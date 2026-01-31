Không chỉ dạy trẻ vâng lời, hãy dạy cách suy nghĩ và chịu trách nhiệm

Sáng ngày 31-1, tại Trung tâm Khởi nghiệp Sáng tạo TPHCM, Diễn đàn "Giáo dục Toàn diện 2026: Hành trình ươm mầm Rồng Xanh kiến tạo công dân toàn cầu cho Việt Nam 2045 do Hệ thống Giáo dục Mầm non Quốc tế Wisdomland World School phối hợp cùng Rồng Xanh Fellowship tổ chức đã thu hút đông đảo phụ huynh, giáo viên và các chuyên gia trong các lĩnh vực giáo dục, y tế và sáng tạo.

Bà Trần Tuệ Tri chia sẻ tại diễn đàn

Tại diễn đàn, bà Trần Tuệ Tri, cố vấn Trường Mầm non Quốc tế Wisdomland, chia sẻ trong nhiều năm làm việc, công tác và đi qua nhiều quốc gia, bà quan sát giáo dục không qua khẩu hiệu mà qua cách con người sống mỗi ngày. Bà nhận ra một điểm chung: Các quốc gia phát triển bền vững, đều rất coi trọng giáo dục khai phóng.

Khi đến Nhật Bản, điều khiến bà ấn tượng không phải là công nghệ mà là ý thức cộng đồng. Trên tàu Shinkansen, mọi người giữ yên lặng một cách tự nhiên. Trong trường học, trẻ tự lau lớp, tự dọn nhà vệ sinh. Người Nhật tin rằng: Trách nhiệm với không gian chung là nền tảng của giáo dục nhân cách.

Các bé mầm non tự giới thiệu và nói về ước mơ nghề nghiệp trong tương lai

Trong những chuyến công tác và du lịch tại châu Âu, bà quan sát cách bạn bè châu Âu dạy con. Trẻ được đặt câu hỏi, được phản biện và người lớn lắng nghe rất nghiêm túc.

"Giáo dục khai phóng ở đó, không dạy vâng lời mà dạy cách suy nghĩ và chịu trách nhiệm. Chính từ tinh thần đó, IB (International Baccalaureate- Tú tài quốc tế) ra đời. IB không hỏi con nhớ được bao nhiêu mà hỏi con đang tò mò điều gì, con đặt câu hỏi gì và con sẽ làm gì với câu hỏi đó. IB đào tạo những con người tự chủ trong tư duy, có khả năng học suốt đời và vững vàng trong môi trường đa văn hoá"- bà Tri cho hay.

Các diễn giả tại diễn đàn

Với thông điệp xuyên suốt "Nuôi dưỡng Thân – Tâm – Tuệ: Kiến tạo Công dân Toàn cầu cho Việt Nam 2045", diễn đàn khẳng định vai trò nền tảng của giáo dục mầm non trong việc hình thành những năng lực cốt lõi: sức khỏe thể chất, đời sống tinh thần vững vàng, bản lĩnh cá nhân và kỹ năng sống thiết yếu – những yếu tố quyết định khả năng thích ứng và phát triển bền vững trong một thế giới phát triển không ngừng.

Diễn đàn lan tỏa tầm nhìn "Giấc mơ Việt Nam hóa Rồng Xanh 2045" – khát vọng nuôi dưỡng ở trẻ niềm đam mê học hỏi và năng lực tự học suốt đời, để mỗi em bé lớn lên vừa mang đậm bản sắc Việt, vừa nuôi dưỡng khát vọng tạo ra giá trị tích cực cho cộng đồng và hội nhập quốc tế.