Bộ GD- ĐT công bố tiêu chí sắp xếp, tổ chức lại trường đại học, trường nghề

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giáo dục

Bộ GD- ĐT công bố tiêu chí sắp xếp, tổ chức lại trường đại học, trường nghề

Huế Xuân

(NLĐO) - Sau sắp xếp, hệ thống giáo dục phải chuyển mình theo hướng tinh gọn, ưu tiên mô hình đa lĩnh vực, nâng cao vị thế bằng chất lượng đào tạo.

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD- ĐT) vừa ban hành hướng dẫn xác định các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp công lập thuộc diện phải sắp xếp, tổ chức lại.

Bộ GD- ĐT công bố tiêu chí sắp xếp, tổ chức lại các trường đại học - Ảnh 1.

Bộ GD-ĐT khuyến khích tự sắp xếp, tổ chức lại các phân hiệu, địa điểm đào tạo, cơ sở đào tạo của các cơ sở giáo dục nhằm hạn chế các địa điểm, cơ sở đào tạo có diện tích nhỏ, thiếu tập trung.

5 tiêu chí xác định cơ sở giáo dục thuộc diện sắp xếp

Mức độ đáp ứng các điều kiện và đạt chuẩn: Các cơ sở giáo dục không đảm bảo điều kiện thành lập theo quy định của pháp luật hiện hành hoặc các ngành đào tạo không đảm bảo điều kiện mở ngành, duy trì ngành đào tạo; không đảm bảo đạt chuẩn do Bộ GD-ĐT ban hành.

Ngành và lĩnh vực đào tạo: Cơ sở đào tạo và nghiên cứu nhiều lĩnh vực, phục vụ phát triển nhiều ngành kinh tế - xã hội nhưng tỷ trọng quy mô đào tạo, thành tích nghiên cứu trong một lĩnh vực rất nhỏ (trừ khối ngành quốc phòng - an ninh, sức khỏe và Nghệ thuật); tiến tới giảm số lượng cơ sở đào tạo đơn ngành.

Tính phục vụ chức năng quản lý nhà nước: Lĩnh vực đào tạo không phục vụ đào tạo nguồn nhân lực để phục vụ chức năng quản lý nhà nước, hoạt động nghề nghiệp đặc thù, có tính riêng biệt, phức tạp cao, chuyên môn sâu của bộ, ngành, địa phương quản lý trực tiếp cơ sở.

Tính thiết yếu: Lĩnh vực đào tạo của cơ sở giáo dục không đóng vai trò thiết yếu (không thể thay thế) đối với việc hỗ trợ thực hiện chức năng quản lý nhà nước, hoạt động nghề nghiệp đặc thù, có tính riêng biệt, phức tạp cao, chuyên môn sâu của bộ, ngành, địa phương quản lý trực tiếp cơ sở giáo dục hoặc lĩnh vực đào tạo không thể tuyển sinh, xã hội không có nhu cầu.

Tính đặc thù: Bộ Quốc phòng, Bộ Công an tự rà soát và quyết định phương án, lộ trình sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở giáo dục trực thuộc phù hợp với yêu cầu của đơn vị, đảm bảo tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Bộ Y tế, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tự rà soát và quyết định phương án sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở giáo dục trực thuộc đào tạo chuyên sâu khối ngành sức khỏe và nghệ thuật phù hợp với đặc thù chuyên môn, đảm bảo tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Không căn cứ theo mức độ tự chủ tài chính

Theo Bộ GD- ĐT, việc sắp xếp lại các cơ sở giáo dục phải phù hợp với mục tiêu, chủ trương của Đảng, Chính phủ, đồng thời đảm bảo sau khi sắp xếp, tổ chức lại tổng thể, các cơ sở giáo dục hoạt động đào tạo và nghiên cứu hiệu quả, chất lượng cao hơn, đa ngành, đa lĩnh vực, nguồn lực mạnh và quy mô tuyển sinh lớn.

Việc sắp xếp, tổ chức lại cơ sở giáo dục không căn cứ mức độ tự chủ tài chính mà căn cứ vào vị trí địa lý, không gian, tình hình kinh tế - xã hội, nhu cầu nhân lực của địa phương, của cả nước; căn cứ vào ngành nghề đào tạo, thực tế hoạt động của các cơ sở giáo dục; có đánh giá tới yếu tố thương hiệu, tầm ảnh hưởng trong nước, quốc tế của đơn vị.

Bộ GD- ĐT công bố tiêu chí sắp xếp, tổ chức lại các trường đại học - Ảnh 2.

Giảng viên và sinh viên Trường ĐH Công nghiệp TPHCM nghiên cứu robot

Bộ GD-ĐT nêu rõ sau năm 2030 sẽ kiên quyết tiến hành sắp xếp, tổ chức lại đối với các cơ sở giáo dục đại học không bảo đảm điều kiện, tiêu chí theo quy định.

Các cơ sở giáo dục không thuộc diện phải sắp xếp, tổ chức lại cũng cần phải tự tiến hành tự rà soát, thực hiện sắp xếp lại tổ chức bộ máy bên trong, xóa bỏ cấp trung gian, bảo đảm bộ máy quản trị tinh gọn, thống nhất, hiệu quả theo quy định.

Bộ GD- ĐT đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng phương án sắp xếp, tổ chức lại và báo cáo về bộ trước ngày 31-1, hoàn thiện hồ sơ trước ngày 30-6.

Theo Nghị quyết 71/2025 của Bộ Chính trị, các bộ, ngành, địa phương phải sớm sắp xếp, tái cấu trúc hệ thống giáo dục đại học; sáp nhập, giải thể trường không đạt chuẩn; xóa bỏ cấp trung gian; nghiên cứu sáp nhập viện nghiên cứu với trường đại học và chuyển một số trường về địa phương quản lý.


Tin liên quan

Trường mở ngày hội cho học sinh "được hỏi, được sai và được sửa sai"

Trường mở ngày hội cho học sinh "được hỏi, được sai và được sửa sai"

(NLĐO) - Sự kiện giáo dục công nghệ Open STEM Day 2026 thu hút 3.000 học sinh ở Huế, tạo cơ hội cho các em được hỏi, được sai và được sửa sai.

Không chỉ dạy trẻ vâng lời, hãy dạy cách suy nghĩ và chịu trách nhiệm

(NLĐO)- Đó là chia sẻ của các diễn giả tại Diễn đàn "Giáo dục Toàn diện 2026: Hành trình ươm mầm Rồng Xanh kiến tạo công dân toàn cầu cho Việt Nam 2045"

Học tập trải nghiệm khi bằng ĐH không còn là “vé bảo đảm”

(NLĐO) - Bằng ĐH không còn là bảo chứng cho một sự nghiệp thành công nếu người học thiếu trải nghiệm thực tiễn và năng lực thích ứng với thị trường lao động.

sắp xếp trường nghề giáo dục đại học giáo dục tiêu chí nâng tầm tinh gọn Bộ GD- ĐT
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo