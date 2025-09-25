HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Giáo dục

Bộ GD-ĐT cảnh báo thông tin không đúng về sáp nhập các trường ĐH

Yến Anh

(NLĐO)- Bộ GD-ĐT khẳng định những thông tin lan truyền về phương án sắp xếp, tổ chức lại hệ thống trường đại học hiện nay đều không đúng.

Bộ GD-ĐT tối 25-9 đã phát đi thông tin cảnh báo thông tin không đúng về sắp xếp, tổ chức lại hệ thống các cơ sở giáo dục đại học.

Bộ GD-ĐT cảnh báo thông tin không đúng về sắp xếp, sáp nhập các trường ĐH - Ảnh 1.

Bộ GD-ĐT cảnh báo thông tin không đúng về sắp xếp, sáp nhập các trường ĐH

Theo Bộ GD-ĐT, Bộ này được Chính phủ giao nhiệm vụ "xây dựng đề án sắp xếp, tổ chức lại hệ thống cơ sở giáo dục đại học" và đang phối hợp với các cơ quan liên quan để nghiên cứu, đánh giá thực trạng trước khi báo cáo phương án để Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Tuy nhiên, Bộ GD-ĐT khẳng định: "Những thông tin lan truyền về phương án sắp xếp, tổ chức lại hệ thống cơ sở giáo dục đại học hiện nay đều không đúng và không phải do bộ cung cấp. Bộ đề nghị người dân cảnh giác và không lan truyền những thông tin này"

Trước đó, tại Hội nghị giáo dục đại học, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Kim Sơn cho biết sắp tới giáo dục đại học sẽ bước vào giai đoạn sắp xếp, sáp nhập, tinh giản. Theo đó, các cơ sở có thể sẽ được chỉ định sáp nhập, chứ không do các đơn vị lựa chọn.

Về việc các cơ sở giáo dục sẽ phải sắp xếp như thế nào để giảm đầu mối, Bộ trưởng cho biết, với các trường ngoài công lập sẽ tự giải quyết, các cơ sở giáo dục khối công an, quân đội sẽ theo ngành dọc quản lý của bộ, ngành mình. Trừ đi các số này, hiện còn tổng cộng khoảng 140 trường đại học công lập.

Đặc biệt, các trường gần nhau về lĩnh vực sẽ nhập vào để khắc phục tình trạng manh mún nhỏ lẻ và không phát triển được

Bộ GD-ĐT thông tin về góp ý chỉnh sửa các môn địa lý, lịch sử sau sắp xếp đơn vị hành chính

Bộ GD-ĐT thông tin về góp ý chỉnh sửa các môn địa lý, lịch sử sau sắp xếp đơn vị hành chính

(NLĐO)- Bộ GD-ĐT cho biết việc sửa đổi, bổ sung Chương trình giáo dục phổ thông được thực hiện theo 4 định hướng.

đại học sáp nhập
    Thông báo