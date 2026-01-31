Trường mở ngày hội cho học sinh "được hỏi, được sai và được sửa sai"

Ngày 31-1, Trường Tiểu học, THCS và THPT FPT Huế chính thức tổ chức ngày hội Open STEM Day 2026, sự kiện giáo dục – công nghệ quy mô lớn lần đầu tiên được triển khai tại TP Huế.

Các học sinh tham gia sự kiện tại ngày hội.

Open STEM Day 2026 thu hút hơn 3.000 người tham dự, với sự góp mặt của trên 50 trường học cùng đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo TP Huế, ban giám hiệu, giáo viên, học sinh và đông đảo phụ huynh ở Huế.

Đây là lần đầu tiên tại Huế, một sự kiện giáo dục – công nghệ mang tính mở, liên trường và quy mô lớn được tổ chức, tạo nên không gian kết nối cộng đồng giáo dục, chia sẻ xu hướng và lan tỏa tinh thần đổi mới sáng tạo trong giáo dục phổ thông.

Các hoạt động sôi nổi tại ngày hội.

Open STEM Day 2026 gồm nhiều hoạt động nổi bật như: Chung kết STEMPETITION – nơi học sinh trình bày các sản phẩm, giải pháp sáng tạo ứng dụng AI, hướng tới cộng đồng và phát triển bền vững. Vòng thi AI – Robotics FanRoc theo mô hình Hackathon, rèn luyện tư duy phản biện, kỹ năng làm việc nhóm và năng lực giải quyết vấn đề trong thời gian giới hạn.

Ông Nguyễn Mậu Nhật Khánh, Giám đốc điều hành Trường Tiểu học, THCS và THPT FPT Huế, phát biểu tại ngày hội.

Hội thảo "Dạy và học trong thời đại AI – đồng hành cùng học sinh phát triển bền vững", mang đến góc nhìn chuyên sâu cho giáo viên, phụ huynh và học sinh về vai trò của công nghệ trong giáo dục. Gần 20 gian hàng trải nghiệm STEM – AI – Robotics, nơi người tham dự trực tiếp "chạm tay" vào công nghệ, khoa học ứng dụng và sáng tạo.

Ông Nguyễn Mậu Nhật Khánh, Giám đốc điều hành Trường Tiểu học, THCS và THPT FPT Huế nhấn mạnh ngày hội mở ra không gian của sáng tạo, của khám phá, nơi mỗi học sinh được thử nghiệm, được đặt câu hỏi, được sai và được sửa sai.

"Chúng tôi muốn các em tin rằng khả năng của mình không giới hạn, và tương lai có thể được kiến tạo từ chính những trải nghiệm hôm nay.

Open STEM Day chính là không gian để học sinh chạm tay vào khoa học và công nghệ, thay vì chỉ học qua sách vở. Thầy cô và phụ huynh hiểu rõ hơn xu hướng giáo dục hiện đại, từ đó đồng hành hiệu quả cùng các con em. Nhà trường kết nối – chia sẻ – cùng phát triển, hướng tới mục tiêu chung là nâng cao chất lượng giáo dục tại Huế" - ông Khánh nói.