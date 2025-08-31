Bộ GD-ĐT gia hạn thêm thời gian nhập học, thí sinh xét tuyển bổ sung có bị ảnh hưởng?

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giáo dục

Bộ GD-ĐT gia hạn thêm thời gian nhập học, thí sinh xét tuyển bổ sung có bị ảnh hưởng?

Huế Xuân

(NLĐO) - Hàng loạt trường ĐH thông báo gia hạn thời gian nhập học đến 17 giờ ngày 2-9, hỗ trợ sinh viên làm thủ tục xuyên lễ.

Trao đổi với phóng viên sáng 31-8, đại diện các Trường ĐH tại TP HCM tuyển bổ sung cho biết việc gia hạn nhập học trên hệ thống chung của Bộ GD-ĐT không ảnh hưởng đến quá trình xét tuyển bổ sung tại nhà trường.

Đồng thời, các trường sẽ bố trí thêm cán bộ hỗ trợ thí sinh làm thủ tục nhập học và thủ tục xét tuyển bổ sung trong suốt dịp lễ.

Bộ GD- ĐT gia hạn thêm thời gian nhập học, thí sinh xét tuyển bổ sung có bị ảnh hưởng?- Ảnh 1.

Trường ĐH Công nghệ TP HCM (HUTECH) thông báo làm việc xuyên lễ để hỗ trợ tân sinh viên và thí sinh xét tuyển bổ sung

Theo kế hoạch tuyển sinh chung của Bộ GD-ĐT, 17 giờ ngày 30-8 là thời hạn cuối cùng xác nhận nhập học trên hệ thống xét tuyển chung, thí sinh không xác nhận được xem là từ chối trúng tuyển nguyện vọng 1.

Tuy nhiên, đến cuối ngày 30-8, Bộ GD -ĐT có thông báo gia hạn thời gian nhập học đến 17 giờ ngày 2-9. Điều này khiến nhiều thí sinh có nguyện vọng xét tuyển bổ sung lo lắng, sợ lỡ mất cơ hội cuối.

Đại diện Trường ĐH Hoa Sen cho biết nhà trường có thông báo xét tuyển bổ sung ngay sau khi có điểm chuẩn trúng tuyển vào ĐH.

Việc gia hạn thêm thời gian nhập học không ảnh hưởng đến quyết định tuyển sinh bổ sung của nhà trường. Tuy nhiên, với những ngành "hot", chỉ tiêu bổ sung ít, nếu không đăng ký xét tuyển sớm mà chờ đến "hạn chót", rất có thể sẽ lỡ mất cơ hội.

Trường ĐH Hoa Sen nhận hồ sơ xét tuyển bổ sung 31 ngành đến ngày 10-9. Một số ngành học "hot" được bạn trẻ quan tâm như: công nghệ thông tin, quản trị khách sạn, quản trị sự kiện, quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, kinh doanh quốc tế, tâm lý học, thiết kế thời trang, thiết kế đồ hoạ…Trung tâm tuyển sinh của trường đã bố trí đội ngũ tư vấn và hỗ trợ thí sinh trong suốt kỳ nghỉ lễ, thời gian làm việc từ 7 giờ 30 phút đến 17 giờ.

Bộ GD- ĐT gia hạn thêm thời gian nhập học, thí sinh xét tuyển bổ sung có bị ảnh hưởng?- Ảnh 3.

Hoàn thành sớm các thủ tục nhập học giúp tân sinh viên chủ động thời gian, tăng cơ hội nhận học bổng và ổn định lịch học ngay từ học kỳ đầu

Tương tự, Trường ĐH Công nghệ TP HCM (HUTECH) cũng có thông báo kéo dài thời gian nhập học đến ngày 2-9.

Hội đồng trường thông báo xét tuyển bổ sung 1.000 chỉ tiêu cho tất cả các ngành đào tạo trình độ đại học chính quy đối với 2 phương thức xét tuyển, gồm xét tuyển học bạ theo tổng điểm trung bình 3 môn THPT và xét tuyển học bạ theo điểm trung bình cả năm lớp 12. Thời gian nhận đăng ký xét tuyển đến 17 giờ ngày 10-9.

Ngày 30-8, Trường ĐH Sư phạm TP HCM thông báo xét tuyển bổ sung 7 ngành công nghệ giáo dục, công nghệ thông tin, ngôn ngữ Nga, ngôn ngữ Pháp, ngôn ngữ Nhật, ngôn ngữ Hàn Quốc và quốc tế học. Mức chỉ tiêu dao động từ 20-50 (tùy ngành).

Thời gian nhận hồ sơ xét tuyển bổ sung của Trường ĐH Sư phạm TP HCM từ 8 giờ ngày 3-9 đến 17 giờ ngày 16-9.

Bộ GD- ĐT gia hạn thêm thời gian nhập học, thí sinh xét tuyển bổ sung có bị ảnh hưởng?- Ảnh 4.

Quy định xét tuyển bổ sung của Bộ GD-ĐT nêu rõ, các trường ĐH thiếu chỉ tiêu sẽ thông báo xét tuyển bổ sung sau khi thí sinh hoàn tất xác nhận nhập học đợt 1. Tuy nhiên, đến thời điểm này, nhiều trường ĐH đã có thông báo tuyển sinh bổ sung và sẽ kết thúc tuyển sinh bổ sung trong tháng 9 để kịp tiến độ đào tạo.

Tin liên quan

Sinh viên thích thú vì được trường lì xì dịp Quốc khánh 2-9

Sinh viên thích thú vì được trường lì xì dịp Quốc khánh 2-9

(NLĐO) - Trên mạng xã hội, sinh viên Trường ĐH Tài chính-Marketing liên tục "flex" (khoe) món quà đáng yêu được trường tặng trong dịp lễ đặc biệt.

Vai trò chiến lược của thông tin khoa học và công nghệ

(NLĐO) - Thông tin khoa học và công nghệ được coi là “huyết mạch” của quá trình phát triển kinh tế số, công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

Rạng ngời những "nữ du kích" TP HCM làm nhiệm vụ đặc biệt A80

(NLĐO)- Tạm gác lại việc học, các nữ sinh của TP HCM quyết tâm "đội nắng, thắng mưa", hoàn thành nhiệm vụ của khối nữ du kích miền Nam.

xét tuyển bổ sung thí sinh sinh viên trường ĐH Gia hạn Bộ GD - ĐT tân sinh viên nhập học
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo