển công nghiệp dầu khí, tạo điều kiện phát triển các ngành công nghiệp khác, cùng các tập đoàn khác lớn mạnh hơn.

Thủ tướng đề nghị tập đoàn thực hiện "6 tiên phong" gồm: Tiên phong trong đề xuất, góp phần hoàn thiện thể chế, xây dựng cơ chế, chính sách; Tiên phong trong ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, xây dựng cơ sở dữ liệu, ứng dụng trí tuệ nhân tạo, chuyển dịch năng lượng; Tiên phong trong việc triển khai đồng bộ các giải pháp đổi mới mô hình quản trị hiện đại, thông minh; Tiên phong trong hội nhập để lớn lên; Tiên phong trong đổi mới tư duy, cách nghĩ, cách làm; Tiên phong trong thực hành tiết kiệm, phòng, chống lãng phí, tiêu cực, bảo đảm công khai, minh bạch với tinh thần "3 có": Có lợi cho đất nước, có lợi cho người dân, có lợi cho doanh nghiệp" và "2 không": Không có động cơ cá nhân, tham nhũng, tiêu cực và không để thất thoát, lãng phí tài sản".