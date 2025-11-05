Nhan sắc cô gái Việt đi thi Hoa hậu Quốc tế 2025

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giải trí

Nhan sắc cô gái Việt đi thi Hoa hậu Quốc tế 2025

Thùy Trang

(NLĐO)- Hoa hậu Quốc gia Việt Nam 2024 Nguyễn Ngọc Kiều Duy được chọn đi thi Hoa hậu Quốc tế 2025 (Miss International 2025).

Nhan sắc hoa hậu Kiều Duy 

Nhan sắc cô gái Việt đi thi Hoa hậu Quốc tế 2025 - Ảnh 1.

Kiều Duy, nhan sắc Việt tham dự cuộc thi Hoa hậu Quốc tế 2025 tại Nhật Bản

Cuộc thi Hoa hậu Quốc tế 2025 (Miss International 2025) sẽ diễn ra tại Nhật Bản trong tháng 11. Đêm chung kết sẽ được tổ chức vào ngày 27-11. Hoa hậu Quốc gia Việt Nam 2024 Nguyễn Ngọc Kiều Duy là người đẹp Việt tham gia sân chơi nhan sắc quốc tế này. Hoa hậu Kiều Duy chia sẻ: "Thời gian qua, tôi đã không ngừng học hỏi, trau dồi kỹ năng và kiến thức để có thể tự tin đứng tại đây trong vai trò đại diện Việt Nam đến với cuộc thi sắc đẹp quốc tế. Tôi hiểu rằng, không có con đường nào được trải đầy hoa hồng. Mỗi bước đi đều đòi hỏi sự nỗ lực và kiên trì. Tôi trân trọng từng kỳ vọng, từng niềm tin mà mọi người dành cho mình và sẽ luôn cố gắng hết mình để xứng đáng với tình cảm đó".

Kiều Duy cũng chia sẻ cô đang cố gắng trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình: "Suốt thời gian qua, tôi may mắn khi luôn nhận được sự đồng hành và hỗ trợ tận tâm từ công ty Sen Vàng, các anh chị trong ê-kíp cùng những nhà thiết kế, chuyên gia… 

Với khát khao quảng bá nét đẹp văn hoá dân tộc và sức trẻ Việt Nam đến với bạn bè quốc tế, tôi sẽ mang đến hình ảnh chỉn chu, tự tin và đầy bản lĩnh của người phụ nữ Việt Nam tại Miss International 2025".

Hành trang của Kiều Duy khi đến cuộc thi quốc tế là dự án nhân ái mang tên "Chạm", hướng đến mục tiêu thứ 3 trong 17 mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hiệp quốc. Dự án bao gồm hoạt động trao tặng tủ thuốc với những loại thuốc cơ bản (không kê đơn), vật dụng y tế đến với các trạm y tế địa phương bên cạnh những phần quà là nhu yếu phẩm, hỗ trợ chi phí cho các hộ gia đình, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Câu chuyện Kiều Duy sẽ kể tại Hoa hậu Quốc tế 2025

Nhan sắc cô gái Việt đi thi Hoa hậu Quốc tế 2025 - Ảnh 2.

Thiết kế trang phục dân tộc Kiều Duy sẽ mang đến Hoa hậu Quốc tế 2025

Chia sẻ về lý do thực hiện dự án, Kiều Duy nói: "Tôi từng được nghe kể chuyện về những gia đình mất đi người thân chỉ vì những cơn sốt tưởng chừng như đơn giản, hoặc những trường hợp mất đi khả năng nhận thức chỉ sau cơn cảm vặt. Để những điều đáng tiếc không xảy ra, Duy đã quyết định xây dựng dự án "Chạm" nhằm mang những tủ thuốc yêu thương đến với trẻ em, người dân vùng sâu vùng xa".

Đồng hành cùng Hoa hậu Nguyễn Ngọc Kiều Duy tại Miss International 2025 là NTK Đỗ Long. Anh sẽ đảm nhận việc thực hiện trang phục dạ hội cho phần thi chung kết cùng một bộ trang phục đặc biệt dành cho sự kiện quan trọng khác trong khuôn khổ cuộc thi. 

Ngoài ra, Kiều Duy cũng mang bộ thiết kế "Cửu long ẩn vân" (thiết kế của Nguyễn Song Huy) đến với phần thi Trang phục Văn hóa Dân tộc của cuộc thi.

Nhan sắc cô gái Việt đi thi Hoa hậu Quốc tế 2025 - Ảnh 3.

Cô cũng chọn ca hát, múa ballet cho phần thi tài năng tại cuộc thi Hoa hậu Quốc tế 2025

"Cửu long ẩn vân" được lấy cảm hứng từ bức tranh cùng tên của nghệ nhân Phan Văn Tánh, sáng tác dưới triều vua Khải Định. Hình ảnh chín con rồng hiện lên sinh động qua nhiều góc nhìn, khi uy nghi chính diện, lúc mềm mại uốn lượn. Tất cả hòa quyện tạo nên một tổng thể vừa huyền bí vừa mạnh mẽ.

Tin liên quan

Lời xin lỗi của vợ chồng hoa hậu H'Hen Niê

Lời xin lỗi của vợ chồng hoa hậu H'Hen Niê

(NLĐO)- Hoa hậu H'hen Niê lên tiếng xin lỗi về những hình ảnh và câu chuyện gần đây của 2 vợ chồng.

hoa hậu Hoa hậu Kiều Duy Hoa hậu Quốc tế 2025 Kiều Duy đi thi quốc tế
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo