Trường mở ngày hội cho học sinh "được hỏi, được sai và được sửa sai"

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giáo dục

Trường mở ngày hội cho học sinh "được hỏi, được sai và được sửa sai"

Q.Nhật

(NLĐO) - Sự kiện giáo dục công nghệ Open STEM Day 2026 thu hút 3.000 học sinh ở Huế, tạo cơ hội cho các em được hỏi, được sai và được sửa sai.

Ngày 31-1, Trường Tiểu học, THCS và THPT FPT Huế chính thức tổ chức ngày hội Open STEM Day 2026, sự kiện giáo dục – công nghệ quy mô lớn lần đầu tiên được triển khai tại TP Huế.

Trường mở ngày hội cho học sinh "được hỏi, được sai và được sửa sai" - Ảnh 1.

Các học sinh tham gia sự kiện tại ngày hội.

Open STEM Day 2026 thu hút hơn 3.000 người tham dự, với sự góp mặt của trên 50 trường học cùng đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo TP Huế, ban giám hiệu, giáo viên, học sinh và đông đảo phụ huynh ở Huế.

Đây là lần đầu tiên tại Huế, một sự kiện giáo dục – công nghệ mang tính mở, liên trường và quy mô lớn được tổ chức, tạo nên không gian kết nối cộng đồng giáo dục, chia sẻ xu hướng và lan tỏa tinh thần đổi mới sáng tạo trong giáo dục phổ thông.

Trường mở ngày hội cho học sinh "được hỏi, được sai và được sửa sai" - Ảnh 2.

Các hoạt động sôi nổi tại ngày hội.

Open STEM Day 2026 gồm nhiều hoạt động nổi bật như: Chung kết STEMPETITION – nơi học sinh trình bày các sản phẩm, giải pháp sáng tạo ứng dụng AI, hướng tới cộng đồng và phát triển bền vững. Vòng thi AI – Robotics FanRoc theo mô hình Hackathon, rèn luyện tư duy phản biện, kỹ năng làm việc nhóm và năng lực giải quyết vấn đề trong thời gian giới hạn.

Trường mở ngày hội cho học sinh "được hỏi, được sai và được sửa sai" - Ảnh 3.

Ông Nguyễn Mậu Nhật Khánh, Giám đốc điều hành Trường Tiểu học, THCS và THPT FPT Huế, phát biểu tại ngày hội.

Hội thảo "Dạy và học trong thời đại AI – đồng hành cùng học sinh phát triển bền vững", mang đến góc nhìn chuyên sâu cho giáo viên, phụ huynh và học sinh về vai trò của công nghệ trong giáo dục. Gần 20 gian hàng trải nghiệm STEM – AI – Robotics, nơi người tham dự trực tiếp "chạm tay" vào công nghệ, khoa học ứng dụng và sáng tạo.

Ông Nguyễn Mậu Nhật Khánh, Giám đốc điều hành Trường Tiểu học, THCS và THPT FPT Huế nhấn mạnh ngày hội mở ra không gian của sáng tạo, của khám phá, nơi mỗi học sinh được thử nghiệm, được đặt câu hỏi, được sai và được sửa sai.

"Chúng tôi muốn các em tin rằng khả năng của mình không giới hạn, và tương lai có thể được kiến tạo từ chính những trải nghiệm hôm nay.

Open STEM Day chính là không gian để học sinh chạm tay vào khoa học và công nghệ, thay vì chỉ học qua sách vở. Thầy cô và phụ huynh hiểu rõ hơn xu hướng giáo dục hiện đại, từ đó đồng hành hiệu quả cùng các con em. Nhà trường kết nối – chia sẻ – cùng phát triển, hướng tới mục tiêu chung là nâng cao chất lượng giáo dục tại Huế" - ông Khánh nói.

Tin liên quan

Địa phương thứ 2 ở ĐBSCL có hệ thống Trường FPT

Địa phương thứ 2 ở ĐBSCL có hệ thống Trường FPT

(NLĐO) – Công trình Trường Tiểu học, THCS và THPT FPT tại Hậu Giang được xây dựng trên tổng diện tích hơn 5ha

Phó Chủ tịch Hội đồng Trường FPT: Doanh nghiệp không thưởng Tết nên nói thật với nhân viên

(NLĐO)-

Xem đã mắt tại ngày hội Công nghệ thông tin năm 2025

(NLĐO)- Hơn 5.000 sinh viên đã có trải nghiệm "xem đã mắt", "chơi đã tay" tại ngày hội Công nghệ thông tin - IT Day 2025.

Công nghệ ngày hội học sinh Olympic Toán học Sinh viên – Học sinh trường FPT
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo