Bộ GD-ĐT gia hạn thêm thời gian nhập học, thí sinh xét tuyển bổ sung có bị ảnh hưởng?

Trao đổi với phóng viên sáng 31-8, đại diện các Trường ĐH tại TP HCM tuyển bổ sung cho biết việc gia hạn nhập học trên hệ thống chung của Bộ GD-ĐT không ảnh hưởng đến quá trình xét tuyển bổ sung tại nhà trường.

Đồng thời, các trường sẽ bố trí thêm cán bộ hỗ trợ thí sinh làm thủ tục nhập học và thủ tục xét tuyển bổ sung trong suốt dịp lễ.

Trường ĐH Công nghệ TP HCM (HUTECH) thông báo làm việc xuyên lễ để hỗ trợ tân sinh viên và thí sinh xét tuyển bổ sung

Theo kế hoạch tuyển sinh chung của Bộ GD-ĐT, 17 giờ ngày 30-8 là thời hạn cuối cùng xác nhận nhập học trên hệ thống xét tuyển chung, thí sinh không xác nhận được xem là từ chối trúng tuyển nguyện vọng 1.

Tuy nhiên, đến cuối ngày 30-8, Bộ GD -ĐT có thông báo gia hạn thời gian nhập học đến 17 giờ ngày 2-9. Điều này khiến nhiều thí sinh có nguyện vọng xét tuyển bổ sung lo lắng, sợ lỡ mất cơ hội cuối.

Đại diện Trường ĐH Hoa Sen cho biết nhà trường có thông báo xét tuyển bổ sung ngay sau khi có điểm chuẩn trúng tuyển vào ĐH.

Việc gia hạn thêm thời gian nhập học không ảnh hưởng đến quyết định tuyển sinh bổ sung của nhà trường. Tuy nhiên, với những ngành "hot", chỉ tiêu bổ sung ít, nếu không đăng ký xét tuyển sớm mà chờ đến "hạn chót", rất có thể sẽ lỡ mất cơ hội.

Trường ĐH Hoa Sen nhận hồ sơ xét tuyển bổ sung 31 ngành đến ngày 10-9. Một số ngành học "hot" được bạn trẻ quan tâm như: công nghệ thông tin, quản trị khách sạn, quản trị sự kiện, quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, kinh doanh quốc tế, tâm lý học, thiết kế thời trang, thiết kế đồ hoạ…Trung tâm tuyển sinh của trường đã bố trí đội ngũ tư vấn và hỗ trợ thí sinh trong suốt kỳ nghỉ lễ, thời gian làm việc từ 7 giờ 30 phút đến 17 giờ.

Hoàn thành sớm các thủ tục nhập học giúp tân sinh viên chủ động thời gian, tăng cơ hội nhận học bổng và ổn định lịch học ngay từ học kỳ đầu

Tương tự, Trường ĐH Công nghệ TP HCM (HUTECH) cũng có thông báo kéo dài thời gian nhập học đến ngày 2-9.

Hội đồng trường thông báo xét tuyển bổ sung 1.000 chỉ tiêu cho tất cả các ngành đào tạo trình độ đại học chính quy đối với 2 phương thức xét tuyển, gồm xét tuyển học bạ theo tổng điểm trung bình 3 môn THPT và xét tuyển học bạ theo điểm trung bình cả năm lớp 12. Thời gian nhận đăng ký xét tuyển đến 17 giờ ngày 10-9.

Ngày 30-8, Trường ĐH Sư phạm TP HCM thông báo xét tuyển bổ sung 7 ngành công nghệ giáo dục, công nghệ thông tin, ngôn ngữ Nga, ngôn ngữ Pháp, ngôn ngữ Nhật, ngôn ngữ Hàn Quốc và quốc tế học. Mức chỉ tiêu dao động từ 20-50 (tùy ngành).

Thời gian nhận hồ sơ xét tuyển bổ sung của Trường ĐH Sư phạm TP HCM từ 8 giờ ngày 3-9 đến 17 giờ ngày 16-9.

Quy định xét tuyển bổ sung của Bộ GD-ĐT nêu rõ, các trường ĐH thiếu chỉ tiêu sẽ thông báo xét tuyển bổ sung sau khi thí sinh hoàn tất xác nhận nhập học đợt 1. Tuy nhiên, đến thời điểm này, nhiều trường ĐH đã có thông báo tuyển sinh bổ sung và sẽ kết thúc tuyển sinh bổ sung trong tháng 9 để kịp tiến độ đào tạo.