Nhan sắc cô gái Việt đi thi Hoa hậu Quốc tế 2025

Nhan sắc hoa hậu Kiều Duy

Kiều Duy, nhan sắc Việt tham dự cuộc thi Hoa hậu Quốc tế 2025 tại Nhật Bản

Cuộc thi Hoa hậu Quốc tế 2025 (Miss International 2025) sẽ diễn ra tại Nhật Bản trong tháng 11. Đêm chung kết sẽ được tổ chức vào ngày 27-11. Hoa hậu Quốc gia Việt Nam 2024 Nguyễn Ngọc Kiều Duy là người đẹp Việt tham gia sân chơi nhan sắc quốc tế này. Hoa hậu Kiều Duy chia sẻ: "Thời gian qua, tôi đã không ngừng học hỏi, trau dồi kỹ năng và kiến thức để có thể tự tin đứng tại đây trong vai trò đại diện Việt Nam đến với cuộc thi sắc đẹp quốc tế. Tôi hiểu rằng, không có con đường nào được trải đầy hoa hồng. Mỗi bước đi đều đòi hỏi sự nỗ lực và kiên trì. Tôi trân trọng từng kỳ vọng, từng niềm tin mà mọi người dành cho mình và sẽ luôn cố gắng hết mình để xứng đáng với tình cảm đó".

Kiều Duy cũng chia sẻ cô đang cố gắng trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình: "Suốt thời gian qua, tôi may mắn khi luôn nhận được sự đồng hành và hỗ trợ tận tâm từ công ty Sen Vàng, các anh chị trong ê-kíp cùng những nhà thiết kế, chuyên gia…

Với khát khao quảng bá nét đẹp văn hoá dân tộc và sức trẻ Việt Nam đến với bạn bè quốc tế, tôi sẽ mang đến hình ảnh chỉn chu, tự tin và đầy bản lĩnh của người phụ nữ Việt Nam tại Miss International 2025".

Hành trang của Kiều Duy khi đến cuộc thi quốc tế là dự án nhân ái mang tên "Chạm", hướng đến mục tiêu thứ 3 trong 17 mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hiệp quốc. Dự án bao gồm hoạt động trao tặng tủ thuốc với những loại thuốc cơ bản (không kê đơn), vật dụng y tế đến với các trạm y tế địa phương bên cạnh những phần quà là nhu yếu phẩm, hỗ trợ chi phí cho các hộ gia đình, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Câu chuyện Kiều Duy sẽ kể tại Hoa hậu Quốc tế 2025

Thiết kế trang phục dân tộc Kiều Duy sẽ mang đến Hoa hậu Quốc tế 2025

Chia sẻ về lý do thực hiện dự án, Kiều Duy nói: "Tôi từng được nghe kể chuyện về những gia đình mất đi người thân chỉ vì những cơn sốt tưởng chừng như đơn giản, hoặc những trường hợp mất đi khả năng nhận thức chỉ sau cơn cảm vặt. Để những điều đáng tiếc không xảy ra, Duy đã quyết định xây dựng dự án "Chạm" nhằm mang những tủ thuốc yêu thương đến với trẻ em, người dân vùng sâu vùng xa".

Đồng hành cùng Hoa hậu Nguyễn Ngọc Kiều Duy tại Miss International 2025 là NTK Đỗ Long. Anh sẽ đảm nhận việc thực hiện trang phục dạ hội cho phần thi chung kết cùng một bộ trang phục đặc biệt dành cho sự kiện quan trọng khác trong khuôn khổ cuộc thi.

Ngoài ra, Kiều Duy cũng mang bộ thiết kế "Cửu long ẩn vân" (thiết kế của Nguyễn Song Huy) đến với phần thi Trang phục Văn hóa Dân tộc của cuộc thi.

Cô cũng chọn ca hát, múa ballet cho phần thi tài năng tại cuộc thi Hoa hậu Quốc tế 2025

"Cửu long ẩn vân" được lấy cảm hứng từ bức tranh cùng tên của nghệ nhân Phan Văn Tánh, sáng tác dưới triều vua Khải Định. Hình ảnh chín con rồng hiện lên sinh động qua nhiều góc nhìn, khi uy nghi chính diện, lúc mềm mại uốn lượn. Tất cả hòa quyện tạo nên một tổng thể vừa huyền bí vừa mạnh mẽ.